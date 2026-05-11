loader
Foto

Tech Talks by UPT 2026, în transmisiune directă de la Timişoara pe TVR 2 şi TVR INFO

publicat: Luni, 11 Mai 2026
 TVR2   TVRINFO 

Dialogul internațional despre viitorul tehnologiei și rolul omului în era inteligenței artificiale, moderat de jurnalistul Richard Quest, se vede la TVR 2 şi TVR INFO vineri, 15 mai, începând cu ora 09.15.

 

Într-o lume în care inteligența artificială evoluează mai rapid decât oricând, Universitatea Politehnica Timișoara aduce în prim-plan o întrebare esențială: ce rămâne ireductibil uman într-o lume a algoritmilor predictivi? Tech Talks by UPT 2026 revine cu tema „Irreplaceable. The future needs humans”, un manifest despre rolul omului într-un viitor dominat de tehnologie și despre echilibrul dintre inovație, responsabilitate și umanitate.

Iniţiativă a Universităţii Politehnica Timișoara, manifestarea Tech Talks are tradiţie şi este emblematică în avangarda științei din România. Evenimentul a devenit un reper regional și național prin prezenţa unor nume precum Jimmy Wales, fondatorul Wikipedia, marele maestru Garry Kasparov sau fizicianul Michio Kaku.

La ediţia din acest an vor participa lideri globali ai tehnologiei care vor dialoga cu jurnalistul Richard Quest despre tehnologie şi condiţia umană şi ce rămâne ireductibil uman într-o lume a algoritmilor predictivi. "Tech Talks by UPT 2026" propune o reflecţie publică despre creativitate, discernământ, empatie şi responsabilitate.

(w882) techtalks2

Printre invitaţi se regăsesc Pascal Bornet, expert global în AI, care va vorbi despre colaborarea dintre om și mașină pentru amplificarea empatiei și judecății umane; Jos Dirkx, inclusă în „Top 100 Women in AI”, despre etica dezvoltării tehnologice în serviciul echității; dr. Carmen Simon despre modul în care funcționează memoria, atenția și impactul acestora asupra comunicării și deciziilor umane etc.

Telespectatorii pot urmări Tech Talks by UPT2026 în direct la TVR 2 vineri, 15 mai, începând cu ora 9.15, urmând ca, de la ora 14.30, transmisiunea să poată fi vizionată în direct şi pe TVR INFO.

Producători: Mihaela Crăciun şi Roxana Morun

Transmisiune directă de la Timişoara

foto: https://www.techtalks.upt.ro/

Tag-uri: dialog international, in direct, inteligenta artificiala, Tech Talks by UPT 2026, TVR 2, TVR INFO, viitorul tehnologiei

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

11 Mai, 13:47

Kelemen Hunor, discuții cu Sorin Grindeanu: Nu am vorbit de guvern tehnocrat. Eu doresc refacerea coaliției, singura variantă cu care poți face ceva

11 Mai, 13:33

Ucraina a trimis Rusiei liste de prizonieri pentru un schimb planificat. „Așteptăm ca SUA să fie active în asigurarea implementării acestui acord”

11 Mai, 13:07

Încheierea războiului în întreaga regiune și deblocarea activelor înghețate, răspunsul Iranului la propunerile SUA

11 Mai, 13:05

Castelul Bran rămâne în proprietatea familiei Habsburg. Investitorul american Joel Weinshanker este partener strategic

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Un zâmbet 16:9”, emisiune de satiră, care nu expiră!

  RECOMANDARI     TVR1 

„Un zâmbet 16:9”, emisiune de satiră, care nu expiră!

Un paradox, o anomalie, un nonsens, o ignoranţă și/sau indolență sunt surprinse zâmbind de jurnalistul Răzvan Petrişor în noul program „Un ...

Mark Rutte și Volodimir Zelenski, la București pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice

  TVRINFO     TVRINFO 

Mark Rutte și Volodimir Zelenski, la București pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice

Bucureștiul va deveni miercuri, 13 mai, centrul diplomației regionale prin găzduirea summitului formatului București 9 (B9) și al țărilor ...

