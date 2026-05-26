Proiectul legii salarizării: autoritățile promit că niciun venit nu va scădea

Sistemul public de salarizare din România va trece printr-o reformă structurală profundă odată cu lansarea în consultare publică a noului proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii.

Noua reglementare propune o paradigmă bazată pe predictibilitate și echitate, urmând ca veniturile personalului din sectorul bugetar să fie calculate pe baza unor grile unitare începând cu exercițiul financiar viitor. Calendarul asumat de autorități indică intenția clară ca acest cadru legislativ corectat să fie adoptat oficial până la finalul actualei sesiuni parlamentare, punând astfel capăt discrepanțelor istorice dintre diversele categorii de angajați.

Pilonul central al acestei reforme administrative îl reprezintă ierarhizarea riguroasă a tuturor funcțiilor publice și aplicarea unei metode matematice unice de calcul pentru stabilirea veniturilor. O modificare majoră vizează reducerea ecartului dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sistem, raportul urmând să scadă semnificativ pentru a asigura o mai mare echitate socială. Valoarea nominală a veniturilor va fi direct dependentă de o valoare de referință fixată anual prin legea bugetului de stat, fiind estimată o sumă inițială clară pentru primul an de implementare. Inițiatorii proiectului dau asigurări că noul mecanism va genera majorări salariale pentru mai mult de jumătate din totalul angajaților din sectorul public, garantându-se în același timp că nicio remunerație aflată în plată nu va înregistra scăderi.

O altă componentă radicală a proiectului este restructurarea masivă a sistemului de beneficii extrasalariale. Strategia guvernamentală prevede eliminarea a peste jumătate din totalul sporurilor existente în prezent în legislație, fiind vizate inclusiv drepturi precum indemnizația de hrană sau compensațiile pentru condiții vătămătoare. Pentru sporurile, primele și indemnizațiile care vor fi menținute, textul de lege instituie un plafon strict, acestea neputând depăși o cincime din valoarea salariului de bază. În plus, stimulentele financiare suplimentare sub formă de bonusuri vor fi strâns legate de criteriul performanței individuale și vor fi limitate de un procent fix din fondul total de salarii alocat fiecărei instituții publice. O parte dintre sporurile eliminate vor fi încorporate direct în salariul de bază, asigurându-se o tranziție care să nu afecteze negativ veniturile nete actuale.

Sustenabilitatea și evoluția viitoare a acestor salarii vor fi strâns condiționate de indicatorii macroeconomici și de eficiența aparatului administrativ. Creșterile salariale viitoare vor fi posibile doar în contextul unui avans al Produsului Intern Brut nominal sau ca urmare a procesului de reformă și modernizare a administrației. Reducerea optimă a personalului și creșterea productivității muncii în sectorul public sunt privite ca elemente fundamentale care vor permite eliberarea spațiului bugetar necesar pentru majorarea valorii de referință. Necesitatea acestei intervenții legislative este susținută atât de partenerii sociali din confederațiile sindicale, cât și de experții în politici publice, care subliniază că succesul noii măsuri depinde în mod critic de o aplicare corectă, transparentă și lipsită de excepții la nivelul întregului aparat de stat.

