Mark Rutte și Volodimir Zelenski, la București pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice

Bucureștiul va deveni miercuri, 13 mai, centrul diplomației regionale prin găzduirea summitului formatului București 9 (B9) și al țărilor nordice, eveniment considerat cel mai important reper geopolitic al anului în capitala României.

Reuniunea, desfășurată sub tema consolidării securității transatlantice, va fi coprezidată de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, reunind 15 șefi de stat și înalți demnitari din Europa de Est și zona nordică.

Prezența la cel mai înalt nivel va include participarea secretarului general al NATO, Mark Rutte, și a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de lideri din statele baltice, Finlanda, Danemarca și Cehia. Deși reprezentarea Statelor Unite ale Americii va fi asigurată la nivel de subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională prin Thomas DiNanno, evenimentul își păstrează miza strategică majoră pentru stabilitatea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.

Programul oficial al zilei va debuta cu primirea delegațiilor și deschiderea sesiunii plenare, fiind prevăzute momente dedicate coordonării politice și un dejun de lucru. Summitul se va încheia cu o serie de declarații de presă comune susținute de liderii României, Poloniei și de reprezentantul NATO, marcând astfel un nou pas în cooperarea regională inițiată în 2015 pentru a răspunde provocărilor actuale de securitate.

