România conduce clasamentul inflației din Uniunea Europeană

publicat: Joi, 21 Mai 2026
 TVRINFO 

România continuă să înregistreze cel mai ridicat ritm de creștere a prețurilor de consum din întreaga Uniune Europeană, ocupând poziția de lider în clasamentul inflației de la nivelul blocului comunitar.

 

Datele statistice oficiale publicate recent de Eurostat indică o accelerare a indicelui anual al prețurilor, valoare care a atins un procent semnificativ în a patra lună a anului, în creștere comparativ cu intervalul precedent. Această evoluție evidențiază persistența unor presiuni inflaționiste severe pe piața internă, care distanțează considerabil economia națională de tendințele generale consemnate la nivel european.

Analiza structurală a scumpirilor arată că dinamica ascendentă a fost susținută în principal de majorările de tarife și prețuri din sectoarele serviciilor, bunurilor nealimentare și produselor alimentare. Această tendință internă se manifestă într-un context în care media inflației la nivelul Uniunii Europene a înregistrat, de asemenea, o ușoară ascensiune, dar s-a menținut la un nivel de aproape trei ori mai redus decât cel raportat pe plan local. O traiectorie similară de creștere moderată a fost observată și în cadrul zonei euro, unde indicatorul anual a suferit o ajustare în sus față de luna anterioară, rămânând totuși în limite considerabil mai ușor de gestionat din punct de vedere macroeconomic.

La nivel regional, decalajele dintre statele membre rămân extrem de pronunțate. În timp ce țări din nordul și centrul continentului raportează cele mai reduse rate ale scumpirilor, demonstrând o stabilitate mai mare a prețurilor, flancul estic se confruntă cu indici mult mai agresivi. România conduce acest top al ratelor ridicate, fiind urmată la o distanță vizibilă de Bulgaria și de Croația, state care au înregistrat, la rândul lor, avansuri ale indicatorilor specifici, dar ale căror valori absolute rămân net inferioare celor de pe piața românească.

Pentru economiile casnice, menținerea acestui ritm accelerat de depreciere a puterii de cumpărare exercită o presiune directă și cumulativă asupra bugetelor lunare. Impactul cel mai sever este resimțit în zona cheltuielilor recurente și obligatorii, cum sunt cele destinate achiziției de hrană, utilități, energie, transport sau gestionării obligațiilor bancare. Deși au fost consemnate anumite ajustări pozitive ale veniturilor nominale în diverse sectoare, viteza cu care cresc prețurile bunurilor și serviciilor tinde să anuleze aceste câștiguri, generând o eroziune reală a standardului de viață.

Pe termen mediu și lung, persistența unui astfel de decalaj inflaționist față de partenerii europeni poate genera efecte negative complexe asupra întregului ecosistem economic. Spre deosebire de țările unde inflația este controlată și stabilizată în apropierea țintelor optime, nivelul ridicat din plan intern afectează predictibilitatea financiară. Această instabilitate influențează în mod direct deciziile de consum ale populației, stimulează prudența în procesele de economisire și poate determina o reconfigurare sau chiar o amânare a strategiilor de investiții din partea companiilor locale și internaționale, din cauza costurilor operaționale tot mai greu de anticipat.

sursa foto: shutterstock/sommart sombutwanitkul

