Un Remix cu Muzică 4K sau patru muzicieni în căutarea unei noi dimensiuni a sunetului

"The Four Knights of the Electric Order and Chaos" (Andrei Kivu, Sorin Romanescu, Călin Grigoriu și Cristi Horia). Post scriptum cu invitați: David Hykes, Sophie Hykes și Ali Asghar Rahimi. 24 mai, ora 23:00, la TVR Cultural și TVR+.

Remix De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

Sâmbătă seara, vă invităm la o ediție specială Remix, prin care plonjăm în underground (altfel decât rock.... aparent). Punct de plecare – ceea ce e considerat astăzi primul festival fusion de la noi. S-a numit „MultiSonicFest” și am filmat câteva ediții pentru TVR Cultural, de prin 2004. Acolo l-am cunoscut pe Andrei Kivu, alături de muzicieni știuți deja din jazz, clasic, rock, mulți de talie internațională. Lui îi datorez această emisiune, după ce mi-a semnalat concertul celor patru cavaleri, nu ai apocalipsei!

Când am ajuns în TVR, colegii mai în vârstă și cu mai multă experiență m-au atenționat în legătură cu sunetul. Îi ziceau ruda săracă a imaginii în televiziune. Pe undeva normal, de la apariția cinematografului, apoi a televizorului, lumea s-a concentrat asupra imaginii. Lucrând la această emisiune, am avut senzația inversării rolurilor. Cum se vede din titlul ediției, sunetul este rege, respectiv muzica venită parcă din altă dimensiune.

Muzică spectrală, contemporană, world music, improvizație, new jazz – câte puțin sau mai mult din fiecare și încă posibil altele... după gusturile, lecturile muzicale și puterea de înțelegere a fiecărui spectator. Chitariștii Sorin Romanescu și Călin Grigoriu, violoncelistul Andrei Kivu și violonistul Cristi Horia vin fiecare dintr-o altă zonă stilistică. Au mai cântat câte doi - trei împreună, dar acest proiect (deși nu-mi place cum sună, termenul e prea călcat, în fine) este cu totul altceva, cum se va vedea. Nici unul dintre concerte lor nu seamănă între ele, prin urmare nici următorul din 18 iunie.

Eu venind din rock, voi reaminti o declarație care s-a dorit profetică... Primul nostru „guitar hero” din anii ’60, Sorin Tudoran de la Chromatic Grup din Cluj (cu experimente ajunse de legendă în România anilor ’70, apoi cercetări serioase în materie de sunet în Germania), îmi avansa în 2008 o idee despre muzicile viitorului. Una dintre ele.

În partea a doua a emisiunii, trei dintre cavalerii ordinului... revizitează un episod din turneul grupului lor internațional Yasna (cu muzicianul iranian Ali Asghar Rahimi). Se întâmpla în 2023, în Franța, când au cântat cu un adevărat guru al muzicii mondiale: David Hykes, maestru al cântului armonic („... Aproape de muzica sferelor...”, cum l-a catalogat Sir Yehudi Menuhin).

Fără nici o repetiție, cum le e felul („A fost o încălzire cu câteva zile înainte, când l-am vizitat.”), Yasna au susținut în biserica din Jargeau un recital unic și irepetabil în compania lui David Hykes și a fiicei acestuia, Sophie. Restul e muzică, ba chiar și poezie. Deși aceasta din urmă e prezentă, latent, în toată ediția.



Pe când un concert într-o expoziție imersivă, îmi permit să întreb, sper nu retoric?!

Post scriptum: Coincidența face ca, de astăzi până pe 31 mai, Bucureștiul devine capitala internațională a muzicii contemporane, odată cu desfășurarea Festivalului Internațional ISCM World New Music Days 2026 – „Columna Infinită”, cel mai prestigios și longeviv eveniment dedicat muzicii noi din lume.



Sursa foto: Arhiva Remix

Producător: Doru Ionescu

