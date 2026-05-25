Toate drumurile duc la Roma. Călătorie obligatorie şi pentru echipa „Hai-Hui… cu Marina!”

De la anticul Colosseum sau impunătoarea Columnă a lui Traian, la clasica pizza sau delicioasa îngheţată artizanală, Roma e plină de obiective ce merită vizitate şi ispite ce-ţi fac cu ochiul. Marina Almăşan şi Cătălin Soci sunt pregătiţi pentru experienţe memorabile, în ediţia de miercuri, 27 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

„Hai-Hui…cu Marina!” îi poartă pe cei doi trimişi speciali ai Televiziunii Române, Marina şi Cătălin, în „cetatea eternă”, iar miercuri seară ne vor plimba şi pe noi, preț de o oră, printre minunile Oraşului celor 7 coline. Desigur, nu vor epuiza nici pe departe ceea ce înseamnă Roma, însă vor „bifa” obiectivele turistice de top. Ne pregătim pentru o seară de poveste miercuri, de la ora 20.05, la TVR 2.

„Roma nu este un decor, ci este un personaj. Un oraș care seduce lent, fără să ridice vocea. Un loc unde fiecare piatră are memorie și fiecare stradă pare să ducă spre o poveste. Iar atunci când pleci, îți dai seama că n-ai vizitat doar o capitală europeană. Ci simţi că ai trecut printr-o emoție veche de aproape trei mii de ani…”, e impresia Marinei Almăşan la vizitarea fascinantei capitale a Italiei.

Evident, una dintre opririle obligatorii pentru orice urmaş al lui Traian care ajunge la Roma este celebra sa Columnă, care ne va fi prezentată de însăși Excelenţa Sa, doamna Gabriela Dancău, Ambasadorul României la Roma.

Apoi, suntem invitaţi să servim o înghețată la cea mai veche gelaterie din oraș (TVR este prima echipă de televiziune căreia i se permite accesul în laboratorul străvechii afaceri!) şi facem cunoştinţă cu o româncă a cărei celebră pizzerie, aflată chiar lângă nu mai puţin celebrul Colosseum, este cotată excelent pe TripAdvisor. „Diana ne-a povestit, pentru Hai-Hui, atât istoria vieţii sale, cât și secretele ingredientelor folosite, dar şi originalele combinaţii care fac ca pizzeria cu miresme mioritice să fie un adevărat magnet pentru turişti!”, spune Marina.

Tot miercuri seară ne vom furișa, alături de echipa „Hai-Hui…cu Marina!”, şi în Museo dei Fiori Imperiali, din Mercato di Traiano, muzeul ce găzduiește câteva dintre cele mai cunoscute opere ale lui Constantin Brâncuşi, la ceas aniversar.

„Va fi o ediție inedită, gustoasă și aromată, dar, mai ales... gălăgioasă, așa cum sunt locuitorii Romei, dintre care câteva sute de mii sunt români. Câţiva dintre ei își vor spune poveştile de viaţă și ne vor ajuta să descoperim orașul”, ne dezvăluie Marina.

Așadar, pe 27 mai, la ora 20.05, suntem aşteptaţi în faţa micilor ecrane, la TVR 2, unde Marina și Cătălin ne propun o nouă drumeţie plină de farmec şi idei de reţinut pentru viitoarele vacanţe.

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).