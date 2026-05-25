Sinuciderea în rândul tinerilor. Emisiunea „AI idee?!" trage un semnal de alarmă şi analizează problema, pe TVR 2

„Este a doua cauză de moarte după accidente”, spun specialiștii. O realitate tragică, șocantă, despre care se vorbește foarte puțin în spațiul public. Miercuri, 27 mai, de la ora 16.00, la TVR 2, un polițist negociator în situații critice dezvăluie zbaterea dusă pentru a convinge un tânăr să nu-şi ia viaţa.

 

Informare şi cunoaştere ne promit realizatorii noului program de la TVR 2, „Ai idee?!”.  De la final de aprilie, telespectatorii TVR 2 se bucură de proiectul educaţional care include emisiuni dedicate informării şi educării copiilor, adolescenţilor şi părinţilor privind protecţia minorilor şi prevenirea situaţiilor de risc, ediţii dedicate inteligenţei artificiale, cu rol important în informarea şi educarea publicului, subiecte dedicate eco-spaţiului şi tehnologiilor verzi, emisiuni de orientare profesională, precum şi teme de actualitate în zona de educaţie. Corina Dobre prezintă „AI idee?!” de luni până vineri, de la ora 16.00 (şi în reluare, a doua zi, de la ora 9.00), la TVR 2.

În ediţia de miercuri, 27 mai, de la 16.00, emisiunea „AI idee?!” îndreaptă reflectorul către un subiect delicat şi destul de mult evitat: sinuciderile în rândul tinerilor în ţara noastră.

SALVEAZĂ-MĂ! este strigătul de ajutor a aproape 50% dintre adolescenții din România care s-au gândit măcar o dată la sinucidere! „Este a doua cauză de moarte după accidente”, spun specialiștii. O realitate tragică, șocantă, despre care se vorbește foarte puțin în spațiul public. În 2021, sinuciderea a fost a treia cauză de deces în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Între timp, cifrele au crescut agravant. Agresiunile sexuale, violența domestică, bullying-ul, eșecurile în dragoste, certurile cu părinții sau prietenii, situația școlară... Toate acestea, asociate, de multe ori, cu consumul de alcool sau stupefiante, conduc la deznodăminte tragice.

Pentru prima dată într-o emisiune de televiziune, un polițist negociator în situații critice vorbește despre zbaterea dusă pentru a convinge un tânăr să nu își pună capăt zilelor.

În cele mai multe dintre cazuri, copiii nu vor să moară singuri. Și sună la Telefonul Copilului (116111). Așa ajung să fie salvați. Specialiștii de la Asociație împreună cu Poliția Română intervin urgent în astfel de cazuri, iar de-a lungul timpului au salvat zeci de copii de la moarte. Despre aceste cazuri terifiante - miercuri, 27 mai, de la 16.00, pe TVR 2, la emisiunea „AI idee”, împreună cu Cătălina Surcel, director executiv al Asociației Telefonul Copilului și cu agent-șef principal Irinel Chirca de la Serviciul Acțiuni Speciale, negociator în situații critice. O emisiune realizată în colaborare cu Asociația Telefonul Copilului.

 

Moderator: Corina Dobre

Producător: Sînziana Miloșoiu

Realizator: Raluca Rogojină

Pentru a urmări programul miercuri, 27 mai, este nevoie de acord parental!

Ce vedem la „AI idee?!”?

Lunea este ediţia de actualitate, cu subiecte la ordinea zilei. Realizator: Sânziana Miloşoiu

Ediţia de marţi este dedicată eco-spaţiului şi tehnologiilor verzi, care explorează modul în care tehnologiile spațiale, cercetarea științifică și implicarea civică pot contribui la înțelegerea și protejarea planetei noastre. Realizator: Adrian Bănuţă

Ediţia de miercuri urmărește informarea și educarea copiilor, adolescenților și părinților privind protecția minorilor, prevenirea situațiilor de risc, dezbaterea problemelor din sistemul de protecție a copilului etc. Realizator: Raluca Rogojină şi invitat permanent: Cătălina Surcel, directorul executiv al Asociației Telefonul Copilului.

Joia, realizatoarea Sînziana Miloşoiu ne propune să urmărim o ediţie de orientare profesională.

Iar vineri, „AI idee?!” este dedicată inteligenței artificiale, cu rol important în informarea și educarea publicului. Prin prezentarea clară și accesibilă a conceptelor, tehnologiilor și aplicațiilor, o astfel de emisiune contribuie la creșterea nivelului de alfabetizare digitală a societății. Realizator: Codruţ Pânzaru

 

 

