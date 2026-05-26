De 1 Iunie, Strada Copilului devine Strada Copiilor Fericiţi!

Timp de trei zile, Sectorul 1 al Capitalei se transformă într-un adevărat tărâm al copilăriei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale organizează, între 30 mai și 1 iunie, programul „Sectorul 1 Animat”, o serie amplă de evenimente dedicate copiilor și familiilor, desfășurate în șapte locații din Capitală. TVR este partener al evenimentului.

Un imens spațiu dedicat copiilor și familiilor – aşa se doreşte să arate Sectorul 1, la început de iunie. Mai exact, între 30 mai și 1 iunie, când locuitorii Capitalei sunt invitați să participe la „Sectorul 1 Animat", un program special pregătit cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

Evenimentele vor avea loc zilnic, între orele 10.00 și 21.00, în șapte puncte importante din Sectorul 1: la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, precum și la sediul Primăriei din bulevardul Banu Manta nr. 9. Organizatorii au pregătit activități gratuite pentru toate vârstele – de la sport și jocuri interactive, până la ateliere educative, spectacole și proiecții de film în aer liber, din arhiva Televiziunii Române.

Unul dintre cele mai așteptate spații ale evenimentului va fi Strada Copilului, care va deveni un adevărat loc de joacă urban, în cadrul conceptului „Open Streets. Happy Kids”.

Aici, copiii și părinții vor putea participa la conferințe și discuții cu specialiști din educație și psihologie, dar și la demonstrații sportive susținute de FC Rapid. Programul include activități precum volei, baschet, șah și scrabble, dar și ateliere creative de olărit, artă contemporană sau graffiti.

Nu vor lipsi nici experiențele interactive moderne: Silent Disco cu căști wireless, jocuri arcade, hockey și fotbal de masă. În plus, participanții vor avea la dispoziție și puncte de alimentație operate de comercianți locali.

În anumite zone din Sectorul 1, vor exista restricții temporare de circulație pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță. Circulația rutieră va fi restricționată temporar şi pe Strada Copilului, între Strada Constantin Buzdugan și imobilul cu numărul 18.

Televiziunea Română se alătură evenimentelor dedicate Zilei Copilului și își deschide porțile pentru cei mici. Copiii și părinții vor putea participa la momente artistice, spectacole de teatru, ateliere creative și numeroase activități interactive pregătite special pentru 1 Iunie.