Summitul Formatului Bucureşti 9

TVRINFO

Vizita oficială a președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, la București a marcat debutul activităților diplomatice premergătoare Summitului București 9, fiind marcată de o primire oficială la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan.

Agenda primei zile a inclus discuții bilaterale și un dineu de lucru la care a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, sosit în capitală pentru a lua parte la evenimentul dedicat securității flancului estic. În cadrul unei conferințe de presă comune, s-a subliniat statutul strategic pe care Varșovia și Bucureștiul îl dețin în cadrul Alianței Nord-Atlantice, fiind considerate principalele centre de responsabilitate pentru apărarea europeană în fața provocărilor de securitate actuale.

Cooperarea în domeniul industriei de apărare a reprezentat un punct central al dialogului dintre cei doi șefi de stat, fiind evidențiată importanța interoperabilității regionale și a dezvoltării propriilor tehnologii militare. Un exemplu concret menționat a fost achiziția de drone de către partea română, decizie care contribuie la consolidarea rezilienței pe termen lung. De asemenea, a fost reafirmat angajamentul comun pentru sprijinirea statelor care urmăresc independența față de influențele externe, cu un accent deosebit pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Pe lângă dimensiunea militară și de securitate, vizita a evidențiat și soliditatea relațiilor economice, reflectată de prezența activă a numeroase firme poloneze pe piața românească. Totodată, liderii au abordat necesitatea unui schimb de experiență aprofundat în gestionarea atacurilor hibride, având în vedere interconectarea provocărilor din regiunile Mării Negre și ale Mării Baltice. Această colaborare strânsă, reconfirmată prin contacte frecvente la cel mai înalt nivel, este considerată esențială atât pentru securitatea colectivă, cât și pentru prosperitatea economică a celor două state partenere strategice.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.