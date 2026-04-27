Nicuşor Dan: Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator

Administrația Prezidențială a anunțat organizarea unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii formațiunilor politice pro-europene, vizând exclusiv prioritățile tehnice și programele strategice de dezvoltare ale țării.

Dialogul se concentrează pe implementarea eficientă a mecanismelor de finanțare SAFE și a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), participarea fiind extinsă către reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale.

Inițiativa prezidențială survine într-un context de instabilitate politică, marcat de retragerea sprijinului acordat de Partidul Social Democrat actualului premier, situație care a impus exercitarea rolului de mediator al șefului statului. Obiectivul central al acestor întrevederi este asigurarea continuității proceselor administrative și economice esențiale, în ciuda divergențelor de opinii de la nivel guvernamental. Semnarea recentă a demisiilor miniștrilor social-democrați și numirea interimarilor reprezintă cadrul formal în care președintele urmărește stabilizarea parcursului instituțional.

În cadrul discuțiilor preliminare, forțele politice invitate au confirmat angajamentul ferm față de direcția pro-occidentală a României și au exclus orice colaborare cu facțiunile anti-sistem. Dincolo de criza politică actuală, mesajul oficial pune accent pe funcționalitatea instituțiilor statului și pe necesitatea unei cooperări aplicate pentru atingerea obiectivelor fundamentale, precum aderarea la OECD și atragerea fondurilor europene, elemente considerate vitale pentru stabilitatea națională în perioada imediat următoare.

