Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

Preocuparea pentru menținerea unei stări optime de sănătate înregistrează o dinamică duală în rândul populației, unde tendințele pozitive de conștientizare se intersectează cu bariere economice severe.

Un studiu recent evidențiază faptul că un sfert din populația țării se află în imposibilitatea financiară de a susține un stil de viață echilibrat. Această situație reflectă o realitate cu implicații directe asupra indicatorilor demografici naționali, în condițiile în care țara ocupă o poziție fruntașă la nivel european în ceea ce privește rata mortalității din cauze prevenibile. Deși conceptul de prevenție medicală și comportamentală începe să fie asimilat la o scară tot mai largă, se remarcă discrepanțe majore în funcție de criteriile generaționale și de statutul socio-economic al cetățenilor.

Segmentul tânăr al populației manifestă cel mai ridicat nivel de interes față de pilonii fundamentali ai bunăstării fizice, acordând o atenție sporită regimului alimentar, hidratării corespunzătoare și activității fizice constante. La nivelul întregii societăți se observă o tendință de creștere a consumului de produse proaspete și o orientare vizibilă către identificarea unor alternative nutriționale care să înlocuiască alimentele intens procesate industrial.

Cu toate acestea, analiza comportamentală scoate la iveală un paradox semnificativ în ceea ce privește managementul efortului fizic. Deși aproximativ jumătate din populație declară că desfășoară activități sportive cu o frecvență de minimum două ori pe săptămână, se înregistrează o diminuare a duratei efective a acestor sesiuni de exerciții. În plus, disponibilitatea generală de a intensifica sau de a extinde volumul de mișcare zilnică se află într-un regres vizibil. Această scădere a implicării active slăbește tocmai unul dintre elementele de bază ale prevenției primare.

Principalul impediment în adoptarea unui comportament preventiv rămâne de natură financiară. Cheltuielile asociate achiziționării unor alimente de calitate superioară, efectuarea periodică a seturilor de analize clinice de laborator sau alocarea resurselor logistice și temporale pentru sport sunt percepute de o mare parte a cetățenilor drept beneficii exclusiviste. Această inegalitate profundă în accesul la resurse de bază pentru sănătate capătă valențele unei probleme majore de utilitate publică, având în vedere persistența incidenței crescute a afecțiunilor cronice ce pot fi evitate prin screening și monitorizare timpurie.

Concluziile cercetării indică faptul că, deși fundamentele teoretice ale prevenției sunt recunoscute, aplicarea lor practică rămâne restrictivă din cauza factorilor economici. În absența unor strategii guvernamentale coerente și a unor politici publice de sprijin, destinate să transforme accesul la un trai sănătos dintr-un privilegiu financiar într-o normă socială accesibilă, sistemul sanitar va continua să fie suprasolicitat de gestionarea și tratarea unor patologii avansate care ar fi putut fi interceptate și corectate în faze incipiente.

