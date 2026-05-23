loader
Foto

Galerie foto

„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

publicat: Sâmbătă, 23 Mai 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

Despre noua ordine mondială și mutarea centrului de putere spre Asia, într-o nouă ediție a emisiunii „Omul și Timpul”, duminică, 24 mai 2026, de la ora 17:00, la TVR Cultural.

 

Timp de mai bine de șapte decenii, lumea a gravitat în jurul puterii euro-atlantice, iar marile decizii politice, economice și strategice au purtat, direct sau indirect, amprenta Washingtonului. Astăzi însă, tot mai multe semne arată că centrul de greutate al lumii se deplasează spre Extremul Orient, iar China pare hotărâtă să transforme această realitate într-o nouă arhitectură a puterii globale.

În doar câteva luni, liderul chinez Xi Jinping i-a primit la Beijing pe președintele Franței, Emmanuel Macron, pe premierul britanic Keir Starmer, pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, și pe liderul rus Vladimir Putin. Pentru prima dată după multe decenii, China devine locul în care se întâlnesc, succesiv, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Dincolo de dimensiunea diplomatică, imaginea este profund simbolică. Timp de secole, China s-a considerat centrul civilizației și al ordinii universale. Astăzi, Beijingul pare să încerce recâștigarea acestei poziții, într-o formă adaptată secolului al XXI-lea.

(w882)

În timp ce alte mari puteri sunt erodate de războaie, polarizare internă, crize economice sau schimbări de direcție politică, China își urmează strategia cu răbdare și consecvență. Fără gesturi spectaculoase, dar cu o viziune pe termen lung, Beijingul își extinde constant influența economică, tehnologică, diplomatică și militară la nivel global. De la infrastructură și controlul lanțurilor comerciale până la inteligența artificială, energie și securitate, China încearcă să redefinească raporturile de putere ale lumii contemporane.

În acest context, emisiunea „Omul și Timpul” propune o dezbatere despre noua ordine mondială și despre transformările geopolitice care au loc chiar acum, sub ochii noștri. Asistăm la apariția unei lumi multipolare sau la ascensiunea unui nou hegemon global? Se mută centrul puterii mondiale dinspre Atlantic spre Pacific? Cât de pregătită este Europa pentru această schimbare și ce rol poate avea România într-un context internațional tot mai tensionat și mai imprevizibil? Sunt doar câteva dintre întrebările care vor fi abordate în această ediție a emisiunii „Omul și Timpul”.

(w882)

Invitatul jurnalistului Rafael Udriște este Flavius Caba-Maria, președintele Institutului Politic și Economic pentru Orientul Mijlociu, unul dintre cei mai apreciați analiști români de politică externă și securitate internațională. Specializat în geopolitică, relații internaționale și dinamică strategică, Flavius Caba-Maria urmărește de mulți ani transformările profunde ale sistemului internațional și implicațiile acestora asupra echilibrului global, dar și asupra intereselor strategice ale României.

Rafael Udriște și invitatul său nu urmăresc senzaționalul, ci încearcă să înțeleagă dacă lumea se află în pragul unei noi epoci, în care ordinea globală nu va mai fi dictată exclusiv de Occident.

(w882)

(w882)

„Omul și Timpul”

Duminică, 24 mai 2026, ora 17:00, la TVR Cultural.

Invitat: Flavius Caba-Maria, analist de politică externă și securitate internațională

Producător: Ruxandra Țuchel

Realizator: Rafael Udriște

Tag-uri: Flavius Caba-Maria, omul si timpul, politica externa, rafael udriste

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

  PROMO     TVRCULTURAL 

„China, noul hegemon al lumii?”, o nouă dezbatere la „Omul și Timpul”

Despre noua ordine mondială și mutarea centrului de putere spre Asia, într-o nouă ediție a emisiunii „Omul și Timpul”, duminică, 24 mai 2026, de ...

