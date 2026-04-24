„Info Etnic” revine într-un nou format, la TVR INFO

publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026
 TVRINFO 

Dezbateri despre actualitatea politică, combaterea discursului urii și teme sensibile ale memoriei publice, duminică, de la ora 11.00

 

După o scurtă pauză, emisiunea „Info Etnic” revine într-o formulă nouă și cu o abordare ușor diferită, dar fidelă aceleiași misiuni: promovarea dialogului deschis despre xenofobie, discriminare, limbajul urii și stereotipurile care continuă să creeze falii în societate.

Noua echipă, formată din Boris Velimirovici, Bianca Vasile, Tiberiu Stoichici și George Lungoci, propune un format dinamic, în care diversitatea nu este doar temă de discuție, ci și realitate trăită în studio. Cei patru invitați permanenți – un sârb, un neamț, o bulgăroaică și un român aproape neaoș – aduc perspective diferite asupra vieții de zi cu zi a minorităților naționale.

Emisiunea va fi difuzată în direct în fiecare duminică, de la ora 11:00, la TVR INFO, și va aborda teme de actualitate cu impact direct asupra societății românești.

Actualitatea politică, prin perspectiva minorităților

Ediția din această duminică debutează cu analiza crizei guvernamentale și a poziției minorităților naționale în acest context. Vor fi prezentate concluziile consultărilor recente și va fi discutată noua configurație politică din perspectiva reprezentării și implicării minorităților.

Rasismul și xenofobia, sub lupa dezbaterii

În a doua parte a emisiunii, discuția se va concentra asupra manifestărilor de rasism și xenofobie din spațiul public, cu accent pe incidentele de pe stadioane și pe felul în care discursul urii se propagă în societate.

Memorie publică și controverse legislative

Spre final, emisiunea va aborda controversa legată de „Legea Vexler”, invocată recent de Claudiu Târziu. Declarațiile acestuia vin în contextul în care un ONG din Arad a solicitat îndepărtarea bustului lui Octavian Goga din spațiul public din Iași. Subiectul deschide o dezbatere amplă despre memorie, legislație și responsabilitate publică.

Un spațiu al dialogului necesar

Prin noua formulă editorială, „Info Etnic” își propune să rămână un reper în peisajul media românesc, oferind un cadru echilibrat pentru discuții sensibile, dar necesare, într-o societate plurală.

 

„Info Etnic” revine într-un nou format, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Info Etnic” revine într-un nou format, la TVR INFO

Dezbateri despre actualitatea politică, combaterea discursului urii și teme sensibile ale memoriei publice, duminică, de la ora 11.00

