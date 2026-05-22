Generația care muncește mult, dar nu se simte bogată

publicat: Vineri, 22 Mai 2026

RECOMANDARI  TVR1 

Sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 12:30 Narcis POPESCU îi are ca invitați pe Vlad MUNTEANU, artist de muzică underground, cunoscut sub numele de scenă DOC, și Alexandru MIHĂILĂ, unul dintre veteranii industriei muzicale din România, cunoscut sub numele de scenă DJ UNDOO.

 

Narcis Popescu
”Sunt un jurnalist care a avut șansa să descopere că istoria, economia și politica, cele 3 partituri care compun aria mea principală de interes, pot fi transpuse cu succes în formate de televiziune.” Din octombrie 2022, Narcis Popescu prezintă la TVR1 emisiunea ”Lumea financiară”, un talk-show dedicat explicării mecanismelor economice.
Alchimia banilor
O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

(w882) 2 alchimie... Venind în zona artistică, succesul poate, în boemia mea, are un pic de alte valențe. Văd banii ca un rezultat al succesului pe care l-aș avea ca și artist…succesul la mine înseamnă să ajung la o masă mai mare de oameni, să relaționez cu ei, să le placă ceea ce fac și de acolo se deduce și partea financiară. Există și partea în care succesul înseamnă accesul la timp liber, activități sportive, la o viață mai destinsă. Dacă ne referim la bani, succesul s-ar putea să simți că nu l-ai atins niciodată.

DOC

(w882) 3 alchimie… Alergăm după bani, dar timpul e mai important. Dacă măsurăm succesul în funcție de timpul pe care noi îl câștigăm sau felul în care ne petrecem timpul…poate preferăm un job mai puțin plătit, dar cu mai mult timp pentru familie, pentru prieteni, poate acela este succesul. Cred că această prosperitate…depinde și de educația fiecăruia și de mediul din care provine fiecare…dacă au o educație financiară, dacă reușesc să-și atingă niște obiective financiare, poate vor să-și ia o casă, sau vor să-și ia o mașină, sau vor mai mult, să se plimbe….succesul e subiectiv în sensul că fiecare poate să și-l definească în felul lui.

DJ UNDOO

(w882) 4 alchimieProsperitate vine cu un deziderat pe termen lung de creștere constantă. Creșterea constantă, cărămidă cu cărămidă, nu mi se mai pare neapărat apanajul prezentului. Acum mi se pare era BOOM-ului…pe senzațional, se aruncăm cu banii…s-a schimbat sintagma ”muncă cinstită”. A apărut online-ul…nu mai sunt neapărat opt ore la fabrică, în trei schimburi, sau la corporație…aspectul de educație financiară stă, bineînțeles, în primul rând în mâna părinților, prim-nucleul social, familia. Depinde cum tratează părinții tăi banii, că la modul acela vei percepe și tu cumva aspectul financiar…contează foarte mult cum relaționezi tu cu banii pe care i-ai făcut.

DOC
(w882) 5 alchimieÎn ceea ce privește educația financiară, cine e ignorant, e ignorant…acum există resurse, mai multe decât au avut generațiile noastre. Dacă nu citești cărți, nu te uiți la cursuri, nu asculți podcast-uri, nu te duci la școală sau nu faci ce ar trebui să faci ca să-ți dezvolți educația financiară…cu teoria poate stau bine, dar cu practica am observant, e foarte greu, adică citești, afli niște lucruri, ce spun specialiștii,  dar când trebuie să pui în practice[, acolo mi se par că apar și blocaje interne, dar sunt și blocaje externe…să pui niște bani deoparte să lucreze pentru tine. Unde îi pui? Unde îi investești? Ce faci cu ei?...aici am un challenge în a pune în practică lucrurile pe care le-am citit, în care am încercat să nu fiu ignorant și uneori mi-a fost greu și mă gândesc, ok, dar cum este pentru ceilalți oameni care poate sunt mai ignoranți?

DJ UNDOO

(w882) 6 alchimieÎn ceea ce privește lipsurile actualei generații, eu cred următoarele: cred că liniște au, posibilități de a face bani pentru tineri în ziua de azi, mi se pare că au, probabil este perioada de aur a umanității…adevărata educație este autoeducația…în ceea ce privește raportul dintre a câștiga bani și a trăi bine…sunt bani la multă lume și mulți și nu știu dacă multă lume are educația de a le face față...consider că trebuie să știi să ai bani mulți, mi se pare o știință. Nu mi se pare că este pentru toată lumea. În sportul American de exemplu, sunt mulți copiii care ajung acolo datorită talentului și capabilităților sportive. Ajung să câștige foarte multe milioane…și ajung să rămână fără ei, din cauza faptului că nu știu să-și managerieze averea.

DOC

(w882) 7 alchimie… Există The Science of Achievement, adică o știință, să zicem, să reușești într-un domeniu sau în ceva, dar există și The Art of Fulfillment, adică sunt mulți cei care poate s-au realizat, să zicem, financiar, dar nu sunt împliniți…cred că direcția e importantă...chiar dacă lucrurile se mișcă mai repede și există o creștere exponențială și unii poate să reușească mai repede în anumite domenii, deciziile își șlefuiesc destinul. Mie mi se pare că suntem produsul mediului până la un punct, indiferent dacă e din familie sau dacă e din cartierul în care stăm. Dar la un moment dat vine un punct în care ai acea autodirecție, îți dai seama și zici, o iau pe drumul ăsta sau pe ăsta și te gândești la consecințe.

DJ UNDOO

(w882) 8 alchimie*** Credit foto: Arhiva emisiunii „Alchimia banilor” - Raluca AMZĂR ***
ECHIPA EMISIUNII:

JURNALIȘTI TV
Roxana GHIŢULESCU
Mihaela GRECU
Adrian BODONEA

MODERATOR & REALIZATOR
Narcis POPESCU

PRODUCĂTOR
Raluca AMZĂR

Tag-uri: Alchimia banilor, industria muzicala, TVR 1

