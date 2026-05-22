„Info Etnic”, despre ecuațiile puterii și radicalizarea societății, la TVR INFO

publicat: Vineri, 22 Mai 2026
Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci propun duminică, 24 mai, de la ora 11:00, o ediție despre negocieri politice, minorități, calcule de culise și o societate tot mai divizată

 

Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare par să se desfășoare undeva între poezie și matematică. Se lucrează cu cifre, procente și majorități, dar și cu figuri de stil, reinterpretate și adaptate inclusiv în limbile minorităților etnice.

În acest context tensionat, emisiunea „Info Etnic” propune o analiză despre calcule politice, divizări sociale și radicalizare, pornind de la întrebarea esențială: ce câștigă, de fapt, alegătorii?

Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci aduc în prim-plan o ediție despre adunări, împărțiri și radicali – nu neapărat matematici –, despre rolul minorităților în politică, dar și despre o societate civilă care pare să redescopere fascinația pentru uniformă.

Analizele și dezbaterile vor urmări atât dinamica negocierilor parlamentare, cât și transformările din societatea românească, într-un moment în care discursurile radicale și polarizarea devin tot mai vizibile în spațiul public.

„Info Etnic” se vede în direct duminică, 24 mai, de la ora 11:00, la TVR INFO, pe TVR+ și pe pagina de Facebook „Alte Minorități”. Emisiunea va fi difuzată în reluare de la miezul nopții.

22 Mai, 17:18

OMS: Un nou caz de hantavirus, confirmat la un membru al echipajului repatriat în Țările de Jos

22 Mai, 16:59

Suspiciunea de hantavirus nu se confirmă în cazul bărbatului din Reșița

22 Mai, 15:48

Un mormânt vechi de 600 de ani, descoperit în fortăreața pre-incașă Kuelap

22 Mai, 15:22

O femeie-pompier condamnată în dosarul Colectiv și fugită din România va executa o pedeapsă mai mică în Republica Moldova

