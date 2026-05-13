loader
Foto

Despre securitate, geopolitică și viitorul României, cu Traian Băsescu, la TVR INFO

publicat: Miercuri, 13 Mai 2026
 TVRINFO 

Fostul președinte al României Traian Băsescu este invitatul jurnalistei Ştirilor TVR Loara Ştefănescu la o ediție specială despre geopolitică şi locul ţării noastre în contextul internaţional. Emisiunea poate fi urmărită miercuri, 13 mai, de la ora 21.00, la TVR INFO.

 

În contextul desfăşurării la Bucureşti a summit-ului formatului București 9 și al țărilor nordice, cel mai important eveniment geopolitic de anul acesta din România, fostul preşedinte Traian Băsescu vine miercuri, 13 mai, la TVR INFO, invitat într-o ediţie specială de la ora 21.00, moderată de Loara Ştefănescu. O discuție amplă despre securitate, geopolitică și viitorul României în contextul internațional actual.

Emisiunea aduce în prim-plan cele mai importante teme de politică internă și internațională, într-un moment marcat de tensiuni globale și decizii strategice majore:

– Summitul B9 de la Bucureşti;
– Relaţia cu SUA şi trupele americane din Europa;
– Vizita preşedintelui american Donald Trump în China;
– Conflictele din Ucraina şi Iran;
– Criza politică din România şi situaţia economică, criza din energie;
– Raportul alegerilor anulate.

(w882) Traian Bas

Bucureştiul găzduieşte miercuri, 13 mai, summit-ul formatului București 9 și al țărilor nordice. Televiziunea Română este official broadcaster al evenimentului, iar telespectatorii pot urmări în transmisiune directă la TVR 1 şi TVR INFO, pe tot parcursul zilei, ediții speciale de la Palatul Cotroceni.

La reuniune participă 15 șefi de stat și înalți demnitari, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar şi președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Statele Unite ale Americii sunt reprezentate de Subsecretarul de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno. Evenimentul este prezidat de președintele Nicuşor Dan, alături de preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, iar tema discuţiilor e securitatea transatlantică. Formatul B9 a fost inițiat de România și Polonia în 2015, pentru a oferi un cadru de discuții privind securitatea flancului estic al NATO.

Tag-uri: editie speciala, geopolitica, interviu, Loara Ştefănescu, Summitul B9, Traian Băsescu, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

13 Mai, 13:34

VIDEO. Copilul în vârstă de 5 ani dispărut din Sebeșu de Jos a fost găsit în viaţă, după două zile de căutări

13 Mai, 13:21

Volodimir Zelenski, la B9: Sarcina noastră e să ne asigurăm că Rusia nu mai poate să dea vreodată ultimatumuri, să domine sau să-şi destabilizeze vecinii, să înceapă războaie fără consecinţe

13 Mai, 13:04

Proteste masive în Argentina față de tăierile din educație. Aproximativ 600.000 de oameni au ieșit în stradă

13 Mai, 12:58

Ploi torențiale și grindină în Turcia. Mașini luate de viituri, autostradă acoperită de gheață

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Despre securitate, geopolitică și viitorul României, cu Traian Băsescu, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Despre securitate, geopolitică și viitorul României, cu Traian Băsescu, la TVR INFO

Fostul președinte al României Traian Băsescu este invitatul jurnalistei Ştirilor TVR Loara Ştefănescu la o ediție specială despre geopolitică şi ...

În căutarea frumuseţii şi a autenticului. Serie documentară „Călătorii iniţiatice”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

În căutarea frumuseţii şi a autenticului. Serie documentară „Călătorii iniţiatice”, la TVR Cultural

Jurnalistul francez Patrick de Carolis oferă telespectatorilor o grandioasă călătorie culturală și artistică în jurul lumii în secolul al ...

„Hai-Hui… cu Marina!”, în „una dintre cele mai cool destinaţii de vară ale pământenilor”!

  PROMO     TVR2 

„Hai-Hui… cu Marina!”, în „una dintre cele mai cool destinaţii de vară ale pământenilor”!

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne invită la o cafea turcească... la mama ei. Mai exact, în Antalya, unde ne vom bucura de peisaje spectaculoase, ...

