Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

De la reflecție și trăire duhovnicească la folclor, film, documentare și mari concerte - între 9 și 13 aprilie, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Internațional aduc publicului programe dedicate Sărbătorilor Pascale.

Televiziunea Română întâmpină Sfintele Paști cu o ofertă editorială amplă, pentru toate categoriile de public și difuzată pe toate canalele sale. Telespectatorii vor urmări ediții speciale cu tematică religioasă, transmisiuni în direct de la Catedrala Patriarhală, documentare, concerte de pricesne și muzică sacră, programe de tradiție, spectacole folclorice, filme și ediții speciale de sărbătoare.

Universul credinței și marile momente ale Săptămânii Patimilor, la TVR 1

TVR 1 propune, în perioada 9-12 aprilie, un parcurs spiritual dedicat celor mai importante momente ale Săptămânii Mari, reunite sub genericul „Universul credinței”. Pe 9 aprilie, de la ora 16.45, ediția specială „Pași spre Înviere” îl are invitat pe părintele Constantin Necula, care vorbește despre Joia Mare și semnificația acestei zile. De la ora 17.15, telespectatorii urmăresc un reportaj dedicat Catedralei Naționale, simbol al unității de credință și de neam.

În Vinerea Mare, 10 aprilie, de la ora 7.00, documentarul „Ecce via – Aceasta este Calea!”, prilejuiește o incursiune în Ierusalimul pătimirilor lui Iisus Hristos, urmat, de la 9.45, de reportajul „Culorile Lui”, dedicat pictorului Daniel Codrescu, autorul lucrărilor de mozaic ale Catedralei Naționale. De la 16.45, „Universul credinței” continuă cu o nouă ediție „Pași spre Înviere”, iar de la 17.15 este transmisă în direct Denia Prohodului Domnului de la Catedrala Patriarhală.

Sâmbăta, 11 aprilie, de la ora 23.00, TVR 1 difuzează o ediție specială „Universul credinței”, moderată de Andrei Victor Dochia, care îi are invitați pe părintele profesor Constantin Coman și pe jurnalistul Răzvan Bucuroiu. De la ora 23.55, TVR 1 transmite în direct Slujba Învierii Domnului de la Catedrala Patriarhală din București, simultan cu TVR INFO. ( Se difuzează simultan la TVR Internaţional şi TVR Moldova).

Pricesne, tradiții și ediții de sărbătoare, la TVR 1

Tot la TVR 1, Vinerea Mare aduce, de la ora 11.45, o ediție specială „Tezaur folcloric”, cu un concert de pricesne și muzică bizantină, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. (La TVR Moldova se difuzează vineri, ora 12:00, iar la TVR Internaţional sâmbătă, ora 13:00).

Sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 15.00, suntem invitați la concertul caritabil „Lumină din lumină”, desfășurat la Oradea Arena, un spectacol emoționant de pricesne, muzică religioasă și momente poetice, dedicat strângerii de fonduri pentru Fundația „Mihai Neșu”. De la ora 22.00, documentarul „Zorii Învierii”, realizat de Victor Dochia și părintele Constantin Necula în Țara Sfântă, propune o reflecție asupra semnificației duhovnicești a Săptămânii Patimilor.

În prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, de la ora 12.10, „Tezaur folcloric” a pregătit ediția specială „De Paști în Bucovina”, prezentată de Miruna Ionescu, cu ansambluri, interpreți îndrăgiți, meșteri populari și produse culinare tradiționale. (Se difuzează în aceeași zi la TVR Internaţional, ora 12:20, la TVR Moldova luni, 13 aprilie, ora 10:30).

De la ora 18.00, echipa „Exclusiv în România” ne invită să petrecem „Paștele ca pe Târnave”, la Castelul Bethlen Haller. Seara continuă, de la ora 20.00, cu ediția specială „Petrecere cu cântec”, dedicată aniversării celor 65 de ani de carieră ai Mioarei Velicu, într-o gală de folclor prezentată de Iuliana Tudor, cu numeroși invitați și momente emoționante. (Simultan la TVR Internaţional, iar la TVR Moldova, ora 21:30).

