Oamenii de afaceri fac apel la stabilitate și solicită un pact asumat de toate partidele

Scena politică de la București este marcată de o instabilitate accentuată, în contextul în care o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost prezentată oficial în plenul Parlamentului miercuri, 29 aprilie.

Demersul, intitulat STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului, beneficiază de susținerea a 253 de parlamentari provenind din grupurile PSD, AUR și PACE, depășind pragul minim de 233 de voturi necesar pentru demiterea cabinetului. Calendarul stabilit prevede că dezbaterea finală și votul decisiv vor avea loc pe data de 5 mai.

Inițiatorii moțiunii acuză actuala guvernare de gestionarea defectuoasă a activelor strategice ale statului și de provocarea unui declin economic sub pretextul îndeplinirii unor jaloane din PNRR. În timp ce opoziția solicită demisia imediată a premierului pentru a facilita formarea unui nou guvern, reprezentanții Partidului Național Liberal resping acuzațiile, calificând alianța parlamentară drept un act de iresponsabilitate care periclitează stabilitatea țării și reformele vizând reducerea cheltuielilor publice. În acest scenariu, PNL a anunțat încetarea oricărei colaborări viitoare cu PSD, în timp ce alte formațiuni politice, precum UDMR, anticipează deja negocieri pentru configurarea unei noi majorități guvernamentale sau chiar posibilitatea alegerilor anticipate.

Mediul de afaceri, prin vocea fundației Romanian Business Leaders, a emis un avertisment ferm privind riscurile unei noi crize guvernamentale. Liderii din sectorul privat solicită partidelor politice un pact pentru stabilitate, subliniind necesitatea continuării reformelor structurale, indiferent de configurația puterii. Prioritățile indicate de antreprenori includ reducerea deficitului bugetar prin restructurarea aparatului de stat, atragerea investițiilor strategice și listarea companiilor publice la bursă, obiective considerate vitale pentru evitarea unor consecințe economice severe, precum creșterea șomajului sau a costurilor de finanțare ale României.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.