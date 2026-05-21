loader
Foto

Diplomație, istorie și legături de suflet cu România, într-o ediție specială „Brilliant”, la TVR INFO

publicat: Joi, 21 Mai 2026
 TVRINFO 

Despre tradiţii, proiecte care fac cinste României în Marea Britanie, continuitate simbolică, diplomaţie culturală şi ceea ce ne uneşte, cu Excelența Sa, Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, şi soţia sa, Lucie Portman. Realizatoarea Loredana Negrilă ne invită la o nouă ediţie a emisiunii, pe 23 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

 

Într-o perioadă în care diplomația înseamnă mai mult decât întâlniri oficiale și declarații protocolare, există povești care reușesc să apropie oamenii prin emoție, memorie și valori comune. O astfel de poveste este adusă în fața telespectatorilor într-o nouă ediție a emisiunii „Brilliant”. „Deschidem porțile către o poveste spusă cu rafinament britanic despre diplomație și legături personale, istorice cu România”, spune realizatoarea Loredana Negrilă, care îi are ca invitați pe Excelența Sa, Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, și pe soția sa, Lucie Portman. Urmărim „Brilliant” pe 23 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

(w882) Giles È™i

Dialogul depășeşte granițele unei conversații diplomatice clasice și oferă publicului o incursiune elegantă într-un univers al conexiunilor istorice, al tradițiilor și al legăturilor autentice dintre România și Marea Britanie. Cu rafinamentul specific diplomației britanice, ambasadorul Giles Portman, diplomat cu o vastă experiență în relațiile europene, vorbește despre misiunea sa în România, despre relațiile bilaterale și despre proiectele care consolidează colaborarea dintre cele două state într-un context european aflat într-o continuă transformare.

(w882) Giles È™i

(w882) Giles È™i

Însă una dintre cele mai interesante dimensiuni ale ediției vine din povestea personală a lui Lucie Portman, care aduce în prim-plan o legătură de familie cu România, păstrată peste generații. Străbunicul său, celebrul economist și om de stat ceh Karel Engliš, a vizitat România în perioada interbelică și s-a întâlnit cu Regele Carol al II-lea, într-o epocă în care Europa își redefinia echilibrele politice și economice. Această filă de istorie devine astăzi un simbol al continuității și al punților culturale care rezistă timpului.

(w882) Giles È™i

În cadrul emisiunii, telespectatorii vor descoperi nu doar perspective diplomatice, ci și povești despre tradiții, despre admirația pentru patrimoniul cultural românesc și despre proiecte care promovează imaginea României în Marea Britanie. Dialogul scoate în evidență ceea ce unește cele două spații europene: respectul pentru identitate, pentru istorie și pentru cooperare autentică.

(w500) Giles È™i

Atmosfera ediției este una caldă, elegantă, în care diplomația capătă o dimensiune umană, iar istoria personală se împletește firesc cu prezentul. Prin eleganță, deschidere și povești autentice, Giles și Lucie Portman oferă publicului o imagine aparte a diplomației contemporane – una construită nu doar pe strategii și interese, ci și pe legături umane profunde. Loredana Negrilă ne invită să-i cunoaştem la „Brilliant”, pe 23 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

(w500) Giles È™i

***

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu Giles și Lucie Portman pe 23 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

Tag-uri: ambasador, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Brilliant, diplomație, Excelența Sa, Giles Portman, interviu, Loredana Negrilă, Lucie Portman, marea britanie, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

21 Mai, 15:12

Premierul Estoniei i-a mulțumit președintelui României după interceptarea unei drone de către un F-16 românesc

21 Mai, 14:58

Ucraina dezvoltă rachete interceptoare pentru dronele rusești de tip Shahed. Prototipurile, în curs de testare

21 Mai, 14:06

Maria Zaharova: Orice agresiune împotriva cetățenilor ruși din Transnistria va primi un răspuns imediat

21 Mai, 13:57

Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Diplomație, istorie și legături de suflet cu România, într-o ediție specială „Brilliant”, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Diplomație, istorie și legături de suflet cu România, într-o ediție specială „Brilliant”, la TVR INFO

Despre tradiţii, proiecte care fac cinste României în Marea Britanie, continuitate simbolică, diplomaţie culturală şi ceea ce ne uneşte, cu ...