Summitul Formatului Bucureşti 9

  TVRINFO     TVRINFO 

Summitul Formatului Bucureşti 9

Vizita oficială a președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, la București a marcat debutul activităților diplomatice premergătoare Summitului ...

Sorana Cîrstea, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sorana Cîrstea, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma

Sorana Cîrstea își continuă parcursul remarcabil la turneul de categoria WTA 1.000 de la Roma, reușind calificarea în faza semifinalelor după o ...

George Constantin, Octavian Cotescu și marile scene bucureștene, într-o serie-eveniment la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

George Constantin, Octavian Cotescu și marile scene bucureștene, într-o serie-eveniment la TVR Cultural

Din 13 mai, „Arhiva TVR 70 – Teatru” readuce în prim-plan mari creatori, spectacole-emblemă și dezbateri despre scena românească a anilor ...

A început Eurovision 2026, ediția aniversară de 70 de ani: semifinalele și finala, live la TVR

  PROMO     TVR1 

A început Eurovision 2026, ediția aniversară de 70 de ani: semifinalele și finala, live la TVR

· Bogdan Stănescu, Ilinca Băcilă și Kyrie Mendel vor comenta ediția aniversară Eurovision 2026, transmisă în direct pe TVR 1, pe 12, 14 ...

ANULARE CONCURS NR. 78861/30.04.2026. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE anulează anunțul de concurs pentru postul de Consilier în management (COD: 004)

  RECOMANDARI     TVR.RO 

ANULARE CONCURS NR. 78861/30.04.2026. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE anulează anunțul de concurs pentru postul de Consilier în management (COD: 004)

Banatul Montan: fier, păturată şi blues. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Banatul Montan: fier, păturată şi blues. Duminică, la „Exclusiv în România”

Ne delectăm cu acorduri de gospel și jazz în peisajul muzical bănățean, descoperim un furnal mai vechi decât cel din capitala judeţului ...

„A Cincea Evanghelie”

  RECOMANDARI     TVR2 

„A Cincea Evanghelie”

"Cap Compas" invită publicul într-o experiență documentară și spirituală de excepție: „A Cincea Evanghelie”. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 17:30, la ...

Sorana Cîrstea, în premieră în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sorana Cîrstea, în premieră în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma

Sorana Cîrstea a obținut o calificare istorică în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma, după ce a învins-o pe sportiva cehă ...

Premieră TVR 1: „Gala Cosmos 45” – Dumitru Prunariu, în misiunea care a scris istorie!

  PROMO     TVR1 

Premieră TVR 1: „Gala Cosmos 45” – Dumitru Prunariu, în misiunea care a scris istorie!

Despre modele care pot inspira. Se împlinesc 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic! Pentru a marca performanţa ...

România a strălucit pe Covorul Turcoaz la ceremonia de deschidere a Eurovision 2026

  EUROVISION-2026     TVR1 

România a strălucit pe Covorul Turcoaz la ceremonia de deschidere a Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu şi delegaţia României au defilat duminica, 10 mai, la Viena, în faţa presei internaţionale şi a fanilor Eurovision

Bucureștiul găzduiește summitul B9 și al ţărilor nordice. Volodimir Zelenski și Mark Rutte participă la reuniune. Transmisiuni directe la TVR INFO şi TVR 1

  TVRINFO     TVRINFO   TVR1 

Bucureștiul găzduiește summitul B9 și al ţărilor nordice. Volodimir Zelenski și Mark Rutte participă la reuniune. Transmisiuni directe la TVR INFO şi TVR 1

Securitatea transatlantică este tema principală a discuţiilor ce vor avea loc la Bucureşti, miercuri, 13 mai. Televiziunea Română este ...

Tech Talks by UPT 2026, în transmisiune directă de la Timişoara pe TVR 2 şi TVR INFO

  TVRINFO     TVR2   TVRINFO 

Tech Talks by UPT 2026, în transmisiune directă de la Timişoara pe TVR 2 şi TVR INFO

Dialogul internațional despre viitorul tehnologiei și rolul omului în era inteligenței artificiale, moderat de jurnalistul Richard Quest, se vede ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate