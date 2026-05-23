Părinți și copii. Adevăruri care dor, adevăruri care vindecă

publicat: Sâmbătă, 23 Mai 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

Despre familie, educație și echilibrul interior, într-o nouă ediție a emisiunii „Convorbiri spirituale”, duminică, 24 mai 2026, de la ora 08:30, la TVR Cultural

 

Într-o lume în care părinții sunt tot mai preocupați de carieră și de presiunile unei vieți accelerate, iar vârsta la care oamenii aleg să devină părinți este tot mai ridicată, relația dintre generații pare tot mai fragilă. Copiii cresc într-un univers dominat de hiperconectare digitală, anxietate și singurătate, iar dialogul autentic dintre părinți și copii este adesea înlocuit de grabă, oboseală și distanță emoțională.

Cum mai pot fi construite relații reale între părinți și copii? Unde se află granița dintre apropiere și pierderea autorității? Pot fi părinții prietenii copiilor lor sau, înainte de toate, trebuie să își asume rolul de repere și formatori de caractere? Și cât de importantă este astăzi colaborarea permanentă dintre familie și școală, într-o societate tot mai fragmentată?

Ediția de duminică a emisiunii „Convorbiri spirituale” propune un dialog sincer despre familie, educație, fragilitate și vindecare interioară. Nu despre parenting ca formulă spectaculoasă sau colecție de rețete rapide, ci despre responsabilitatea profundă de a forma oameni echilibrați sufletește.

Dincolo de metode și teorii educaționale, dialogul aduce în discuție și un adevăr esențial: educația nu poate fi separată de valorile morale și spirituale pe care se construiește o familie. Respectul, răbdarea, iubirea, responsabilitatea și iertarea – virtuți profund creștine – rămân fundamentale în formarea unui copil. Iar credința în Dumnezeu poate deveni, în multe cazuri, forța care creează legături profunde și stabile între părinți și copii, oferind sens, echilibru și încredere într-o lume tot mai nesigură.

Invitata ediției este Irina Petrea-Sullivan, psihoterapeut, doctor în științele educației, expertă în parenting și autoare a volumelor „Și tu poți fi Supernanny”. Pentru publicul larg, numele ei este legat de una dintre cele mai cunoscute emisiuni dedicate relației dintre părinți și copii. Mai puțin cunoscut este însă parcursul ei profesional început în televiziunea publică, în anii ’90, la emisiuni emblematice precum „Milenium” și „Oglinzi paralele”.

A fost perioada în care mulți dintre cei care aveau să definească generația jurnalismului postdecembrist își începeau drumul profesional în TVR. Din acel spațiu al comunicării publice, Irina Petrea-Sullivan și-a urmat apoi propriul traseu profesional, orientându-se spre psihologie clinică și spre o misiune care depășește dimensiunea strict terapeutică: aceea de a ajuta părinții să crească nu doar copii sănătoși, ci oameni capabili să își păstreze echilibrul interior într-o lume tot mai tensionată.

În contextul actual, marcat de anxietate, presiune socială și o vizibilă criză de sens în rândul generațiilor tinere, dialogul propus de Rafael Udriște la „Convorbiri spirituale” devine unul necesar.

Duminică, 24 mai 2026, ora 08:30, la TVR Cultural.

Invitată: Irina Petrea-Sullivan

Producător: Ruxandra Țuchel

Realizator: Rafael Udriște