Luni, 13 aprilie, de la ora 15.00, TVR 1 ne invită la o ediție aniversară: 25 de ani ai programului „La masa de Paști!”, unul dintre cele mai iubite programe pascale ale televiziunii publice. Proiectul „La masa de Paști!” o are ca autor pe realizatoarea Elise Stan. Iuliana Tudor ne invită în Bucovina, iar ediția pune în prim-plan tradițiile românești, artiști consacrați, tineri interpreți, meșteri populari și tainele încondeierii ouălor. (Se difuzează simultan la TVR Internațional și TVR Moldova). De la ora 22.00, telespectatorii pot urmări în premieră concertul Paulei Seling, „Colindăm prin viață” – un spectacolul despre regăsirea Luminii în fiecare etapă a vieții.

TVR 2: De la locurile sfinte la divertismentul de sărbătoare

TVR 2 completează oferta pascală cu ediții speciale ce îmbină reflecția spirituală și divertismentul de calitate. Sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 17.30, ediția specială „Cap compas”, realizată de Elena Dinu, poartă publicul „Dincolo de altar”, în Biserica Sfântului Mormânt, spațiu esențial al creștinătății, unde se întâlnesc istoria, credința și emoția.

În prima zi de Paști, de la ora 11.00, TVR 2 difuzează ediția specială de Paște „România… în bucate”, realizată de TVR Timișoara.

De la ora 15.00 (și în a doua zi de Paşte, ora 21.00), emisiunea ”Drag de România mea!” înseamnă distracție, emoție, ritm, culoare și genuri muzicale. Paul Surugiu-Fuego a invitat două echipe, una a muzicii uşoare şi una a muzicii populare, care se vor lua la întrecere. Din echipa muzicii populare fac parte Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Alexandru Brădățan, Andreea Haisan, Oana Bozga Pintea, Angelica Flutur şi Alexandru Pop Zărăndean, iar din cea a muzicii ușoare Marcel Pavel, Anișoara Puică, Marina Florea, Carmen Rădulescu, Alesis și Marcel Roșca. Invitată specială este artista basarabeană Tania Turtureanu. (Se difuzează simultan la TVR Internațional, iar la TVR Moldova duminică, 12 aprilie, ora 16.00).

Irina Păcurariu ne așteaptă luni, 13 aprilie, de la ora 20.00, la „Rețeaua de idoli”. Invitata sa este Alexandra Căpitănescu, într-un interviu-eveniment despre parcursul său artistic și prezența la Eurovision.

TVR INFO: ediții speciale, dialoguri și semnificațiile Paștelui în lumea de azi

TVR INFO propune, în perioada sărbătorilor, o serie de ediții speciale dedicate semnificației Paștelui și tradițiilor ortodoxe. În Vinerea Mare, de la ora 17.00, telespectatorii pot urmări un interviu cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. Într-o ediție specială despre semnificația Vinerii Mari și importanța redescoperirii dimensiunii spirituale în epoca tehnologică, realizată de Mihaela Crăciun, de la ora 21.00, vor fi invitați profesorul Adrian Lemeni, director al Scolii Doctorale „Dumitru Stăniloae”, Facultatea de Teologie Ortodoxa din București, Maria Jitariu, studentă în primul an la Artă Murală, Universitatea Nationala de Arte, București, și de la Cluj, medicul Iustinian Simion, neurochirurg, fondatorul și dirijorul corulului „Anastasios”, în traducere din limba greacă, „ÎNVIERE”. În Vinerea Mare, povestea celor două procese ale lui Hristos – religios și politic – revine în prim-plan, într-o ediție specială „De la plus la infinit” realizată de Răzvan Bucuroiu - vineri, ora 22:00.

