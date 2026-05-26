Autenticitate, modernism, romantism și diversitate la “Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 26 Mai 2026

PROMO  TVR2 

Sâmbătă, 30 mai, ora 20.00 și duminică, 31 mai, ora 15.00, “Drag de România mea!” înseamnă surprize şi momente de aur, diversitate, provocări şi artiști iubiţi.

 

Avea doar 14 ani când a fost descoperit de Titus Munteanu la Televiziunea Română.

Regizorul l-a cooptat în emisiuni celebre precum “Numai cu acordul minorilor” şi “Televiziunea Copiilor”.

(w882)

Liviu Teodorescu vine, în premieră, la “Drag de România mea!” pentru a ne povesti despre începuturi şi pentru a cânta două dintre piesele lui de succes.

(w882)

Este unul dintre cei mai apreciaţi muzicieni de peste Prut, iar debutul a avut loc în urmă cu 20 de ani, după câştigarea unui important show de talente din România.

(w882)

Cătălin Josan răspunde cu bucurie provocărilor muzicale venite din partea lui Paul Surugiu – Fuego.

(w882)

79 de ani de viaţă şi peste 50 de ani de activitate artistică.

(w882)

Sunt datele care reprezintă succesul incontestabil al doamnei Sălajului, Sava Negrean Brudaşcu.

(w882)

Artista revine în studioul Televiziunii Române cu melodii îndrăgite de public, dar şi pentru o întâlnire de suflet cu Alexandra Chira.

(w882)

Paul Surugiu – Fuego are şi el daruri muzicale alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 09:50 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 00:00

DUMINICĂ, ORA 15:00; ORA 04:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.

Tag-uri: Alexandra Chira, Catalin Josan, Drag de Romania mea, Liviu Teodorescu, Paul Surugiu Fuego, Sava Negrean Brudascu

Autenticitate, modernism, romantism și diversitate la "Drag de România mea!"

  PROMO     TVR2 

Autenticitate, modernism, romantism și diversitate la “Drag de România mea!”

Sâmbătă, 30 mai, ora 20.00 și duminică, 31 mai, ora 15.00, "Drag de România mea!" înseamnă surprize şi momente de aur, diversitate, provocări ...

Haideţi la joacă! De ce şi de când sărbătorim Ziua Copilului

  PROMO     TVR.RO 

Haideţi la joacă! De ce şi de când sărbătorim Ziua Copilului

1 Iunie nu este doar o zi liberă în calendar sau pretextul perfect pentru a cumpăra mai multe dulciuri. Este, probabil, singura sărbătoare din an ...

Proiectul legii salarizării: autoritățile promit că niciun venit nu va scădea

  TVRINFO     TVRINFO 

Proiectul legii salarizării: autoritățile promit că niciun venit nu va scădea

Sistemul public de salarizare din România va trece printr-o reformă structurală profundă odată cu lansarea în consultare publică a noului proiect ...

De 1 Iunie, comercianţii din zona Dorobanţi oferă o cină comunitară, iar copiii au parte de multă distracţie

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, comercianţii din zona Dorobanţi oferă o cină comunitară, iar copiii au parte de multă distracţie

Un adevărat tărâm al copilăriei. Aşa va arăta, timp de trei zile, Sectorul 1 al Capitalei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, ...

De 1 Iunie, Strada Copilului devine Strada Copiilor Fericiţi!

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, Strada Copilului devine Strada Copiilor Fericiţi!

Timp de trei zile, Sectorul 1 al Capitalei se transformă într-un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, ...

De 1 Iunie, copiii fac sport în pădurea Băneasa

  PROMO     TVR.RO 

De 1 Iunie, copiii fac sport în pădurea Băneasa

Sectorul 1 al Capitalei devine, pentru câteva zile, un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile ...

Sinuciderea în rândul tinerilor. Emisiunea „AI idee?!” trage un semnal de alarmă şi analizează problema, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

Sinuciderea în rândul tinerilor. Emisiunea „AI idee?!” trage un semnal de alarmă şi analizează problema, pe TVR 2

„Este a doua cauză de moarte după accidente”, spun specialiștii. O realitate tragică, șocantă, despre care se vorbește foarte puțin în spațiul ...

Toate drumurile duc la Roma. Călătorie obligatorie şi pentru echipa „Hai-Hui… cu Marina!”

  PROMO     TVR2 

Toate drumurile duc la Roma. Călătorie obligatorie şi pentru echipa „Hai-Hui… cu Marina!”

De la anticul Colosseum sau impunătoarea Columnă a lui Traian, la clasica pizza sau delicioasa îngheţată artizanală, Roma e plină de obiective ce ...

Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Roland Garros

Ziua de debut a turneului de Grand Slam de la Roland Garros a adus rezultate contrastante pentru reprezentantele tenisului românesc pe zgura ...

Cristi Mîndru: „Jucam fotbal cu prietenii şi fiecare eram ce ne doream: Maradona, Hagi sau Van Basten”

  VEDETE     TVR1 

Cristi Mîndru: „Jucam fotbal cu prietenii şi fiecare eram ce ne doream: Maradona, Hagi sau Van Basten”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

România, pe locul 76 în lume la calitatea sistemului medical

  TVRINFO     TVRINFO 

România, pe locul 76 în lume la calitatea sistemului medical

Sistemul public de sănătate din România se confruntă cu un decalaj structural major în raport cu standardele internaționale, realitate confirmată ...

„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

  PROMO     TVRCULTURAL 

„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

Despre noua ordine mondială și mutarea centrului de putere spre Asia, într-o nouă ediție a emisiunii „Omul și Timpul”, duminică, 24 mai 2026, de ...

Părinți și copii. Adevăruri care dor, adevăruri care vindecă

  PROMO     TVRCULTURAL 

Părinți și copii. Adevăruri care dor, adevăruri care vindecă

Despre familie, educație și echilibrul interior, într-o nouă ediție a emisiunii „Convorbiri spirituale”, duminică, 24 mai 2026, de la ora 08:30, ...

Un Remix cu Muzică 4K sau patru muzicieni în căutarea unei noi dimensiuni a sunetului

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un Remix cu Muzică 4K sau patru muzicieni în căutarea unei noi dimensiuni a sunetului

"The Four Knights of the Electric Order and Chaos" (Andrei Kivu, Sorin Romanescu, Călin Grigoriu și Cristi Horia). Post scriptum cu invitați: ...

TVR 1 și TVR Sport transmit Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR 1 și TVR Sport transmit Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”

Evenimentul central al „Anului Nadia”, dedicat celei mai cunoscute gimnaste din istorie și moștenirii sale extraordinare în sportul mondial, va ...

