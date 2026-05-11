Tech Talks by UPT 2026, în transmisiune directă de la Timişoara pe TVR 2 şi TVR INFO

Dialogul internațional despre viitorul tehnologiei și rolul omului în era inteligenței artificiale, moderat de jurnalistul Richard Quest, se vede la TVR 2 şi TVR INFO vineri, 15 mai, începând cu ora 09.15.

Într-o lume în care inteligența artificială evoluează mai rapid decât oricând, Universitatea Politehnica Timișoara aduce în prim-plan o întrebare esențială: ce rămâne ireductibil uman într-o lume a algoritmilor predictivi? Tech Talks by UPT 2026 revine cu tema „Irreplaceable. The future needs humans”, un manifest despre rolul omului într-un viitor dominat de tehnologie și despre echilibrul dintre inovație, responsabilitate și umanitate.

Iniţiativă a Universităţii Politehnica Timișoara, manifestarea Tech Talks are tradiţie şi este emblematică în avangarda științei din România. Evenimentul a devenit un reper regional și național prin prezenţa unor nume precum Jimmy Wales, fondatorul Wikipedia, marele maestru Garry Kasparov sau fizicianul Michio Kaku.

La ediţia din acest an vor participa lideri globali ai tehnologiei care vor dialoga cu jurnalistul Richard Quest despre tehnologie şi condiţia umană şi ce rămâne ireductibil uman într-o lume a algoritmilor predictivi. "Tech Talks by UPT 2026" propune o reflecţie publică despre creativitate, discernământ, empatie şi responsabilitate.

Printre invitaţi se regăsesc Pascal Bornet, expert global în AI, care va vorbi despre colaborarea dintre om și mașină pentru amplificarea empatiei și judecății umane; Jos Dirkx, inclusă în „Top 100 Women in AI”, despre etica dezvoltării tehnologice în serviciul echității; dr. Carmen Simon despre modul în care funcționează memoria, atenția și impactul acestora asupra comunicării și deciziilor umane etc.

Telespectatorii pot urmări Tech Talks by UPT2026 în direct la TVR 2 vineri, 15 mai, începând cu ora 9.15, urmând ca, de la ora 14.30, transmisiunea să poată fi vizionată în direct şi pe TVR INFO.

Producători: Mihaela Crăciun şi Roxana Morun

foto: https://www.techtalks.upt.ro/