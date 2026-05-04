Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

Parlamentul României a găzduit miercuri, 29 aprilie, prezentarea moțiunii de cenzură intitulate „STOP ‘Planului Bolojan’”, inițiată de o alianță parlamentară formată din PSD, AUR și PACE.

Documentul, semnat de 253 de aleși, vizează demiterea executivului condus de Ilie Bolojan, acuzând actuala guvernare de gestionarea defectuoasă a economiei și de implementarea unor strategii de înstrăinare a patrimoniului statului. În timp ce inițiatorii solicită măsuri precum indexarea pensiilor și continuarea proiectelor naționale de investiții, forțele politice din arcul guvernamental, precum USR și PNL, pledează pentru stabilitate și salvarea parcursului proeuropean.

Dezbaterea și votul final sunt programate pentru ziua de marți, 5 mai, fiind necesare 233 de voturi pentru ca Executivul să fie demis. Premierul Ilie Bolojan a precizat că un eventual succes al moțiunii va atrage după sine un mandat interimar al Guvernului, axat exclusiv pe administrarea treburilor publice până la instalarea unei noi echipe ministeriale. În contextul acestor tensiuni, Guvernul subliniază urgența îndeplinirii jaloanelor din PNRR și a absorbției fondurilor europene, elemente considerate vitale pentru economia națională.

Scena politică este marcată de un schimb dur de replici, PSD și PNL excluzând posibilitatea unor colaborări viitoare după acest demers. Indiferent de rezultatul votului, situația a generat o creștere a interesului public față de deciziile politice și perspectivele electorale pe termen lung. Respingerea moțiunii ar reprezenta o reconfirmare a majorității actuale, însă ar impune consultări parlamentare suplimentare pentru asigurarea unei susțineri stabile necesare reformelor legislative aflate în derulare.

