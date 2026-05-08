Un medic cu suflet și misiune – Diana Loreta Păun este invitată la „Brilliant”

publicat: Vineri, 08 Mai 2026
Un endocrinolog strălucit și o voce a sănătății publice din România, Diana Loreta Păun este invitata realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a emisiunii sale de la TVR INFO. Interviul poate fi urmărit pe parcursul a două seri de sâmbătă – pe 9, respectiv 16 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

 

„Celebrăm forța, curajul și inspirația unei doamne care, de-a lungul carierei sale, a îmbinat cu excelența clinică, cercetarea de vârf, managementul sanitar și influența asupra politicilor de sănătate publică, la cel mai înalt nivel”, ne anunţă Loredana Negrilă, promiţând o nouă ediţie de colecţie a emisiunii. Diana Loreta Păun este „Brillianta” pe care realizatoarea TVR a invitat-o la dialog de această dată, interviul fiind difuzat în două părţi – pe 9, respectiv 16 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

Medic primar endocrinolog și şefa Secţiei de endocrinologie a Spitalul Universitar de Urgență București, Prodecan al Facultatii de Medicină din capitală, fost manager al Institutului Național de Endocrinologie şi fost Consilier Prezidențial pentru Sănătate Publică, membru al mai multor societăți medicale internaționale de prestigiu și o voce autorizată atât în cabinete, cât și în deciziile care privesc domeniul sănătatii din Romania, doamna Diana Loreta Păun și-a dedicat activitatea înțelegerii și tratării bolilor endocrine. Şi metabolice. „Formatoare a mai multor generaţii de medici, a îmbinat mereu rigoarea cu empatia față de pacient: o combinație esențială într-o specialitate în care echilibrul hormonal înseamnă, de multe ori, echilibrul întregii vieți”, punctează Loredana Negrilă.

„Cea mai importantă avere a unui om: educația și sufletul”, este convinsă invitata, care, educată în spiritul muncii, şi-a dorit să aducă și în România ceea ce văzuse afară, la nivel de cercetare. A construit, la Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon, un laborator de genetică, beneficiind de mentoratul regretatului profesor Constantin Dumitrache, căruia îi poartă o caldă amintire şi un respect profund. Îndrăgostită de meseria sa, la care s-a întors, Diana Loreta Păun mărturiseşte: „Endocrinologia este cea mai frumoasă specializare pentru că este foarte intelectuală.”

Despre endocrinologie cu suflet și viziune pentru sănătatea publică – în cele două părţi ale ediției „Brilliant” ce îi este dedicată Dianei Loreta Păun, sâmbătă, pe 9, respectiv 16 mai, de la ora 23.00, la TVR INFO.

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu Diana Loreta Păun pe 9 mai (partea I), respectiv 16 mai (partea a II-a), de la 23.00, la TVR INFO.

De ce i-a cerut YouTube scuze lui David Bowie? Sâmbătă, la „Rock Maniac"

„Scena este locul unde nu ești judecat" spune Răzvan Mazilu, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli"

Între repetițiile pentru Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu descoperă Viena

„Anul Nadia Comăneci", ediție specială la TVR Sport: primul interviu al Nadiei și imaginile rare din „fabrica de medalii" de la Onești

„Info Etnic", la TVR INFO: între criza majorităților și războaiele identitare

Instabilitatea politică și costul ei economic. Cât mai poate rezista România?

Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

„Visuri dezghețate" – o întâlnire cu emoția. Concert Alexandra Uşurelu, în exclusivitate la TVR Cultural

Mentorat și autenticitate în istorie: De la cine înveți și la ce adevăr ajungi ?

Ne fură extratereştrii oamenii de ştiinţă?! Aflăm sâmbătă, la „Breaking Fake News"

Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, marcată de evenimente de anvergură

Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu), despre sinceritate, umor și dezbateri fără compromisuri la „Dezacorduri de pace"

„Istoria orbilor" e istoria mai multor orbiri. Ne explică istoricii Alina şi Şerban Liviu Pavelescu, la „Garantat 100%"

Instabilitatea politică a provocat reacții imediate din partea mediului de afaceri

