Cristi Mîndru: „Jucam fotbal cu prietenii şi fiecare eram ce ne doream: Maradona, Hagi sau Van Basten”

publicat: Luni, 25 Mai 2026

VEDETE  TVR1 

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în interiorul nostru, încă mai știm să ne bucurăm pur și simplu pentru că existăm şi, neapărat, de copilul din noi.

 

Dacă ar fi să aleagă o singură zi din copilăria lui, Cristian Mîndru, jurnalistul şi comentatorul sportiv TVR, s-ar întoarce la oricare zi în care juca fotbal cu prietenii pe terenul din parc. Fiecare dintre copii era, la alegera sa, Maradona, Hagi sau Van Basten... Şi tot din copilărie, în memoria gustului, i-a rămas preferinţa pentru îngheţata de căpşuni. Dar nu oricare îngheţată de căpşuni, ci aceea de la singurul chioşc cu îngheţată din oraşul lui natal, Topliţa. „Gustul ăla nu cred că pot să-l uit vreodată”, zâmbeşte el. Despre copilărie, copii şi 1 Iunie, în dialogul cu Cristi Mîndru.

Cristi, îţi aminteşti care a fost pentru tine cea mai frumoasă zi de 1 Iunie? Detaliază, te rugăm…

Nu-mi aduc aminte de o zi anume de 1 iunie. Am însă amintiri legate de copilărie, de vară, de zile frumoase, lungi, cu râsete de copii, alergare şi „De-a v-aţi ascunselea”… Ţin minte că aproape în fiecare an, după activităţile de la şcoală, mergeam cu băieţii să jucăm fotbal. Şi evident, asta îmi amintesc: că aşteptam cu toţii să mergem la fotbal.

Dacă te-ai putea întoarce în timp pentru o singură zi din copilăria ta, ce zi ai alege și de ce?

Hm... nu ştiu dacă aş putea alege o singură zi din copilăria mea. Cred că ar fi oricare zi în care jucam fotbal cu prietenii pe terenul din parc şi unde fiecare eram ce ne doream: Maradona, Hagi sau Van Basten.

Care era mâncarea sau desertul care te făcea cel mai fericit când erai copil? Mai e valabil acum?

Nu aveam neapărat o mâncare favorită, nu eram pretenţios la mâncare. Ca desert îmi aduc aminte de îngheţata de la restaurantul din Banffy şi de cea de căpşuni, de la singurul chioşc cu îngheţată din oraş. Gustul ăla nu cred că pot să-l uit vreodată.

Cine era „eroul” tău de la televizor în perioada copilăriei? Dar copilul tău ce erou tv are, dacă are?

Nu ştiu dacă am avut unul singur. În fotbal, cred că a fost Van Basten, când eram mic. În muzică, a fost cu siguranţă Jon Bon Jovi - aveam peste 30 de postere cu el în camera mea, iar în filme, nu cred că aveam vreunul.

Copiii mei nu au vreun erou la TV sau cel puţin nu mi-au spus mie...

Cristi Mîndru şi fiul lui, Alex (acum în vârstă de 17 ani)

Ce planuri ai pentru 1 Iunie alături de copiii tăi?

Copiii mei sunt mărişori acum - Miruna are 20 de ani, iar Alex a împlit 17ani. A trecut vremea planurilor…

Genunchi juliți sau haine curate?

Genunchi juliţi. Aveam mereu de la fotbal.

Ciocolată de casă sau înghețată la vafă?

Ciocolată de casă, tot timpul!

„De-a v-ați ascunselea” sau „Nu te supăra, frate”?

„De-a v-ați ascunselea”

Vacanța la mare sau vacanța la bunici?

La mare.

Ce profesie spuneai că vei avea când te întrebau adulții?

Dintotdeauna am vrut să mă fac ziarist şi comentator. Toată lumea mă consideră norocos că am reuşit să fac ceea ce mi-am dorit. În niciun moment nu mi–am dorit să devin altceva.

foto: TVR şi arhiva personală Cristi Mîndru

Tag-uri: 1 iunie, amintiri, copilarie, Stirile sportive TVR, Tudor Furdui, vacanta, Ziua copilului