În prima zi de Paști, TVR INFO continuă reportajele „Meseriașii/Ouă încondeiate”, despre gospodinele din Bucovina care au deprins meșteșugul încondeierii ouălor de la femeile din Ținutul Huțulilor, unde se încondeiază ouă respectându-se modelele străvechi. „Cap compas - Dincolo de altar” (ora 13:00), o ediție specială „Brilliant” (ora 16:30) cu Maria Dragomiroiu și ediția specială moderată de Cătălin Ștefănescu, de la ora 17.00, în care sunt invitați Preafericitul Claudiu-Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, și părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, director al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, completează dialogul despre semnificația Paștelui într-o lume marcată de incertitudini și crize.

TVR Cultural: documentare, concerte pascale și mari întâlniri cu spiritualitatea

TVR Cultural marchează Sărbătorile Pascale printr-o ofertă specială de documentare, concerte și filme. Pe 9 aprilie, de la ora 19.10, TVR Cultual transmite în direct concertul susţinut de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” la Sala Aula Magna a Universităţii Politehnica din Bucureşti, cuprinzând lucrări de muzică sacră românească și universală. (în reluare luni, 13 aprilie, ora 12.00). (Se difuzează de la ora 21.00 la TVR Internaţional şi TVR Moldova).

În Vinerea Mare, de la ora 19.30, este programat documentarul „Călător în Orient – Pelerinaj la locuri sfinte”, urmat, de la ora 20.00, de „Concert pascal”, cu Orchestra Metropolitană București, dirijată de Daniel Jinga, soliști - soprana Marta Sandu–Ofrim, Leonard Bernard-bas și Corul Accoustic. De la ora 21.05, puteți urmări documentarul „Bucurie în dar de la Sfântul Munte”, cu părintele Theologos, părintele Maxim și fratele Vasile (Se va difuza la TVR Internaţional şi TVR Moldova de la ora 22.30).

Sâmbătă, 11 aprilie, telespectatori pot urmări concertul Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii Croate (ora 20:00), iar de la ora 23.00, Simfonia nr. 2 „Învierea” de Gustav Mahler, într-o interpretare a Orchestrei Simfonice și Corului Mixt ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

În prima zi de Paști, TVR Cultural va difuza o ediție specială „Convorbiri spirituale”, concertul „Lado Electro: 20 de ani”, dar și concertul „Lumină din lumină”, cu Grupul Vocal „Synavlia”. Luni, 13 aprilie, putem urmări un concert de muzică sacră, cu Corul Filarmonicii din Slovenia și Orchestra și Corul Radioteleviziunii Croate.

TVR 3: Spiritul sărbătorii din toate regiunile țării

TVR 3 mizează pe specificul regional al sărbătorii, difuzând ediții speciale realizate de studiourile teritoriale. Sâmbătă, 11 aprilie, sunt programate „Spirit și credință” (ora 8.00) și „Cântec și poveste”, cu pricesne și invitați de seamă (ora 12.00).

Duminică, 12 aprilie, grila include „La masa de Paști în Bucovina cu Marius Zgaianu” (ora 10:00), „Locuri, oameni și comori – Ierusalim (ora 11:30), cetatea Învierii”, „Vine Cluju’ pe la noi” (ora 13:30), „Caravana TVR3” (ora 17:00), „Călătorie cu gust” (ora 20:30) și „Acasă de Paște” (ora 22:00), emisiuni care surprind diversitatea tradițiilor românești din Banat, Ardeal, Moldova și Oltenia.

Oferta specială de Paște este completată de filme pentru întreaga familie, producții cu tematică spirituală sau clasică, difuzate de toate posturile TVR. Printre acestea se numără „Sfântul Francisc”, „Fatima”, „Cucoana Chirița”, „Viața cu tata” și „Toți spun: Te iubesc!”. Televiziunea Română invită telespectatorii să trăiască Sărbătorile Pascale în spiritul credinței, al tradiției, al muzicii și al bucuriei de a fi împreună. De la marile momente liturgice și documentare de profunzime, până la folclor, filme, concerte și ediții speciale de divertisment, Paștele este prezent, în aceste zile, pe toate posturile TVR.