loader
Foto

România, pe locul 76 în lume la calitatea sistemului medical

publicat: Luni, 25 Mai 2026
 TVRINFO 

Sistemul public de sănătate din România se confruntă cu un decalaj structural major în raport cu standardele internaționale, realitate confirmată de cele mai recente evaluări globale.

 

Datele centralizate pe baza indicelui de specialitate din acest an plasează țara pe o poziție periferică în clasamentul mondial al calității actului medical, la o distanță considerabilă de statele asiatice care domină topul performanței. Această ierarhizare reflectă nu doar o subfinanțare cronică, ci și o criză profundă de încredere a populației în capacitatea instituțională de a asigura protecția cetățenilor în momentele de vulnerabilitate majoră.

Diferențele de finanțare dintre planul autohton și cel comunitar rămân frapante, statisticile indicând faptul că alocarea anuală per locuitor în România este de aproape patru ori mai mică decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Dincolo de volumul redus al fondurilor, o barieră majoră în calea modernizării o reprezintă distribuția internă ineficientă a bugetelor spitalicești. O pondere covârșitoare a resurselor financiare disponibile în unitățile sanitare este absorbită de cheltuielile salariale, fapt ce limitează drastic capacitatea de investiții în infrastructură, echipamente de înaltă tehnologie sau îmbunătățirea condițiilor de spitalizare. Consecințele directe ale acestui dezechilibru sunt resimțite de pacienți prin perioade extinse de așteptare, supraaglomerare și o penurie de personal calificat, accentuată de exodul constant al specialiștilor către piețele occidentale.

Analizele internaționale demonstrează însă un paradox important și anume faptul că excelența medicală nu este strict proporțională cu volumul brut al investițiilor. Modelele de succes de la nivel mondial evidențiază sisteme care reușesc să surclaseze mari puteri economice prin aplicarea unor strategii bazate pe eficiență operațională, digitalizare extinsă și accesibilitate rapidă. Spre deosebire de statele care raportează cheltuieli per capita uriașe fără a obține o clasare pe măsură, țările din fruntea topului demonstrează că prioritizarea medicinei preventive și optimizarea fluxurilor administrative reprezintă cheia sustenabilității.

În spațiul european, performanța rămâne concentrată în regiunile nordice și vestice, unde politicile publice s-au axat pe tehnologizare și prevenție timpurie. La polul opus, România stagnează la baza clasamentelor europene, o situație cu atât mai îngrijorătoare cu cât presiunea pe infrastructura medicală crește progresiv, pe fondul unui proces accelerat de îmbătrânire a populației.

Implicațiile acestei degradări structurale depășesc granițele spitalelor, având un impact negativ direct asupra productivității muncii, stabilității economice și deciziilor demografice. Fenomenul a determinat o reconfigurare a comportamentului de consum, milioane de cetățeni optând pentru autofinanțarea serviciilor în sectorul privat sau pentru accesarea tratamentelor în clinici din străinătate. Concluzia care se desprinde din analizele jurnalistice actuale indică o realitate severă, în care principala provocare nu mai rezidă exclusiv în dimensiunea bugetului alocat, ci în erodarea accentuată a percepției publice privind siguranța oferită de sistemul de stat.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: clasament sănătate, finantare sanatate, Health Care Index 2026, sănătate România, sistem medical romania, spitale românia

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

25 Mai, 11:58

Strâmtoarea Ormuz: Iranul declară că va impune taxe pentru “serviciile de navigaţie”

25 Mai, 11:54

Sondaj INSCOP: 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui

25 Mai, 11:34

Un zbor EasyJet a fost deviat spre Roma din cauza unei baterii externe în bagaje

25 Mai, 11:04

Premierul Ungariei Peter Magyar își înjumătățește salariul. Tăieri de venituri pentru miniștri, parlamentari, primari și șefi ai companiilor de stat

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

România, pe locul 76 în lume la calitatea sistemului medical

  TVRINFO     TVRINFO 

România, pe locul 76 în lume la calitatea sistemului medical

Sistemul public de sănătate din România se confruntă cu un decalaj structural major în raport cu standardele internaționale, realitate confirmată ...

