De 1 Iunie, comercianţii din zona Dorobanţi oferă o cină comunitară, iar copiii au parte de multă distracţie

Un adevărat tărâm al copilăriei. Aşa va arăta, timp de trei zile, Sectorul 1 al Capitalei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie amplă de evenimente dedicate copiilor și familiilor, desfășurate în șapte locații din Capitală. TVR este partener al evenimentului.

Timp de trei zile, între orele 10.00 și 21.00, bucureștenii sunt invitați să participe la spectacole, activități sportive, ateliere educative, jocuri și proiecții de film din Arhiva TVR, organizate în aer liber. Evenimentele vor avea loc la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, precum și la sediul Primăriei Sectorului 1 din bulevardul Banu Manta nr. 9.

Una dintre cele mai animate zone va fi cea din Dorobanți, unde strada Radu Beller va deveni, temporar, spațiu dedicat activităților pentru copii și relaxării în aer liber. Circulația rutieră și transportul public vor fi restricționate pe segmentul cuprins între strada Puțul lui Zamfir și strada Aviator Popa Marin, pentru buna desfășurare a evenimentului.

Organizatorii pregătesc aici demonstrații și activități sportive, realizate împreună cu FC Rapid, ateliere pentru copii, proiecții de filme și zone speciale de relaxare pentru familii. În plus, vor fi amenajate terenuri de baschet și volei pentru cei pasionați de mișcare și jocuri în aer liber.

Un moment aparte al programului va avea loc pe 31 mai, de Rusalii, când comercianții din zonă vor susține organizarea unei cine comunitare, desfășurate pe bază de invitație. Evenimentul își propune să aducă împreună locuitorii cartierului într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

La sărbătoarea dedicată copiilor se alătură și Televiziunea Română, care, pe 1 Iunie, își va deschide porțile pentru publicul tânăr. Cei mici și familiile lor vor putea participa la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru Ziua Copilului.