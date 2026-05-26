Haideţi la joacă! De ce şi de când sărbătorim Ziua Copilului

1 Iunie nu este doar o zi liberă în calendar sau pretextul perfect pentru a cumpăra mai multe dulciuri. Este, probabil, singura sărbătoare din an care reușește să șteargă, preț de 24 de ore, granițele rigide dintre lumea adulților și cea a copiilor.

 

Voi cum plănuiţi să petreceţi ziua de 1 Iunie anul acesta?

Ziua Copilului va fi marcată prin evenimente speciale și de Televiziunea Română, care își deschide porțile pentru cei mici. Copiii și părinții sunt invitați să participe la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru 1 Iunie.

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva în interiorul nostru încă mai știm să ne bucurăm pur și simplu pentru că existăm şi de copilul din noi.

Dincolo de baloane colorate și vată de zahăr, iată cum am ajuns să avem şi să sărbătorim o zi dedicată copilăriei:

Deși pare o sărbătoare modernă, Ziua Internațională a Copilului are rădăcini destul de vechi. Primele informații despre o zi dedicată copiilor sunt din secolul al XIX-lea, mai precis din anul 1856. În statul Massachusetts, SUA, conform tradiției, Ziua Copilului a fost la început sărbătorită în a doua duminică a lunii iunie, începând cu anul 1857. Pastorul Dr. Charles Leonard din Chelsea, Massachusetts, este cel care a susținut o predică specială dedicată copiilor, numind această zi „Rose Day”. Ulterior, a primit numele de „Flower Sunday”, iar mai târziu, „Children Day”. Prima mențiune oficială a Zilei Copilului la nivel internațional a avut loc la Conferința Mondială pentru Protecția și Bunăstarea Copiilor, desfășurată la Geneva în august 1925. La această conferință, la care au participat 54 de delegați din diverse țări, a fost adoptată Declarația pentru Protecția Copilului. Ca urmare, numeroase guverne au instituit oficial sărbătorirea Zilei Copilului. Apoi, în 1954, Organizaţia Naţiunilor Unite a recomandat ca fiecare țară să instituie o „Zi Universală a Copilului”.

De ce sărbătorim noi, românii (alături de alte peste 40 de țări), tocmai pe 1 iunie? Această dată a fost stabilită oficial în 1949 de către Federația Democratică Internațională a Femeilor, fiind adoptată rapid în fostul bloc est-european și nu numai.

De ce avem nevoie de 1 Iunie? (chiar și adulți fiind)

Trăim într-o lume care ne cere constant să fim serioși, eficienți, activi, dar şi stresaţi. Ziua de 1 Iunie vine ca o „supapă” de siguranță psihologică. Ea ne amintește câteva lucruri esențiale, pe care adesea le uităm:

În primul rând, curiozitatea nativă: Copiii nu se tem să întrebe „De ce?”. Adulții se tem adesea să nu pară neștiutori. Iar 1 Iunie ne dă voie să fim din nou curioși.

Apoi, bucuria lucrurilor mărunte: Pentru un copil, o cutie de carton poate deveni o navă spațială. Pentru un adult, e doar maculatură. Ziua aceasta ne provoacă să redevenim creativi.

Şi nu în ultimul rând, trăitul în prezent: Copiii nu se îngrijorează pentru rata de luna viitoare și nu regretă trecutul; ei trăiesc acum. Putem reînvăţa de la ei să trăim acum, împreună cu ei.

 

