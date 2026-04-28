România se confruntă cu o presiune financiară de o amploare fără precedent

Creșterea accelerată a datoriei publice a ajuns să afecteze în mod direct fiecare cetățean. La finalul anului 2024, povara financiară raportată la nivel individual a atins pragul de 59.000 de lei, înregistrând o majorare de 40% față de nivelul consemnat în anul 2022

Estimările prognozează o continuare a acestui trend ascendent, existând riscul ca suma datorată per capita să depășească 70.000 de lei până la finele anului 2026.

Situația critică a finanțelor publice este generată de un deficit bugetar în continuă expansiune, acoperit prin împrumuturi succesive care au devansat constant ritmul de creștere al economiei naționale. O problemă structurală majoră constă în ineficiența gestionării resurselor împrumutate, numeroase fonduri destinate investițiilor în domenii esențiale precum sănătatea și educația rămânând neutilizate, în timp ce statul a acumulat cheltuieli semnificative aferente dobânzilor și comisioanelor. Analizele indică faptul că majoritatea împrumuturilor nu sunt direcționate către dezvoltare, ci sunt absorbite de refinanțarea datoriilor anterioare și acoperirea cheltuielilor curente de funcționare.

Dependența de capitalul oferit de băncile comerciale, contractat adesea pe termen scurt și cu costuri ridicate, accentuează vulnerabilitatea bugetului de stat. Totodată, programele de garantare a creditelor pentru mediul de afaceri au generat pierderi substanțiale, recuperarea sumelor din creditele neperformante fiind neglijabilă. Această dinamică financiară se traduce printr-o povară moștenită, fiecare generație nouă fiind obligată să suporte impactul unor taxe ridicate, al limitării resurselor pentru investiții strategice și al reducerii perspectivelor de dezvoltare pe termen lung, aspecte care confirmă necesitatea unei reforme radicale în gestionarea banului public.

