„Info Etnic”, la TVR INFO: între criza majorităților și războaiele identitare

publicat: Joi, 07 Mai 2026
 TVRINFO 

Duminică, 10 mai, de la ora 11:00, Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci analizează, alături de invitați, jocurile de culise din Parlament, radicalizarea discursului public și controversele din jurul Legii Vexler.  

 

Într-un climat politic tot mai tensionat și într-o societate în care fragmentarea pare să devină regulă, „Info Etnic” propune, duminică, de la ora 11:00, în direct la TVR INFO, o ediție despre majorități fragile, identități confundate și teme care provoacă dezbateri aprinse în spațiul public.

„Când majoritatea e o iluzie, minoritățile, oricum s-ar aduna, de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, nu ar putea duce la o notă de trecere a unui guvern în Parlament”, punctează realizatorii emisiunii, într-o analiză a actualei configurații politice și a dificultății de a construi echilibre stabile într-un peisaj dominat de tensiuni și negocieri permanente.

„Niciun magician al aritmeticii nu prea mai face față”, adaugă realizatorii, iar disputele politice se amestecă tot mai des cu conflictele simbolice și ideologice. De la revendicări identitare și până la reinterpretarea patriotismului, ediția de duminică aduce în prim-plan teme sensibile și controverse care divizează opinia publică.

Și într-un context aflat într-un echilibru fragil, „unii confundă patriotismul cu naționalismul, biblioteca cu strada, omul cu opera”, mai spun realizatorii, într-o discuție care ajunge și la dezbaterea din jurul Legii Vexler, legea privind combaterea extremismului, subiect aflat tot mai des în centrul polemicilor publice.

Toate acestea — și chiar mai mult decât atât — vor fi analizate duminică, de la ora 11:00, în direct la „Info Etnic”, pe TVR INFO, alături de Boris Velimirovici, Bianca Vasile, George Lungoci și invitații ediției.

