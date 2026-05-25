Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros

Ziua de debut a turneului de Grand Slam de la Roland Garros a adus rezultate contrastante pentru reprezentantele tenisului românesc pe zgura pariziană, faza optimilor de finală și a primelor tururi fiind marcată de o calificare facilă, dar și de un abandon prematur.

Pe de o parte, experiența superioară și-a spus cuvântul în favoarea principalei rachete a României din acest turneu, în timp ce problemele de ordin fizic au blocat parcursul celei de-a doua sportive intrate în competiție în aceeași sesiune.

Sorana Cîrstea a obținut accederea în runda secundă a competiției din capitala Franței, în urma unei victorii clare consemnate în sesiunea de duminică seara. Poziționată pe locul al optsprezecelea în ierarhia mondială și beneficiind de același statut pe lista capilor de serie, sportiva română a controlat partida disputată împotriva unei tinere reprezentante a gazdelor, aflată la debutul pe tabloul principal grație unei invitații din partea organizatorilor. Confruntarea a durat puțin peste o oră, perioadă în care diferența de valoare și maturitate competițională a fost evidentă, victoria fiind adjudecată în două seturi scurte, cu cedarea a doar patru ghemuri. Această performanță marchează o revenire de succes la Paris, în condițiile în care sportiva nu a fost prezentă la ediția precedentă a turneului. Prezența în faza următoare aduce o recompensă financiară substanțială și un aport important de puncte în clasamentul mondial, următoarea adversară urmând să fie stabilită în urma duelului dintre reprezentantele Croației și Germaniei.

În mod paradoxal, veștile mai puțin favorabile au venit de pe un alt teren al complexului parizian, unde parcursul Gabrielei Ruse s-a oprit brusc din cauza unei accidentări. Sportiva română a fost nevoită să declare forfait în setul secund al confruntării cu o adversară din Polonia, într-un moment în care oponenta preluase conducerea pe tabelă. Meciul începuse sub semnul echilibrului, românca având inițiativa atât în debutul partidei, cât și în faza de tie-break a primului set, însă ritmul nu a mai putut fi susținut pe fondul problemelor fizice apărute după o oră și jumătate de joc. În ciuda acestei eliminări, palmaresul direct dintre cele două jucătoare rămâne favorabil sportivei din România, care la ediția de anul trecut reușise să atingă turul al doilea. Pentru prezența pe tabloul principal, reprezentanta țării noastre primește un cec standard și un punctaj minim în clasamentul general, atenția fiind acum îndreptată spre evoluția Soranei Cîrstea în fazele superioare.

sursa foto: shutterstock/Adam Vilimek