Ilie Bolojan: Guvernul are în continuare puteri depline

TVRINFO

Administrația centrală trece printr-o etapă de reorganizare rapidă în urma deciziei Partidului Social Democrat de a formaliza retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan prin demisia colectivă a miniștrilor săi.

În acest context, șeful Executivului a anunțat deja nominalizările pentru portofoliile rămase vacante, optând pentru o formulă de interimat care să asigure continuitatea activității guvernamentale fără a modifica structura cabinetului, fapt ce permite funcționarea acestuia fără o nouă aprobare din partea Parlamentului.

Noua configurație a Guvernului, formată acum din reprezentanți ai PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, a fost stabilită prin delegarea atribuțiilor către membri deja existenți ai echipei guvernamentale. Strategia de numire a vizat experiența prealabilă a interimarilor în domeniile preluate, astfel încât proiectele esențiale, în special cele legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și atragerea fondurilor europene, să nu sufere sincope. Printre deciziile notabile se numără preluarea portofoliului Energiei direct de către premierul Ilie Bolojan, în timp ce alte ministere cheie precum Sănătatea, Justiția și Transporturile au fost repartizate unor miniștri sau vicepremieri din actuala coaliție de guvernare.

Din perspectivă legală, actualul cabinet păstrează puteri depline și poate funcționa în această formulă pentru o perioadă de maximum 45 de zile, sub rezerva menținerii în funcție în cazul unei eventuale moțiuni de cenzură. Prioritatea imediată a noii echipe este preluarea gestiunii curente și auditarea contractelor de mandat, cu un accent deosebit pe impunerea unor indicatori de performanță în coordonarea companiilor de stat. Deși Guvernul nu mai beneficiază de o majoritate parlamentară explicită, activitatea se va concentra pe îndeplinirea obiectivelor asumate prin programele de finanțare externă și pe evitarea oricăror blocaje administrative în perioada de tranziție politică.