Semimaratonul Internațional București: România, pe locurile secunde

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Semimaratonul Internațional București: România, pe locurile secunde

Cea de-a zecea ediție a Semimaratonului Internațional București, eveniment organizat la inițiativa campioanei olimpice Constantina Diță, s-a ...

Să fim salvatori!

  RECOMANDARI     TVRI 

Să fim salvatori!

"Un doctor pentru dumneavoastră", sâmbătă, ora 12:00, la TVR Internațional și TVR+, și în reluare sâmbătă, de la ora 4:00.

O ediție Remix de Ziua Europei cu Dirty Shirt, East European Rock Alliance, The Voodoo Child și Matei Damian Ulmu

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

O ediție Remix de Ziua Europei cu Dirty Shirt, East European Rock Alliance, The Voodoo Child și Matei Damian Ulmu

La TVR Cultural și TVR+, sâmbătă, 9 mai, de la ora 23:00

Familia Regală la Televiziunea Română: Un moment simbolic ce marchează 160 de ani de la fondarea Casei Regale

  PROMO     TVRI   TVR1 

Familia Regală la Televiziunea Română: Un moment simbolic ce marchează 160 de ani de la fondarea Casei Regale

Majestatea Sa Margareta şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au vizitat studiourile TVR. Înalţii oaspeţi au intrat în direct în timpul ...

Un medic cu suflet și misiune – Diana Loreta Păun este invitată la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

Un medic cu suflet și misiune – Diana Loreta Păun este invitată la „Brilliant”

Un endocrinolog strălucit și o voce a sănătății publice din România, Diana Loreta Păun este invitata realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ...

De ce i-a cerut YouTube scuze lui David Bowie? Sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

De ce i-a cerut YouTube scuze lui David Bowie? Sâmbătă, la „Rock Maniac”

Fotografii de concert Anca Coleaşă, Cezar Cazan, Ionuț Iancu şi Valentin Diaconescu sunt invitaţii ediţiei „Rock Maniac” de sâmbătă, 9 mai, ora ...

  RECOMANDARI     TVRI 

"Prezențe românești": Codrin Arsene şi Dorina Scăunaş

Doi români cu povești diferite, dar cu o viaţă profesională bogată în Statele Unite ale Americii, sunt protagoniştii pe care Irina Păcurariu ne ...

„Scena este locul unde nu ești judecat” spune Răzvan Mazilu, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

„Scena este locul unde nu ești judecat” spune Răzvan Mazilu, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli”

Luni, 11 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu propune un interviu emoționant despre dans, curaj, identitate și asumare, cu unul ...

Între repetițiile pentru Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu descoperă Viena

  EUROVISION-2026     TVR.RO 

Între repetițiile pentru Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu descoperă Viena

Reprezentanții României continuă pregătirile pentru cea de-a doua repetiție din 8 mai și profită de puținele momente libere pentru a se bucura de ...

„Anul Nadia Comăneci”, ediție specială la TVR Sport: primul interviu al Nadiei și imaginile rare din „fabrica de medalii” de la Onești

  TVRSPORT     TVRSPORT 

„Anul Nadia Comăneci”, ediție specială la TVR Sport: primul interviu al Nadiei și imaginile rare din „fabrica de medalii” de la Onești

Duminică, 10 mai, de la ora 21:10, TVR Sport difuzează în exclusivitate documentarul „Remember Nadia 1975”, realizat de Televiziunea Română în ...

„Info Etnic”, la TVR INFO: între criza majorităților și războaiele identitare

  TVRINFO     TVRINFO 

„Info Etnic”, la TVR INFO: între criza majorităților și războaiele identitare

Duminică, 10 mai, de la ora 11:00, Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci analizează, alături de invitați, jocurile de culise din ...

Instabilitatea politică și costul ei economic. Cât mai poate rezista România?

  RECOMANDARI     TVR1 

Instabilitatea politică și costul ei economic. Cât mai poate rezista România?

Sâmbătă, 9 mai, de la ora 12:30, la TVR 1 și TVR+, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnul Gabriel BIRIȘ, specialist în fiscalitate, şi pe ...

Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

  TVRINFO     TVRINFO 

Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

Consultările informale inițiate de președintele Nicușor Dan cu principalele formațiuni parlamentare continuă la Palatul Cotroceni, în încercarea ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate