Declarații la finalul Summitului B9

publicat: Joi, 14 Mai 2026
Cea de-a 11-a ediție a Summitului Formatului București 9 (B9) s-a desfășurat miercuri la Palatul Cotroceni, reunind 16 delegații la nivel de șef de stat și de guvern din statele membre, țările nordice, Statele Unite ale Americii și Ucraina.

 

Reuniunea, găzduită de președintele Nicușor Dan și onorată de prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, a vizat coordonarea pozițiilor strategice în perspectiva viitorului summit al Alianței Nord-Atlantice de la Ankara.

Documentul final adoptat în cadrul evenimentului desemnează în mod explicit Federația Rusă drept o amenințare la adresa securității regionale, reafirmând totodată angajamentul colectiv pentru susținerea Ucrainei prin asistență militară imediată și garanții de securitate pe termen lung. Sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”, liderii prezenți, printre care și președintele Volodimir Zelenski, au analizat soluții pentru consolidarea flancului estic, eficientizarea funcționării NATO și necesitatea suplimentării bugetelor destinate apărării.

Formatul București 9, inițiat în 2015 ca mecanism de consultare între România și Polonia ca reacție la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea, își reconfirmă rolul de platformă esențială pentru stabilitatea Europei. Succesul logistic al întâlnirii de la București a fost asigurat prin parteneriatul cu televiziunea publică, în calitate de broadcaster oficial, marcând un moment de referință în arhitectura de securitate transatlantică.

14 Mai, 09:37

Bilet unic pentru trenurile din Europa. Ce ar însemna reforma pentru pasagerii din România

14 Mai, 08:41

Incendiu de amploare la un depozit din Chiajna. Pompierii au reuşit localizarea focului

14 Mai, 08:03

Vicepreşedintele SUA dă asigurări privind progrese pe calea diplomatică pentru războiul din Iran: ”Aceste negocieri sunt extrem de delicate”

14 Mai, 07:56

Rusia a lansat sute de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei: un mort, mai mulți răniți și clădiri distruse. Volodimir Zelenski: Ținta principală a fost Kievul

