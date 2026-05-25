România, pe locul 76 în lume la calitatea sistemului medical

TVRINFO

Sistemul public de sănătate din România se confruntă cu un decalaj structural major în raport cu standardele internaționale, realitate confirmată de cele mai recente evaluări globale.

Datele centralizate pe baza indicelui de specialitate din acest an plasează țara pe o poziție periferică în clasamentul mondial al calității actului medical, la o distanță considerabilă de statele asiatice care domină topul performanței. Această ierarhizare reflectă nu doar o subfinanțare cronică, ci și o criză profundă de încredere a populației în capacitatea instituțională de a asigura protecția cetățenilor în momentele de vulnerabilitate majoră.

Diferențele de finanțare dintre planul autohton și cel comunitar rămân frapante, statisticile indicând faptul că alocarea anuală per locuitor în România este de aproape patru ori mai mică decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Dincolo de volumul redus al fondurilor, o barieră majoră în calea modernizării o reprezintă distribuția internă ineficientă a bugetelor spitalicești. O pondere covârșitoare a resurselor financiare disponibile în unitățile sanitare este absorbită de cheltuielile salariale, fapt ce limitează drastic capacitatea de investiții în infrastructură, echipamente de înaltă tehnologie sau îmbunătățirea condițiilor de spitalizare. Consecințele directe ale acestui dezechilibru sunt resimțite de pacienți prin perioade extinse de așteptare, supraaglomerare și o penurie de personal calificat, accentuată de exodul constant al specialiștilor către piețele occidentale.

Analizele internaționale demonstrează însă un paradox important și anume faptul că excelența medicală nu este strict proporțională cu volumul brut al investițiilor. Modelele de succes de la nivel mondial evidențiază sisteme care reușesc să surclaseze mari puteri economice prin aplicarea unor strategii bazate pe eficiență operațională, digitalizare extinsă și accesibilitate rapidă. Spre deosebire de statele care raportează cheltuieli per capita uriașe fără a obține o clasare pe măsură, țările din fruntea topului demonstrează că prioritizarea medicinei preventive și optimizarea fluxurilor administrative reprezintă cheia sustenabilității.

În spațiul european, performanța rămâne concentrată în regiunile nordice și vestice, unde politicile publice s-au axat pe tehnologizare și prevenție timpurie. La polul opus, România stagnează la baza clasamentelor europene, o situație cu atât mai îngrijorătoare cu cât presiunea pe infrastructura medicală crește progresiv, pe fondul unui proces accelerat de îmbătrânire a populației.

Implicațiile acestei degradări structurale depășesc granițele spitalelor, având un impact negativ direct asupra productivității muncii, stabilității economice și deciziilor demografice. Fenomenul a determinat o reconfigurare a comportamentului de consum, milioane de cetățeni optând pentru autofinanțarea serviciilor în sectorul privat sau pentru accesarea tratamentelor în clinici din străinătate. Concluzia care se desprinde din analizele jurnalistice actuale indică o realitate severă, în care principala provocare nu mai rezidă exclusiv în dimensiunea bugetului alocat, ci în erodarea accentuată a percepției publice privind siguranța oferită de sistemul de stat.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.