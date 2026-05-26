De 1 Iunie, copiii fac sport în pădurea Băneasa

Sectorul 1 al Capitalei devine, pentru câteva zile, un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie amplă de evenimente dedicate copiilor și familiilor, desfășurate în șapte locații din Capitală. TVR este partener al evenimentului.

 

Copiii din Sectorul 1 vor avea parte de un adevărat maraton al distracției de Ziua Internațională a Copilului. Între 30 mai și 1 iunie, Primăria Sectorului 1 organizează programul „Sectorul 1 Animat", trei zile pline de activități gratuite dedicate celor mici și familiilor acestora.

Evenimentele se vor desfășura zilnic, între orele 10.00 și 21.00, în șapte locații din Capitală: la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, dar și la sediul Primăriei Sectorului 1 din bulevardul Banu Manta nr. 9.

Programul include activități sportive, ateliere educative, spectacole, jocuri și proiecții de film din Arhiva TVR, organizate în aer liber. Organizatorii anunță și restricții temporare de circulație în anumite zone, printre care Strada Copilului și strada Radu Beller, pentru buna desfășurare a evenimentelor.

Una dintre cele mai atractive zone va fi Canton Băneasa, din Pădurea Băneasa, unde copiii vor putea participa la numeroase activități sportive și recreative. Vor fi amenajate terenuri pentru baschet 3×3, volei și mini-fotbal, iar cei mici se vor putea bucura de trambuline, badminton, ping-pong și tir cu arcul.

În plus, programul va include activități organizate împreună cu Federația Română de Scrabble și Federația Română de Ciclism. Participanții vor putea folosi și centrul de închiriere biciclete disponibil în zonă prin intermediul Primăriei Sectorului 1.

Ziua Copilului va fi marcată prin evenimente speciale și de Televiziunea Română, care își va deschide porțile pentru cei mici. Copiii și părinții sunt invitați să participe la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru 1 Iunie.

