"Ora Regelui": 10 Mai, Ziua Independenței noastre

publicat: Vineri, 22 Mai 2026

Familia Regală română a dedicat sărbătoarea de 10 Mai de anul acesta României și Republicii Moldova.

 

Bogdan Şerban Iancu
În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui”.
Ora Regelui
O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

(w882) Ora RegeluTVR 1 – sâmbătă,  23 mai 2026, ora 13.00 (26 mai, ora 8.15)
TVR Internațional - sâmbătă, 23 mai 2026, ora 16.30
TVR Moldova – joi, 28 mai 2026, ora 16.00

Ceremoniile zilei de 10 Mai au început în fața Universității Naționale de Apărare ”Carol I”. Lângă statuia eroilor, simbolizând victoria forțelor armate, prin aviație, infanterie și marină, Ministerul Apărării și-a desemnat reprezentanții celor trei arme spre a îi omagia pe aceia care s-au jertfit pentru țară. În numele Majestății Sale Custodele Coroanei, Principele Radu a fost prezent alături de militari, de veteranii de război și de oficialitățile instituțiilor statului.

(w882) Ora RegeluZiua Independenței a fost sărbătorită, alături de Familia Regală, la Palatul Elisabeta, de mii de români din toată țara și din Republica Moldova, precum și de alți oaspeți din diferite țări ale lumii. Custodele Coroanei a dorit ca la cea de-a 160-a aniversare a Casei Regale, să onoreze împreună România și Moldova.

(w882) Ora RegeluPrintre copacii plantați de numeroșii demnitari care au vizitat Palatul Elisabeta în ultimii ani, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, precum și Principesele Elena, Sofia și Maria s-au întâlnit cu invitații cărora le-au mulțumit pentru activitatea pe care o au în societate, pentru sprijinirea proiectelor comune sau pentru dezvoltarea relațiilor cu România.

(w882) Ora RegeluPrezenți și ei, furnizorii regali au oferit produsele companiilor lor, la petrecerea din grădina regală care, deși adună atât de mulți invitați, are în fiecare an, un aer relaxat și prietenesc. Într-o notă convivială, demnitari, diplomați și personalități din toate sferele vieții sociale și culturale împărtășesc bucuria zilei de sărbătoare.

(w882) Ora RegeluAn de an, seara de 10 Mai se încheie la Ateneul Român. Camerata Regală, aflată sub Înaltul Patronaj al Principelui Radu, și doi artiști de talie internațională,  dirijorul Sergey Simakov și violonistul Liviu Prunaru, au fascinat auditoriul. Fondată cu șaisprezece ani în urmă de un grup de studenți ai Universității Naționale de Muzică, orchestra alcătuită din tineri muzicieni se bucură de un binemeritat renume pe scenele muzicale ale țării și ale Europei.

(w882) Ora RegeluAlături de Principesele Elena și Sofia, la concert au luat parte unii dintre oaspeții Familiei Regale, precum Principele Moștenitor Leka al II-lea al Albaniei.

(w882) Ora RegeluRomânia marchează 120 de ani de relații diplomatice oficiale cu Egiptul, legătura dintre cele două state datând din  anul 1906, în timpul domniei Regelui Carol I al României și al Vice-regelui Abbas Hilmi al II-lea al Egiptului și Sudanului. Șase ani mai târziu, Vice-regele Abbas Hilmi II a vizitat România și a fost oaspetele Regelui Carol I la Castelul Peleș. Cronicile consemnează faptul că, în timpul vizitei, s-a întâlnit cu primul ministru, a vizitat salinele de la Slănic şi rafinării de petrol din Prahova care exportau produse în țara sa. În anul 1920, Principele Moștenitor Carol al României a petrecut trei săptămâni în Egipt, fiind primit de Regele Fuad I, apoi, în 1930, Regina Maria a făcut o vizită care este considerată un moment definitoriu al legăturilor între Cairo și București.

(w882) Ora RegeluLa douăzeci de ani de la precedenta vizită a Alteței Sale Regale, prezența Principelui Radu în Republica Arabă Egipt, servește drept punte între un trecut încărcat de simboluri și un viitor definit de stabilitate reciprocă și cooperare strategică.

(w882) Ora RegeluReprezentând pe Majestatea Sa Margareta la evenimentele organizate în capitala Egiptului, Principele Consort explică în interviul acordat pentru ”Ora Regelui” conceptul de „diplomație regală” și modul în care Coroana continuă să acționeze ca ambasador moral și cultural într-un peisaj global tot mai complex.

(w882) Ora RegeluÎn ajunul aniversării a 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului român modern, Majestatea Sa Margareta şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au vizitat studiourile TVR. Televiziunea publică împlinește 70 de ani de existență, iar prezența Familiei Regale în sediul central al instituției reafirmă o relație strânsă, oferind continuitate unei legături simbolice în istoria contemporană a României.

Prezenţi în Studioul 2, pe durata Telejurnalului de la ora 12.00, oaspeţii au adresat un mesaj în direct telespectatorilor.

Casa Regală reprezintă continuitate, încredere și mândrie. Acestea sunt valori care au dăinuit de-a lungul veacurilor”, a spus Custodele Coroanei.

(w882) Ora RegeluMajestatea Sa și cu mine ne comportăm ca și cum acei 50 de ani de exil nu s-ar fi întâmplat niciodată. Ne-am reluat misiunea ca și cum nimic grav nu s-ar fi întâmplat în țară. Apărăm interesele românești în fiecare an, ținând cont de contextul internațional. În anii 1990, România aspira să se integreze în familia transatlantică și europeană, iar noi am contribuit la atingerea acestui obiectiv. Astăzi, Moldova împărtășește aceeași ambiție și ne străduim să păstrăm unitatea românilor”, a completat Principele Radu.

(w882) Ora RegeluÎn drum spre culisele Știrilor TVR, oaspeții au urmărit pe monitoarele amplasate pe traseu, imagini chiar din istoria Familiei Regale, aflate în Arhiva de Aur a Televiziunii Române.

Vizita a fost surprinzătoare și pentru echipa din redacția de știri. Aflați într-o zi obișnuită de lucru, jurnaliștii au dezvăluit oaspeților regali detalii inedite despre responsabilitatea de a informa publicul şi despre provocările constante ale activității lor, inclusiv detalii despre transmisiile de pe frontul din Ucraina.

Prezintă: Bogdan Șerban-Iancu
Editor de imagine: Nicolaie Cernat
Redactori: Camelia Csiki, Adelina Dumitrescu, Nicolaie Cernat
Producător: Lidia Voicu
Realizator: Bogdan Șerban-Iancu

Sursa foto: romaniaregala.ro
Tag-uri: 10 mai, egipt, Ora Regelui, TVR 1, TVR Moldova, TVRi, Ziua Independentei

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