Părinți și copii. Adevăruri care dor, adevăruri care vindecă

  PROMO     TVRCULTURAL 

Părinți și copii. Adevăruri care dor, adevăruri care vindecă

Despre familie, educație și echilibrul interior, într-o nouă ediție a emisiunii „Convorbiri spirituale”, duminică, 24 mai 2026, de la ora 08:30, ...

Un Remix cu Muzică 4K sau patru muzicieni în căutarea unei noi dimensiuni a sunetului

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Un Remix cu Muzică 4K sau patru muzicieni în căutarea unei noi dimensiuni a sunetului

"The Four Knights of the Electric Order and Chaos" (Andrei Kivu, Sorin Romanescu, Călin Grigoriu și Cristi Horia). Post scriptum cu invitați: ...

Chinul migranților ilegali pentru a obține o nouă viză de muncă în România: Sunt extrem de speriați. Nici nu știu dacă au decizii de deportare emise pe numele lor

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Chinul migranților ilegali pentru a obține o nouă viză de muncă în România: Sunt extrem de speriați. Nici nu știu dacă au decizii de deportare emise pe numele lor

Din 27 aprilie, timp de două luni, migranții ilegali din România pot aplica pentru o nouă viză de muncă în țară, după intrarea în vigoare a unei ...

Regizorul serialului „Plaha”, multipremiat la Gala Gopo 2026, invitatul Irinei Păcurariu la „Reţeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Regizorul serialului „Plaha”, multipremiat la Gala Gopo 2026, invitatul Irinei Păcurariu la „Reţeaua de idoli”

Igor Cobileanski vorbește la TVR 2 despre cinema, compromisurile lumii est-europene și filmele făcute „pentru prieteni”.

„Info Etnic”, despre ecuațiile puterii și radicalizarea societății, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Info Etnic”, despre ecuațiile puterii și radicalizarea societății, la TVR INFO

Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci propun duminică, 24 mai, de la ora 11:00, o ediție despre negocieri politice, minorități, ...

Dorina Florea: „Eram fascinată de Sandy Bell, Perrine, poveștile lui Andersen, Sailor Moon și multe altele...”

  VEDETE     TVR1 

Dorina Florea: „Eram fascinată de Sandy Bell, Perrine, poveștile lui Andersen, Sailor Moon și multe altele...”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Filmul unei tragedii anunțate: Explozia din Rahova, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

Filmul unei tragedii anunțate: Explozia din Rahova, la „Dosar România”

Semne ignorate, intervenții întârziate, familii rămase fără casă și fără răspunsuri. Explozia din Rahova nu este doar povestea unui bloc distrus, ...

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

Luni, 25 mai, de la ora 20.00, Teatrul Odeon București va fi gazda celei de-a 34-a ediții a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va fi ...

O pădure de liliac întinsă pe aproape 20 de hectare... Totul despre rezervația naturală unică în România, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

O pădure de liliac întinsă pe aproape 20 de hectare... Totul despre rezervația naturală unică în România, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1

Faimoasa comună Ponoarele, Muzeul Regiunii Porților de Fier (de fapt, trei muzee într-unul singur), la 100 de ani, savantul care anticipase ...

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRMOLDOVA   TVRI 

"Ora Regelui": 10 Mai, Ziua Independenței noastre

Familia Regală română a dedicat sărbătoarea de 10 Mai de anul acesta României și Republicii Moldova.

Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Strasbourg (WTA)

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Strasbourg (WTA)

Tenisul românesc consemnează o performanță notabilă pe scena internațională, prin calificarea unei reprezentante în penultimul act al turneului ...

Generația care muncește mult, dar nu se simte bogată

  RECOMANDARI     TVR1 

Generația care muncește mult, dar nu se simte bogată

Sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 12:30 Narcis POPESCU îi are ca invitați pe Vlad MUNTEANU, artist de muzică underground, cunoscut sub numele de ...

Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

Analistul Dragoş Mateescu discută cu Marian Voicu despre inițiativa privind înființarea unui Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune ...

Tudor Furdui: „Pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam”

  VEDETE     TVR1 

Tudor Furdui: „Pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate