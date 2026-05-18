România a primit aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR

Autoritățile de la București pregătesc o nouă renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, ca urmare a întârzierilor înregistrate în implementarea unor reforme structurale și proiecte asumate în fața Comisiei Europene.

 

Printre modificările legislative restante care periclitează accesarea fondurilor europene se numără pachete de legi esențiale privind urbanismul, salarizarea unitară, modernizarea sistemului fiscal și integritatea publică.

În ciuda blocajelor administrative, un pas important a fost marcat prin emiterea unei evaluări preliminare pozitive de către Comisia Europeană pentru cea de-a patra cerere de plată, aspect care permite atragerea a peste două miliarde și jumătate de euro. Până în prezent, suma totală încasată de România reprezintă aproximativ jumătate din bugetul global alocat prin acest mecanism de finanțare, care îmbină granturile cu împrumuturile rambursabile.

Finalizarea proiectelor județene aflate în derulare și demararea discuțiilor pentru restructurarea programului în perioada imediat următoare sunt considerate obiective prioritare la nivelul executivului. Deși analizele de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene indică riscul unor penalități majore în cazul unui eșec total al reformelor, oficialii guvernamentali subliniază că adoptarea la timp a actelor normative în Parlament poate asigura implementarea cu succes a planului. În acest context, specialiștii din domeniul economic recomandă concentrarea urgentă a resurselor pe obiectivele realizabile, având în vedere comprimarea timpului rămas la dispoziție pentru atragerea fondurilor.

Tag-uri: codul urbanismului, Comisia Europeană, fonduri europene, jaloane pnrr, PNRR, reforma ANAF, reforme pnrr, renegociere PNRR, România PNRR

România a primit aproximativ jumătate din suma alocată țării noastre prin PNRR

