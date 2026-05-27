Consumerism, risipă și antinatalism. Poziționarea la extreme, marea provocare a naturii umane

Adriana Nicolae
publicat: Miercuri, 27 Mai 2026
Oamenii reprezintă atât cauza și efectul, cât și măsura tuturor lucrurilor. Într-o mare măsură, ei generează schimbările și, în același timp, suportă efectul propriilor acțiuni, devenind singurii responsabili de găsirea măsurii care să asigure echilibrul.

 

Oamenii sunt singura specie capabilă să distrugă ecosisteme întregi printr-un consum iresponsabil, dar și singura înzestrată cu rațiunea necesară pentru a concepe strategii de salvare și regenerare. În această ecuație globală, nu planeta le cere dispariția, ci propria lor conștiință le impune moderația; iar capacitatea oamenilor de a-și auto-reglementa comportamentul, fără a cădea în extreme distructive sau nihiliste, va defini în final succesul sau eșecul lor ca civilizație.

Poziționarea la extreme a fost dintotdeauna o provocare pentru oameni. Istoria comportamentului social a demonstrat în repetate rânduri că una dintre cele mai mari vulnerabilități ale naturii umane este înclinația spre radicalism. Atunci când se confruntă cu crize majore sau cu dezechilibre globale, societatea tinde să nu caute soluții de corectare a parcursului, ci să penduleze agresiv între două extreme ideologice și comportamentale. Această dinamică se manifestă izbitor în dezbaterea contemporană privind resursele planetei și viitorul ecologic, unde se ciocnesc două tabere radicale: cea a risipei absolute și cea a autoanulării demografice.

Extrema opulenței: Dezmățul risipei globale

Pe de o parte, societatea modernă se confruntă cu o formă de extremism comportamental manifestat prin iresponsabilitate și consumerism exacerbat. Problema risipei alimentare reprezintă o pată morală pe obrazul civilizației contemporane. În timp ce statisticile organizațiilor internaționale indică faptul că aproape 800 de milioane de oameni de pe planetă suferă de foame, omenirea irosește anual peste 1,3 miliarde de tone de hrană, adică aproximativ o treime din producția globală.

Această risipă nu reprezintă doar o carență etică, ci și un colaps logistic și ecologic diferențiat în funcție de nivelul de dezvoltare al națiunilor. În țările în curs de dezvoltare, hrana se pierde prematur, din cauza lipsei depozitelor adecvate, a infrastructurii rutiere precare sau a absenței sistemelor de refrigerare. În națiunile dezvoltate, irosirea se produce la capătul lanțului de distribuție, acolo unde marile lanțuri comerciale impun „concursuri de frumusețe” estetice la raft, refuzând produse perfect comestibile doar pentru că sunt asimetrice, iar consumatorii finali cumpără excesiv și abandonează alimentele în propriile frigidere.

Impactul ecologic al acestei extreme este colosal. Producția de hrană aruncată consumă resurse vitale de apă, echivalente cu debitul anual al fluviului Volga, și înghite cantități de combustibil și țiței de zeci de ori mai mari decât cele pierdute în marile dezastre petroliere. Dacă risipa alimentară ar fi o entitate statală, ea ar ocupa locul al treilea în lume la emisiile de gaze cu efect de seră, imediat după giganți economici precum Statele Unite și China. Deși există inițiative punctuale de corectare – cum ar fi comercializarea produselor cu defecte estetice la preț redus, reconfigurarea porțiilor în școli sau reciclarea resturilor în hrana animalelor –, comportamentul de masă rămâne profund ancorat în cultura excesului.

Extrema refuzului: Antinatalismul și iluzia salvării prin extincție

La polul opus al acestei iresponsabilități nu s-a instalat însă rațiunea, ci o altă formă de radicalism, de data aceasta ideologic: mișcarea antinatalistă. Îngrijorați de amprenta de carbon și de presiunea demografică asupra unei planete cu resurse finite, tot mai mulți activiști și tineri din societățile occidentale îmbrățișează ideea că decizia de a aduce pe lume un copil constituie un act profund egoist și dăunător pentru mediu.

Invocând avertismentele unor personalități din domeniul conservării, care susțin că suprapopularea este rădăcina tuturor relelor planetare, adepții acestui curent aplică măsuri radicale asupra propriei biologii, recurgând la sterilizări chirurgicale definitive la vârste tinere. Argumentele lor îmbracă adesea o haină filozofică nihilistă, puternic influențată de teorii academice radicale care stipulează că viața este sinonimă cu suferința și că a da naștere înseamnă a adăuga un consumator și un poluator în plus într-un sistem deja suprasolicitat.

Această abordare extremistă ignoră însă nuanțele științifice și realitatea demografică. Studiile de specialitate arată că legătura dintre demografie și mediu nu este una de cauzalitate simplă, deoarece viitoarele generații nu sunt condamnate să replice stilul de viață poluant al predecesorilor lor; ele pot deveni vectori ai schimbării prin tehnologie și educație. Mai mult, proiecțiile demonstrează o uriașă inerție demografică, ceea ce înseamnă că refuzul individual de a procrea are un impact simbolic nesemnificativ asupra climei actuale. Din perspectivă sociologică, acest curent reflectă ceea ce marii oameni de știință au numit pierderea instinctului firesc de conservare al speciei, o alienare specifică societăților hiper-civilizate care preferă autoanularea în locul reformei comportamentale.

Imperativul măsurii și calea de mijloc

Analiza celor două tabere reliefează aceeași eroare fundamentală de judecată: ambele ratează abordarea rațională a problemei. Prima extremă consumă orbește fără să se gândească la consecințe, în timp ce a doua extremă preferă să elimine consumatorul cu totul, în loc să îi educe comportamentul.

Salvarea ecosistemului global și asigurarea unui viitor sustenabil nu vor veni niciodată din radicalism. Soluția rezidă în reîntoarcerea la esențial, în cultivarea cumpătării și în găsirea căii de mijloc, o valoare definită istoric ca fiind „măsura în toate lucrurile”. Adevărata responsabilitate nu înseamnă nici să irosești tone de resurse dintr-un capriciu estetic, dar nici să renunți la perpetuarea vieții de teama viitorului. Calea corectă presupune asumare, educație privind resursele, eficientizarea distribuției și recalibrarea consumului. Numai prin echilibru și moderație specia umană își poate dovedi maturitatea, demonstrând că poate locui planeta cu respect, fără a fi nevoie să o abandoneze sau să o distrugă.

 

surse: https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/give-up-having-children-couples-save-planet-climate-crisis; https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext

27 Mai, 09:23

Suedia interzice căsătoriile între verișori și rude apropiate

27 Mai, 08:00

MAI: Elicoptere, motociclete şi câini poliţişti, de Ziua Porţilor Deschise pentru Copii la Ministerul de Interne

27 Mai, 07:32

Cod galben de vijelii în Maramureş, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei

26 Mai, 22:03

Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB, după primele patru luni din 2026, sub jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

