Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Strasbourg (WTA)

Tenisul românesc consemnează o performanță notabilă pe scena internațională, prin calificarea unei reprezentante în penultimul act al turneului din categoria WTA 500 desfășurat în Franța, la Strasbourg.

Succesul a fost asigurat în urma unei confruntări intense pe tabloul de simplu, încheiate după o dispută ce a depășit durata de două ore și jumătate în faza sferturilor de finală.

Victoria obținută în fața unei sportive din Australia a fost definită de un parcurs oscilant, dar controlat în momentele cheie. Actul de debut al meciului a fost marcat de un echilibru constant, diferența fiind stabilită în prelungiri, unde jucătoarea din România a dominat categoric faza de tie-break. Manșa secundă a aparținut inițial adversarei, care a valorificat un avantaj rapid, reușind să își adjudece setul în ciuda unei reveniri temporare a sportivei bucureștene. Decizia s-a produs în setul al treilea, unde s-a impus un ritm superior bazat pe câștigarea unor ghemuri decisive pe serviciul advers, fapt ce a permis închiderea manșei finale cu un avantaj clar.

Această reușită reprezintă al doilea succes direct din actualul sezon obținut în fața aceleiași oponente, chiar dacă bilanțul general al întâlnirilor directe rămâne favorabil sportivei din Australia. Din punct de vedere al performanței statistice și financiare, prezența în semifinale garantează acumularea unui număr important de puncte în clasamentul mondial, precum și acordarea unui premiu financiar semnificativ din valoarea totală a fondului de premiere pus la dispoziție de organizatorii competiției din Strasbourg. Pentru un loc în finala turneului, urmează să fie disputat un meci împotriva unei reprezentante a Canadei, desemnată în urma confruntării directe dintre principalele favorite ale competiției situate pe acea jumătate de tablou.

