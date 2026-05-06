loader
Foto

Instabilitatea politică a provocat reacții imediate din partea mediului de afaceri

publicat: Miercuri, 06 Mai 2026
 TVRINFO 

Mediul de afaceri avertizează asupra unor pierderi economice ce pot atinge pragul de 100 de miliarde de lei în următorii cinci ani.

 

Confederația Patronală Concordia subliniază că o criză prelungită pune în pericol ratingul de țară și atrage riscul blocării fondurilor europene, în contextul în care România mai are la dispoziție doar 119 zile pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR.

Indicatorii financiari reflectă o stare de incertitudine marcată de contraste pe piețele de capital. În timp ce Bursa de Valori București a înregistrat o revenire rapidă după clarificarea votului parlamentar, investitorii anticipând formarea unei majorități stabile, moneda națională a atins noi maxime istorice negative. Cursul de schimb a depășit pragul de 5,26 lei pentru un euro, marcând o depreciere semnificativă sub presiunea instabilității politice.

Din perspectivă administrativă, instaurarea regimului de interimat impune restricții majore în funcționarea Guvernului, acesta având atribuții limitate strict la gestionarea treburilor curente. Conform reglementărilor constituționale, Guvernul demis nu mai poate iniția proiecte de lege, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu are dreptul de a promova politici noi, mandatul premierului interimar fiind limitat la maximum 45 de zile.

Reprezentanții mediului economic și ai Ministerului Finanțelor atrag atenția că evitarea unei retrogradări economice depinde exclusiv de capacitatea clasei politice de a instaura rapid un nou cabinet funcțional. O amânare a soluțiilor guvernamentale periclitează accesarea celor 15 miliarde de euro disponibile din fonduri europene pentru anul curent, fiecare săptămână de blocaj politic având un impact direct asupra stabilității pe termen lung a țării.

 

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: Confederația Patronală Concordia, criză politică, curs valutar, fonduri europene, guvern demis, mediu afaceri, PNRR

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

06 Mai, 14:02

Manda: Avem doar două scenarii. Dacă PSD va fi invitat să dea premierul, numele propus este Sorin Grindeanu

06 Mai, 13:27

Război în Ucraina. 26 de civili uciși şi cel puțin 118 răniţi, în plin armistiţiu

06 Mai, 13:22

Kelemen Hunor: În 2-3 săptămâni maximum vom avea un nou guvern. Despre Ilie Bolojan: Nu va ceda, eu îl știu

06 Mai, 13:21

Sorin Grindeanu evită să spună dacă își asumă funcția de premier și refuză să comenteze blocajul negocierilor cu PNL

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Instabilitatea politică a provocat reacții imediate din partea mediului de afaceri

  TVRINFO     TVRINFO 

Instabilitatea politică a provocat reacții imediate din partea mediului de afaceri

Mediul de afaceri avertizează asupra unor pierderi economice ce pot atinge pragul de 100 de miliarde de lei în următorii cinci ani.

Filmul „Monştri”, o invitaţie la toleranţă şi la evaluarea propriei poziţii faţă de lume

  PROMO     TVR2   TVRCULTURAL 

Filmul „Monştri”, o invitaţie la toleranţă şi la evaluarea propriei poziţii faţă de lume

Actriţa Judith State, rol principal în drama „Monştri”, producţie România, 2019, a fost recompensată cu Premiul Gopo 2020 pentru cea mai bună ...

Reșița – orașul metalului. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Reșița – orașul metalului. Duminică, la „Exclusiv în România”

Reșița își dezvăluie farmecul neașteptat într-o nouă ediție „Exclusiv în România”. Cristi Tabără ne invită la un jambon în țest de fontă ...

Gala Vocilor la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gala Vocilor la „Drag de România mea!”

Sezonul 16 continuă la TVR 2 sâmbătă, 9 mai, ora 20.00 și duminică, 10 mai, ora 15.00, cu o gală atipică şi unică.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

  TVRINFO     TVRINFO 

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, în urma adoptării moțiunii de cenzură intitulate „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a ...

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

Despre miturile care supraviețuiesc sistemelor care le-au creat. Noul documentar „Fabrica de nemurire” propune o analiză, pe alocuri, incomodă, ...

„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

  PROMO     TVR1 

„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

Poate una dintre cele mai importante poveşti adevărate spuse vreodată! TVR 1 ne propune vineri, 8 mai, ora 20.00, un film inspirat de evenimente ...

Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

Președintele Nicușor Dan a marcat împlinirea a 40 de ani de la cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc prin decorarea ...

„Hai-Hui… cu Marina!”, în vizită la legendara familie Ewing

  PROMO     TVR2 

„Hai-Hui… cu Marina!”, în vizită la legendara familie Ewing

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne fac un tur al faimosului „ranch” Southfork, ne oferă o experienţă de neuitat într-o arenă de rodeo şi ne plimbă ...

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

  PROMO     TVR1 

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

În ediţia „Ora Regelui” din 9 mai, vizităm expoziţia documentară 1866-2026, dedicată celor 160 de ani de la fondarea Casei Regale Române, urmărim ...

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

Ai un copil de șapte-opt ani și viața curge firesc. E un copil fericit, vesel, are achizițiile specifice vârstei lui. Când era mic, nu l-ai ...

Sacra Europa Spania

  RECOMANDARI     TVR2 

Sacra Europa Spania

Sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+, de la liniștea austeră a munților din  Benicàssim până la fortărețele care veghează marea la Peñíscola și ...

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

  TVRINFO     TVRINFO 

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

Dezbaterea și votul final sunt programate pentru ziua de marți, fiind necesare 233 de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu la cârma echipei Inter Milano marchează un moment de referință pentru fotbalul românesc, ...

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

Documentarul care explorează cele mai profunde straturi ale maternității revine cu un nou capitol. Partea a doua a filmului aduce în fața ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate