Diplomație, istorie și legături de suflet cu România, într-o ediție specială „Brilliant”, la TVR INFO

TVRINFO

Despre tradiţii, proiecte care fac cinste României în Marea Britanie, continuitate simbolică, diplomaţie culturală şi ceea ce ne uneşte, cu Excelența Sa, Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, şi soţia sa, Lucie Portman. Realizatoarea Loredana Negrilă ne invită la o nouă ediţie a emisiunii, pe 23 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

Într-o perioadă în care diplomația înseamnă mai mult decât întâlniri oficiale și declarații protocolare, există povești care reușesc să apropie oamenii prin emoție, memorie și valori comune. O astfel de poveste este adusă în fața telespectatorilor într-o nouă ediție a emisiunii „Brilliant”. „Deschidem porțile către o poveste spusă cu rafinament britanic despre diplomație și legături personale, istorice cu România”, spune realizatoarea Loredana Negrilă, care îi are ca invitați pe Excelența Sa, Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, și pe soția sa, Lucie Portman. Urmărim „Brilliant” pe 23 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

Dialogul depășeşte granițele unei conversații diplomatice clasice și oferă publicului o incursiune elegantă într-un univers al conexiunilor istorice, al tradițiilor și al legăturilor autentice dintre România și Marea Britanie. Cu rafinamentul specific diplomației britanice, ambasadorul Giles Portman, diplomat cu o vastă experiență în relațiile europene, vorbește despre misiunea sa în România, despre relațiile bilaterale și despre proiectele care consolidează colaborarea dintre cele două state într-un context european aflat într-o continuă transformare.

Însă una dintre cele mai interesante dimensiuni ale ediției vine din povestea personală a lui Lucie Portman, care aduce în prim-plan o legătură de familie cu România, păstrată peste generații. Străbunicul său, celebrul economist și om de stat ceh Karel Engliš, a vizitat România în perioada interbelică și s-a întâlnit cu Regele Carol al II-lea, într-o epocă în care Europa își redefinia echilibrele politice și economice. Această filă de istorie devine astăzi un simbol al continuității și al punților culturale care rezistă timpului.

În cadrul emisiunii, telespectatorii vor descoperi nu doar perspective diplomatice, ci și povești despre tradiții, despre admirația pentru patrimoniul cultural românesc și despre proiecte care promovează imaginea României în Marea Britanie. Dialogul scoate în evidență ceea ce unește cele două spații europene: respectul pentru identitate, pentru istorie și pentru cooperare autentică.

Atmosfera ediției este una caldă, elegantă, în care diplomația capătă o dimensiune umană, iar istoria personală se împletește firesc cu prezentul. Prin eleganță, deschidere și povești autentice, Giles și Lucie Portman oferă publicului o imagine aparte a diplomației contemporane – una construită nu doar pe strategii și interese, ci și pe legături umane profunde. Loredana Negrilă ne invită să-i cunoaştem la „Brilliant”, pe 23 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

***

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu Giles și Lucie Portman pe 23 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.