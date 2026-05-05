Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

publicat: Marţi, 05 Mai 2026
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, în urma adoptării moțiunii de cenzură intitulate „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”.

 

Demersul, inițiat de grupurile parlamentare PSD, AUR și PACE – Întâi România, a întrunit 281 de voturi „pentru”, înregistrând astfel cel mai mare număr de voturi favorabile din istoria recentă a Parlamentului. Deși pragul necesar pentru adoptare era de 233 de voturi, rezultatul final a reflectat o majoritate solidă în plenul reunit, unde au fost prezenți 431 de parlamentari.

Consecința directă a acestui vot este retragerea încrederii acordate de forul legislativ, ceea ce atrage după sine pierderea mandatului actualului Executiv. Conform prevederilor Articolului 110 din Constituția României, Guvernul va asigura interimatul pentru o perioadă limitată de timp, având atribuții restrânse doar la administrarea treburilor publice esențiale. Această situație de interimat va persista până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, asigurându-se astfel continuitatea administrativă pe parcursul procesului de desemnare a unei noi echipe executive.

05 Mai, 15:24

Președintele Nicușor Dan face declarații la Palatul Cotroceni, la ora 18.00. LIVE, pe TVR1 și TVR Info

05 Mai, 14:37

Sorin Grindeanu, după vot: Există viață și după această moțiune. Normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze. Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție

05 Mai, 14:11

Euro a ajuns la 5,2180 lei. Un nou minim istoric pentru moneda românească, în ziua votării moțiunii de cenzură

05 Mai, 14:00

”Lovitură istorică dată traficanților de droguri”. Navă cu peste 30 de tone de cocaină, capturată în Atlantic

