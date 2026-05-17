Ilie Bolojan anunță finalizarea programului SAFE

publicat: Vineri, 15 Mai 2026
Guvernul României a anunțat finalizarea etapelor procedurale pentru programul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei), etapă ce permite semnarea acordului de împrumut cu Uniunea Europeană până la sfârșitul lunii curente.

 

Proiectul, cu o valoare totală de 16,5 miliarde de euro, este destinat finanțării investițiilor strategice în sectorul apărării, urmând ca implementarea contractelor individuale să demareze în a doua jumătate a acestui an, cu termen de finalizare stabilit pentru anul 2030.

Decizia de a accesa acest mecanism de finanțare este justificată prin necesitatea respectării angajamentelor asumate în cadrul NATO, care impun menținerea unui buget al apărării de peste 2,3% din PIB, în contextul conflictului din Ucraina. Având în vedere deficitul bugetar existent, autoritățile consideră acest credit drept o soluție optimă, oferind condiții financiare semnificativ mai avantajoase decât împrumuturile de pe piața liberă, prin dobânzi reduse la jumătate, o perioadă de grație de un deceniu și un termen de rambursare de 40 de ani.

Dincolo de aspectele strict bugetare, programul SAFE vizează integrarea directă a industriei naționale de apărare în lanțurile valorice europene, transformând România dintr-un simplu beneficiar de tehnologie într-un participant activ la arhitectura de securitate a continentului. Deși în spațiul public au existat dezbateri privind coordonarea acestui program, deciziile recente din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării au vizat optimizarea fluxurilor administrative pentru a asigura o gestionare eficientă a resurselor destinate dotării și modernizării armatei.

