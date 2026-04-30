TVR difuzează Gala „Omul Anului 2025 în Forțele Navale"

Forțele Navale Române au desfășurat, în Aula Universitară „Amiral Petre Bărbuneanu" a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân", cea de-a XVI-a ediție a Galei „Omul Anului în Forțele Navale", eveniment realizat în colaborare cu Televiziunea Română.

Ca în fiecare an, Gala „Omul Anului 2025 în Forțele Navale” reprezintă un moment de recunoaștere a profesionalismului, dedicării și rezultatelor remarcabile obținute de personalul Forțelor Navale Române pe parcursul anului anterior de instrucție, fiind evidențiat personalul militar și civil care s-a distins prin performanță, inițiativă și spirit de echipă în vederea îndeplinirii misiunilor încredințate. Evenimentul a avut loc vineri, 24 aprilie, în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, a comandanților de mari unități și unități și a unor onorabili invitați. Gala va fi difuzată la TVR INFO şi TVR Internațional, vineri, 1 mai, de la ora 17.00, la TVR Moldova, luni 4 mai, ora 12.00, și la TVR 1, luni, 4 mai, ora 22.00.

În urma procesului de selecție desfășurat la nivelul Statului Major al Forțelor Navale, câștigătorii ediției din acest an au fost comandor Laurențiu Lepădatu, șeful Oficiului structuri și planificarea înzestrării în cadrul Statului Major al Forțelor Navale, la secțiunea dedicată ofițerilor, plutonier Adrian Ilie, șef echipă în secția scafandri de luptă EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri, la secțiunea maiștrilor militari și subofițerilor, caporal clasa I Valentin Radu, comandant tun la bordul Dragorului Maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” – 29 din cadrul Divizionului 146 Nave Minare-Deminare, la secțiunea soldaților gradați profesioniști, și Costel Dagla, subinginer debutant în Biroul tehnic, evaluare și urmărire lucrări din cadrul Comandamentului Bazei Logistice Navale „Pontica”, la categoria destinată personalului civil din Forțele Navale.

Pentru prima dată, în cadrul Galei „Omul Anului în Forțele Navale” a fost introdusă secțiunea „Cadetul Anului”, dedicată recunoașterii performanțelor academice și militare ale studenților și elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ militar de marină, unde au fost premiați studenta plutonier major Gilda-Elisabeth Faifer din anul al IV-lea de studii la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Inginerie Marină, student plutonier Ana Maria Gafton, studentă în anul al IV-lea la Academia Navală a Statelor Unite ale Americii din Annapolis, elev caporal Denis-Ioan Chirca din anul al II-lea la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, specialitatea Radioelectronică navală, și elev fruntaș Adrian Melinte din clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”.

Totodată, au fost recunoscute și meritele celor care, prin activitatea lor, au susținut și promovat valorile și tradițiile marinărești. Astfel, la Secțiunea „Alături de Forțele Navale” au fost premiați Șerban Lucian Lungu, directorul Direcției Planificare Integrată a Apărării, comisar șef de poliție Alexandru Oae, directorul Gărzii de Coastă, și colonel dr. Viorel-Cătălin Mihalcea, comandantul Centrului tehnic-editorial al Armatei.

În cadrul festivității, viceamiralul Mihai Panait a înmânat două medalii NATO pentru contribuții excepționale în cadrul misiunilor internaționale comandorului Sebastian Barote, pentru activitatea desfășurată în calitate de comandant al Grupării NATO SNMCMG-2, precum și căpitan-comandorului Alin Vasile, șef de stat major la Divizionul 150 Rachete Navale, pentru activitatea desfășurată în cadrul Grupării NATO SNMG-2. Ordinele de conferire ale celor două distincții militare au fost semnate de Secretarul general al NATO, Mark Rutte.

De asemenea, au fost oferite și premii de excelență pentru psiholog Adrian Gemănaru, președintele Asociației Centrul de Autism Marea Neagră, și pentru Asociația INVICTUS România.

Asociația „Clubul Amiralilor” a înmânat un premiu special căpitan-comandorului Mădălina Drăgan-Ghigalău, comandantul vânătorului de mine M271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, navă specializată în detectarea și neutralizarea minelor marine, parte a capabilităților esențiale pentru securitatea în zona Mării Negre. Nava, achiziționată din Regatul Unit, a intrat în serviciul României în anul 2025, iar sub comanda sa a parcurs un marș complex de transfer către țară, de peste 4.000 de mile marine, executat pe durata a aproximativ 40 de zile.

De asemenea, Liga Maiștrilor Militari de Marină și-a arătat aprecierea pentru realizările maistrului militar clasa a III-a Bianca-Florentina Broască, instructor la catedra de Radioelectronică navală, la specializarea comunicații navale, în cadrul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”. Prin implicarea și devotamentul său, reușește să fie un model de urmat pentru cele mai noi generații de maiștri militari de marină.

Gala „Omul Anului 2025 în Forțele Navale" poate fi urmărită vineri, 1 mai, la ora 17.00, la TVR INFO şi TVR Internațional, iar pe 4 mai, la TVR Moldova (ora 12.00) și TVR 1, de la 22.00.

foto: navy.ro; captură emisie