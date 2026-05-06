Instabilitatea politică a provocat reacții imediate din partea mediului de afaceri

Mediul de afaceri avertizează asupra unor pierderi economice ce pot atinge pragul de 100 de miliarde de lei în următorii cinci ani.

Confederația Patronală Concordia subliniază că o criză prelungită pune în pericol ratingul de țară și atrage riscul blocării fondurilor europene, în contextul în care România mai are la dispoziție doar 119 zile pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR.

Indicatorii financiari reflectă o stare de incertitudine marcată de contraste pe piețele de capital. În timp ce Bursa de Valori București a înregistrat o revenire rapidă după clarificarea votului parlamentar, investitorii anticipând formarea unei majorități stabile, moneda națională a atins noi maxime istorice negative. Cursul de schimb a depășit pragul de 5,26 lei pentru un euro, marcând o depreciere semnificativă sub presiunea instabilității politice.

Din perspectivă administrativă, instaurarea regimului de interimat impune restricții majore în funcționarea Guvernului, acesta având atribuții limitate strict la gestionarea treburilor curente. Conform reglementărilor constituționale, Guvernul demis nu mai poate iniția proiecte de lege, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu are dreptul de a promova politici noi, mandatul premierului interimar fiind limitat la maximum 45 de zile.

Reprezentanții mediului economic și ai Ministerului Finanțelor atrag atenția că evitarea unei retrogradări economice depinde exclusiv de capacitatea clasei politice de a instaura rapid un nou cabinet funcțional. O amânare a soluțiilor guvernamentale periclitează accesarea celor 15 miliarde de euro disponibile din fonduri europene pentru anul curent, fiecare săptămână de blocaj politic având un impact direct asupra stabilității pe termen lung a țării.

