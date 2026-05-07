Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

Consultările informale inițiate de președintele Nicușor Dan cu principalele formațiuni parlamentare continuă la Palatul Cotroceni, în încercarea de a identifica o soluție pentru deblocarea crizei executive.

După o primă rundă de discuții purtate cu liderul USR, Dominic Fritz, care s-a încheiat fără o concluzie clară, agenda șefului statului include întrevederi cu reprezentanții UDMR, PNL și PSD.

În cursul dimineții de joi, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat poziția formațiunii sale, pledând ferm pentru constituirea unui guvern majoritar. Conform declarațiilor liderului Uniunii, varianta unui executiv minoritar este exclusă, considerându-se că stabilitatea administrativă nu poate fi garantată decât printr-o coaliție solidă, în ciuda dificultăților actuale de negociere. Totodată, acesta a subliniat determinarea premierului demis, Ilie Bolojan, de a nu face concesii care ar putea periclita viziunea economică asumată.

Procesul de dialog politic include, de asemenea, prezența unor figuri centrale din actuala configurație parlamentară, fiind așteptate participările lui Sorin Grindeanu și ale liderilor liberali. Deși punctele de vedere ale partidelor sunt ascultate fără completări imediate din partea șefului statului, tensiunea dintre necesitatea asumării guvernării și opțiunea trecerii în opoziție rămâne un punct critic al dezbaterilor. Intervalul de consultări rămâne esențial pentru configurarea unei noi majorități, în condițiile în care timpul pentru instalarea unui cabinet funcțional este limitat de constrângerile economice și constituționale.

