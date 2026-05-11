Bucureștiul găzduiește summitul B9 și al ţărilor nordice. Volodimir Zelenski și Mark Rutte participă la reuniune. Transmisiuni directe la TVR INFO

Securitatea transatlantică este tema principală a discuţiilor ce vor avea loc la Bucureşti, miercuri, 13 mai. Pe lângă transmsiuinile directe de-a lungul zilei, de la ora 15.00, la TVR INFO urmărim o „Ediţie specială” dedicată summit-ului B9.

Președintele Nicușor Dan găzduieşte miercuri, 13 mai, summit-ul formatului București 9 și al țărilor nordice, cel mai important eveniment geopolitic de la București de anul acesta. Telespectatorii pot urmări în transmisiune directă la TVR INFO o ediţie specială dedicată summit-ului B9 pe 13 mai, de la ora 15.00. Pe parcursul întregii zile, TVR INFO va difuza imagini în direct de la principalele momente ale summit-ului B9.

La reuniune vor participa 15 șefi de stat și înalți demnitari, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar şi președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate de Subsecretarul de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno.

Evenimentul va fi coprezidat de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, iar tema discuţiilor va fi securitatea transatlantică.

Formatul B9 a fost inițiat de România și Polonia în 2015 pentru a oferi un cadru de discuții privind securitatea flancului estic al NATO.

