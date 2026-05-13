Despre securitate, geopolitică și viitorul României, cu Traian Băsescu, la TVR INFO

Fostul președinte al României Traian Băsescu este invitatul jurnalistei Ştirilor TVR Loara Ştefănescu la o ediție specială despre geopolitică şi locul ţării noastre în contextul internaţional. Emisiunea poate fi urmărită miercuri, 13 mai, de la ora 21.00, la TVR INFO.

În contextul desfăşurării la Bucureşti a summit-ului formatului București 9 și al țărilor nordice, cel mai important eveniment geopolitic de anul acesta din România, fostul preşedinte Traian Băsescu vine miercuri, 13 mai, la TVR INFO, invitat într-o ediţie specială de la ora 21.00, moderată de Loara Ştefănescu. O discuție amplă despre securitate, geopolitică și viitorul României în contextul internațional actual.

Emisiunea aduce în prim-plan cele mai importante teme de politică internă și internațională, într-un moment marcat de tensiuni globale și decizii strategice majore:

– Summitul B9 de la Bucureşti;

– Relaţia cu SUA şi trupele americane din Europa;

– Vizita preşedintelui american Donald Trump în China;

– Conflictele din Ucraina şi Iran;

– Criza politică din România şi situaţia economică, criza din energie;

– Raportul alegerilor anulate.

Bucureştiul găzduieşte miercuri, 13 mai, summit-ul formatului București 9 și al țărilor nordice. Televiziunea Română este official broadcaster al evenimentului, iar telespectatorii pot urmări în transmisiune directă la TVR 1 şi TVR INFO, pe tot parcursul zilei, ediții speciale de la Palatul Cotroceni.

La reuniune participă 15 șefi de stat și înalți demnitari, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar şi președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Statele Unite ale Americii sunt reprezentate de Subsecretarul de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno. Evenimentul este prezidat de președintele Nicuşor Dan, alături de preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, iar tema discuţiilor e securitatea transatlantică. Formatul B9 a fost inițiat de România și Polonia în 2015, pentru a oferi un cadru de discuții privind securitatea flancului estic al NATO.