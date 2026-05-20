Sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, val extins de acțiuni de protest

publicat: Miercuri, 20 Mai 2026
Sistemul administrației instituționale din cadrul Ministerului Finanțelor se confruntă cu un val extins de acțiuni de protest, declanșat de o organizație sindicală reprezentativă la nivel național, ce reunește mii de angajați din structurile de profil.

 

Inițiativa face parte dintr-o campanie amplă ce urmărește atragerea atenției publice și guvernamentale asupra stringenței recunoașterii statutului profesional, a riscurilor implicate și a ponderii pe care acest personal o are în arhitectura economică a statului. Principala revendicare vizează poziționarea echitabilă și realistă a funcțiilor din sistemul financiar-fiscal în viitoarea ierarhie a salarizării din sectorul public, prin stabilirea unei grile de salarizare distincte care să reflecte nivelul de răspundere, precum și constrângerile severe asociate acestor atribuții.

Nemulțumirile salariaților s-au acutizat inclusiv la nivelul aparatului de lucru al Executivului, unde o serie de angajați au optat pentru intrarea în grevă japoneză ca reacție la blocajele survenite în comunicarea cu reprezentanții conducerii guvernamentale. Tensiunile au fost amplificate de retorica oficială în care activitatea sindicală a fost catalogată drept un vector de influență politică, fapt ce a determinat personalul să adopte forme de protest simbolice, prin purtarea de banderole specifice și afișarea de mesaje de protest la locurile de muncă, fără întreruperea activității zilnice.

Concomitent, calendarul acțiunilor de protest se extinde prin organizarea unor manifestații de pichetare în fața sediilor marilor instituții cu rol în colectarea și gestionarea banului public. Primele acțiuni de acest gen sunt programate să se desfășoare în afara orelor de program în Capitală, vizând structurile specializate în administrarea marilor contribuabili. Ulterior, acțiunile stradale vor fi replicate pe parcursul următoarelor luni la nivelul tuturor direcțiilor regionale ale finanțelor publice din țară, acoperind zone administrative importante din diverse județe. Strategia de protest va culmina la mijlocul verii, când sunt planificate adunări în fața sediilor centrale ale Autorității Vamale Române, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale structurilor de combatere a fraudei fiscale.

Efectele lipsei unui cadru legislativ și salarial adecvat sunt considerate majore pentru stabilitatea macroeconomică, sindicatele avertizând că perpetuarea problemelor structurale din acest sector vulnerabilizează capacitatea instituțională de colectare a veniturilor la bugetul de stat. Activitatea personalului vizat acoperă paliere critice ale statului, variind de la inspecția fiscală, administrarea marilor agenți economici și controlul vamal, până la reglementarea pieței jocurilor de noroc și gestionarea procedurilor de achiziții centralizate. În acest context, demersul actual subliniază necesitatea unei reforme legislative corecte, capabile să prevină degradarea funcțională a aparatului administrativ financiar și să asigure o motivare financiară corespunzătoare pentru specialiștii care gestionează resursele fiscale ale țării.