23 mai - Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase

  RECOMANDARI     TVR1 

23 mai - Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase

Sâmbătă de sâmbătă, în cadrul rubricii “Povestea din ochii lor”, în studioul emisiunii "Week-end Matinal", la TVR1, primim invitaţi de soi. Şi-au ...

Rubrica

  RECOMANDARI     TVR1 

Rubrica "Oamenii și Legea", 23 mai, ora 09:00, în emisiunea "Weekend matinal", la TVR1

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 09:00 la rubrica “Oamenii și Legea” din cadrul "Matinalului de weekend", vor fi discutate cele mai importante aspecte ...

România conduce clasamentul inflației din Uniunea Europeană

  TVRINFO     TVRINFO 

România conduce clasamentul inflației din Uniunea Europeană

România continuă să înregistreze cel mai ridicat ritm de creștere a prețurilor de consum din întreaga Uniune Europeană, ocupând poziția de lider ...

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

Fiecare săptămână la “Drag de România mea!” înseamnă diversitate, emoții, cântece, povești, o întreagă colecție de frumos și de momente care să ...

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

Anul acesta, creştinii ortodocşi aniversează, pe 21 mai, două mari sărbători: Înălţarea Domnului şi Sfinții Împărați Constantin și Elena. ...

Rolul tehnologiei moderne în creșterea performanțelor sportive

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Rolul tehnologiei moderne în creșterea performanțelor sportive

Fenomenul sportiv contemporan înregistrează o evoluție dinamică, devenind una dintre preocupările majore ale societății actuale, o epocă marcată ...

Universul lui Ion Minulescu şi parfumul vieţii de altădată, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

Universul lui Ion Minulescu şi parfumul vieţii de altădată, la „Istorii de bun gust”

Pentru seara de joi, realizatoarea Camelia Moise ne propune o plimbare prin Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian” și la Muzeul Micul ...

Loredana Iordache: „Am crescut într-o lume fără telefoane și fără ecrane care să ne fure magia jocului adevărat!”

  VEDETE     TVR1 

Loredana Iordache: „Am crescut într-o lume fără telefoane și fără ecrane care să ne fure magia jocului adevărat!”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

  TVRINFO     TVRINFO 

Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

Sistemul administrației instituționale din cadrul Ministerului Finanțelor se confruntă cu un val extins de acțiuni de protest, declanșat de o ...

Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

  TVRINFO     TVRINFO 

Românii își doresc un trai sănătos, dar costul rămâne un obstacol

Preocuparea pentru menținerea unei stări optime de sănătate înregistrează o dinamică duală în rândul populației, unde tendințele pozitive de ...

Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

  PROMO     TVR2 

Echipa „Hai-Hui… cu Marina!” ne spune „Kalispera!” de pe malul Mării Egee

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne invită să cunoaştem tradiţionala ospitalitate grecească în ediţia de miercuri, 20 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

„Ultimul idealist”, Emil Constantinescu – dezvăluiri în premieră marţi seară, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Ultimul idealist”, Emil Constantinescu – dezvăluiri în premieră marţi seară, la „Dosar România”

Despre fenomenul Piaţa Universităţii, mineriade, tranziţia României la democraţie şi preţul plătit pentru aceasta vorbeşte Emil Constantinescu, ...

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Sir David Attenborough, cu poveşti din „Adâncurile oceanelor: Uriaşii din apele antarctice”. Documentar în premieră la TVR 1

Prima filmare împreună cu oameni de ştiinţă, în apele îngheţate dinspre Polul Sud! Echipată cu camere 4K UHD personalizate, echipa pornește în ...

In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

In memoriam Artan, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Adrian Pleşca a plecat prea repede, când mai avea multe de spus și pe mulți de influențat, de bucurat. Iuliana Marciuc ne propune o ediţie In ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate