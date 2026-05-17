„Info Etnic”: despre limitele urii și falsa mască a patriotismului, într-o nouă dezbatere la TVR INFO

TVRINFO

Boris Velimirovici, alături de Bianca Vasile, Tiberiu Stoichici și George Lungoci, propun duminică, 17 mai, de la ora 11:00, o ediție despre extremism, libertatea de exprimare și responsabilitatea discursului public

La Info Etnic avem rețete de comedie tristă și de dramă veselă... Pornind de la această idee, noua ediție a emisiunii Info Etnic aduce în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme ale prezentului: granița fragilă dintre umor, ură și discurs extremist.

De la glumă la dictatură, de la drepturile omului la „libertatea urii de a se exprima”, dezbaterea propusă de realizatori vorbește despre efectele sociale ale intoleranței și despre modul în care extremismul încearcă să se ascundă în spatele unor concepte precum patriotismul sau identitatea națională.

Extremismul și ura nu pot fi alăturate unui sentiment precum patriotismul, pentru că ura nu poate conviețui cu dragostea. Dragostea de neam și țară merge alături de respectul pentru fiecare conațional. Nu poți fi violent și iubitor în același timp, este una dintre ideile centrale ale ediției.

Totodată, emisiunea atrage atenția asupra pericolului banalizării discursului extremist și asupra felului în care ura poate fi deghizată în divertisment sau „comedie”.

Anticorpii identitari nu au nevoie de ură, pentru că ura e un virus social. Și nici «comicul» care se naște din ură nu e umor. Clișeele, în general, nu sunt bune nici în comedie, nici în artă, se numără printre ideile enunțate de realizatori.

Boris Velimirovici, alături de Bianca Vasile, Tiberiu Stoichici și George Lungoci, îi invită pe telespectatori la dezbaterea săptămânii dedicată vieții minorităților etnice din România.

„Info Etnic” se poate urmări duminică, 17 mai, de la ora 11:00, la TVR INFO, pe TVR+ și pe pagina de Facebook „Alte Minorități”. Emisiunea va fi difuzată în reluare de la miezul nopții.