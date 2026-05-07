loader
Foto

Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

publicat: Joi, 07 Mai 2026
 TVRINFO 

Consultările informale inițiate de președintele Nicușor Dan cu principalele formațiuni parlamentare continuă la Palatul Cotroceni, în încercarea de a identifica o soluție pentru deblocarea crizei executive.

 

După o primă rundă de discuții purtate cu liderul USR, Dominic Fritz, care s-a încheiat fără o concluzie clară, agenda șefului statului include întrevederi cu reprezentanții UDMR, PNL și PSD.

În cursul dimineții de joi, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat poziția formațiunii sale, pledând ferm pentru constituirea unui guvern majoritar. Conform declarațiilor liderului Uniunii, varianta unui executiv minoritar este exclusă, considerându-se că stabilitatea administrativă nu poate fi garantată decât printr-o coaliție solidă, în ciuda dificultăților actuale de negociere. Totodată, acesta a subliniat determinarea premierului demis, Ilie Bolojan, de a nu face concesii care ar putea periclita viziunea economică asumată.

Procesul de dialog politic include, de asemenea, prezența unor figuri centrale din actuala configurație parlamentară, fiind așteptate participările lui Sorin Grindeanu și ale liderilor liberali. Deși punctele de vedere ale partidelor sunt ascultate fără completări imediate din partea șefului statului, tensiunea dintre necesitatea asumării guvernării și opțiunea trecerii în opoziție rămâne un punct critic al dezbaterilor. Intervalul de consultări rămâne esențial pentru configurarea unei noi majorități, în condițiile în care timpul pentru instalarea unui cabinet funcțional este limitat de constrângerile economice și constituționale.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: consultari informale, consultari nicuosor dan, consultari nicuspr dan kelemn hunor, Guvern, negocieri guvern, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

07 Mai, 13:27

Ministrul interimar al Sănătății: Nu există motive de îngrijorare în România privind hantavirusul

07 Mai, 13:23

După 5 zile consecutive de depreciere, leul se apreciază joi în raport cu euro şi dolarul american

07 Mai, 13:20

Presă: Președintele Trump ar fi suspendat escortarea navelor în Strâmtoarea Ormuz la presiunile Arabiei Saudite

07 Mai, 12:27

Ilie Bolojan, către liberali: Am convingerea că PNL a ales drumul bun. Decizia a fost luată în biroul de conducere al partidului, nu în alte birouri

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

  TVRINFO     TVRINFO 

Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

Consultările informale inițiate de președintele Nicușor Dan cu principalele formațiuni parlamentare continuă la Palatul Cotroceni, în încercarea ...

„Visuri dezghețate” – o întâlnire cu emoția. Concert Alexandra Uşurelu, în exclusivitate la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„Visuri dezghețate” – o întâlnire cu emoția. Concert Alexandra Uşurelu, în exclusivitate la TVR Cultural

O poveste sensibilă şi o experienţă ce îndeamnă la introspecţie. Este propunerea TVR Cultural pentru seara de sâmbătă, 9 mai, de la ora 21.00. ...

Mentorat și autenticitate în istorie: De la cine înveți și la ce adevăr ajungi ?

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Mentorat și autenticitate în istorie: De la cine înveți și la ce adevăr ajungi ?

De la „A fura meserie" la „Ce (ne) poate învăța Inteligența Artificială ?", am abordat tema „mentor - guru - învățăcel - mentorat", o temă cu ...

Ne fură extratereştrii oamenii de ştiinţă?! Aflăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Ne fură extratereştrii oamenii de ştiinţă?! Aflăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

Tot atunci, descoperim ce implicare are politica în Bienala de la Veneţia, precum şi cum a fost manipulată populaţia după dezastrul de la ...

Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, marcată de evenimente de anvergură

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, marcată de evenimente de anvergură

Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, în urmă cu 40 de ani, este marcată printr-o serie de evenimente de anvergură ce ...

Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu), despre sinceritate, umor și dezbateri fără compromisuri la „Dezacorduri de pace”

  VEDETE     TVR1 

Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu), despre sinceritate, umor și dezbateri fără compromisuri la „Dezacorduri de pace”

Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu) propun o analiză relaxată, dar argumentată, a actualității, într-un format care mizează pe ...

„Istoria orbilor” e istoria mai multor orbiri. Ne explică istoricii Alina şi Şerban Liviu Pavelescu, la „Garantat 100%”

  PROMO     TVR1 

„Istoria orbilor” e istoria mai multor orbiri. Ne explică istoricii Alina şi Şerban Liviu Pavelescu, la „Garantat 100%”

Societatea românească are nevoie de cărți de istorie care să readucă împreună toate tipurile de memorie a evenimentelor traumatizante, sunt de ...

Instabilitatea politică a provocat reacții imediate din partea mediului de afaceri

  TVRINFO     TVRINFO 

Instabilitatea politică a provocat reacții imediate din partea mediului de afaceri

Mediul de afaceri avertizează asupra unor pierderi economice ce pot atinge pragul de 100 de miliarde de lei în următorii cinci ani.

Filmul „Monştri”, o invitaţie la toleranţă şi la evaluarea propriei poziţii faţă de lume

  PROMO     TVR2   TVRCULTURAL 

Filmul „Monştri”, o invitaţie la toleranţă şi la evaluarea propriei poziţii faţă de lume

Actriţa Judith State, rol principal în drama „Monştri”, producţie România, 2019, a fost recompensată cu Premiul Gopo 2020 pentru cea mai bună ...

Reșița – orașul metalului. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Reșița – orașul metalului. Duminică, la „Exclusiv în România”

Reșița își dezvăluie farmecul neașteptat într-o nouă ediție „Exclusiv în România”. Cristi Tabără ne invită la un jambon în țest de fontă ...

Gala Vocilor la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gala Vocilor la „Drag de România mea!”

Sezonul 16 continuă la TVR 2 sâmbătă, 9 mai, ora 20.00 și duminică, 10 mai, ora 15.00, cu o gală atipică şi unică.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

  TVRINFO     TVRINFO 

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, în urma adoptării moțiunii de cenzură intitulate „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a ...

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

Despre miturile care supraviețuiesc sistemelor care le-au creat. Noul documentar „Fabrica de nemurire” propune o analiză, pe alocuri, incomodă, ...

„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

  PROMO     TVR1 

„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

Poate una dintre cele mai importante poveşti adevărate spuse vreodată! TVR 1 ne propune vineri, 8 mai, ora 20.00, un film inspirat de evenimente ...

Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

Președintele Nicușor Dan a marcat împlinirea a 40 de ani de la cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc prin decorarea ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate