„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

Despre noua ordine mondială și mutarea centrului de putere spre Asia, într-o nouă ediție a emisiunii „Omul și Timpul”, duminică, 24 mai 2026, de la ora 17:00, la TVR Cultural.

Timp de mai bine de șapte decenii, lumea a gravitat în jurul puterii euro-atlantice, iar marile decizii politice, economice și strategice au purtat, direct sau indirect, amprenta Washingtonului. Astăzi însă, tot mai multe semne arată că centrul de greutate al lumii se deplasează spre Extremul Orient, iar China pare hotărâtă să transforme această realitate într-o nouă arhitectură a puterii globale.

În doar câteva luni, liderul chinez Xi Jinping i-a primit la Beijing pe președintele Franței, Emmanuel Macron, pe premierul britanic Keir Starmer, pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, și pe liderul rus Vladimir Putin. Pentru prima dată după multe decenii, China devine locul în care se întâlnesc, succesiv, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Dincolo de dimensiunea diplomatică, imaginea este profund simbolică. Timp de secole, China s-a considerat centrul civilizației și al ordinii universale. Astăzi, Beijingul pare să încerce recâștigarea acestei poziții, într-o formă adaptată secolului al XXI-lea.

În timp ce alte mari puteri sunt erodate de războaie, polarizare internă, crize economice sau schimbări de direcție politică, China își urmează strategia cu răbdare și consecvență. Fără gesturi spectaculoase, dar cu o viziune pe termen lung, Beijingul își extinde constant influența economică, tehnologică, diplomatică și militară la nivel global. De la infrastructură și controlul lanțurilor comerciale până la inteligența artificială, energie și securitate, China încearcă să redefinească raporturile de putere ale lumii contemporane.

În acest context, emisiunea „Omul și Timpul” propune o dezbatere despre noua ordine mondială și despre transformările geopolitice care au loc chiar acum, sub ochii noștri. Asistăm la apariția unei lumi multipolare sau la ascensiunea unui nou hegemon global? Se mută centrul puterii mondiale dinspre Atlantic spre Pacific? Cât de pregătită este Europa pentru această schimbare și ce rol poate avea România într-un context internațional tot mai tensionat și mai imprevizibil? Sunt doar câteva dintre întrebările care vor fi abordate în această ediție a emisiunii „Omul și Timpul”.

Invitatul jurnalistului Rafael Udriște este Flavius Caba-Maria, președintele Institutului Politic și Economic pentru Orientul Mijlociu, unul dintre cei mai apreciați analiști români de politică externă și securitate internațională. Specializat în geopolitică, relații internaționale și dinamică strategică, Flavius Caba-Maria urmărește de mulți ani transformările profunde ale sistemului internațional și implicațiile acestora asupra echilibrului global, dar și asupra intereselor strategice ale României.

Rafael Udriște și invitatul său nu urmăresc senzaționalul, ci încearcă să înțeleagă dacă lumea se află în pragul unei noi epoci, în care ordinea globală nu va mai fi dictată exclusiv de Occident.