„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

  PROMO     TVRCULTURAL 

„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

Despre noua ordine mondială și mutarea centrului de putere spre Asia, într-o nouă ediție a emisiunii „Omul și Timpul”, duminică, 24 mai 2026, de ...

Părinți și copii. Adevăruri care dor, adevăruri care vindecă

  PROMO     TVRCULTURAL 

Părinți și copii. Adevăruri care dor, adevăruri care vindecă

Despre familie, educație și echilibrul interior, într-o nouă ediție a emisiunii „Convorbiri spirituale”, duminică, 24 mai 2026, de la ora 08:30, ...

Un Remix cu Muzică 4K sau patru muzicieni în căutarea unei noi dimensiuni a sunetului

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un Remix cu Muzică 4K sau patru muzicieni în căutarea unei noi dimensiuni a sunetului

"The Four Knights of the Electric Order and Chaos" (Andrei Kivu, Sorin Romanescu, Călin Grigoriu și Cristi Horia). Post scriptum cu invitați: ...

Chinul migranților ilegali pentru a obține o nouă viză de muncă în România: Sunt extrem de speriați. Nici nu știu dacă au decizii de deportare emise pe numele lor

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Chinul migranților ilegali pentru a obține o nouă viză de muncă în România: Sunt extrem de speriați. Nici nu știu dacă au decizii de deportare emise pe numele lor

Din 27 aprilie, timp de două luni, migranții ilegali din România pot aplica pentru o nouă viză de muncă în țară, după intrarea în vigoare a unei ...

Regizorul serialului „Plaha”, multipremiat la Gala Gopo 2026, invitatul Irinei Păcurariu la „Reţeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Regizorul serialului „Plaha”, multipremiat la Gala Gopo 2026, invitatul Irinei Păcurariu la „Reţeaua de idoli”

Igor Cobileanski vorbește la TVR 2 despre cinema, compromisurile lumii est-europene și filmele făcute „pentru prieteni”.

„Info Etnic”, despre ecuațiile puterii și radicalizarea societății, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Info Etnic”, despre ecuațiile puterii și radicalizarea societății, la TVR INFO

Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci propun duminică, 24 mai, de la ora 11:00, o ediție despre negocieri politice, minorități, ...

Dorina Florea: „Eram fascinată de Sandy Bell, Perrine, poveștile lui Andersen, Sailor Moon și multe altele...”

  VEDETE     TVR1 

Dorina Florea: „Eram fascinată de Sandy Bell, Perrine, poveștile lui Andersen, Sailor Moon și multe altele...”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Filmul unei tragedii anunțate: Explozia din Rahova, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

Filmul unei tragedii anunțate: Explozia din Rahova, la „Dosar România”

Semne ignorate, intervenții întârziate, familii rămase fără casă și fără răspunsuri. Explozia din Rahova nu este doar povestea unui bloc distrus, ...

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

Luni, 25 mai, de la ora 20.00, Teatrul Odeon București va fi gazda celei de-a 34-a ediții a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va fi ...

O pădure de liliac întinsă pe aproape 20 de hectare... Totul despre rezervația naturală unică în România, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

O pădure de liliac întinsă pe aproape 20 de hectare... Totul despre rezervația naturală unică în România, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1

Faimoasa comună Ponoarele, Muzeul Regiunii Porților de Fier (de fapt, trei muzee într-unul singur), la 100 de ani, savantul care anticipase ...

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRMOLDOVA   TVRI 

"Ora Regelui": 10 Mai, Ziua Independenței noastre

Familia Regală română a dedicat sărbătoarea de 10 Mai de anul acesta României și Republicii Moldova.

Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Strasbourg (WTA)

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Strasbourg (WTA)

Tenisul românesc consemnează o performanță notabilă pe scena internațională, prin calificarea unei reprezentante în penultimul act al turneului ...

Generația care muncește mult, dar nu se simte bogată

  RECOMANDARI     TVR1 

Generația care muncește mult, dar nu se simte bogată

Sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 12:30 Narcis POPESCU îi are ca invitați pe Vlad MUNTEANU, artist de muzică underground, cunoscut sub numele de ...

Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

Analistul Dragoş Mateescu discută cu Marian Voicu despre inițiativa privind înființarea unui Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate