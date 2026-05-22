Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

Luni, 25 mai, de la ora 20.00, Teatrul Odeon București va fi gazda celei de-a 34-a ediții a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR 1 şi TVR Cultural.

Luni, 25 mai, la Teatrul Odeon din București va avea loc cea de-a 34-a ediție a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va putea fi urmărit în direct la TVR 1 şi TVR Cultural, începând cu ora 20.00.

Răzvan Mazilu și Dragoș Buhagiar – pentru a doua oară împreună creatori ai spectacolului Galei Premiilor UNITER – și-au asumat misiunea extrem de provocatoare de a oferi o sărbătoare teatrală cu strălucire și glam, dar mai ales cu „atenție și luciditate la contextul social-politic în care facem, azi, teatru; Gala UNITER va fi un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim”. (Răzvan Mazilu)

Una dintre surprizele pe care organizatorii le dezvăluie despre spectacol este prezența extraordinară pe scena Galei UNITER a contratenorului Valer Săbăduș, muzician german de origine română, născut la Arad. Discografia bogată și variată a lui Valer Săbăduș acoperă o gamă largă, de la lucrări baroce până la muzică sacră italiană, operă și lucrări contemporane. A fost distins cu numeroase premii internaționale.

16 categorii de premii cu nominalizări, cinci premii de întreaga activitate, un premiu de excelență, patru premii speciale, un premiu omagiu – Victor Rebengiuc, Premiul Președintelui și Premiul British Council, acestea sunt cele care formează palmaresul Galei Premiilor UNITER 2026.

Juriul Galei UNITER 2026 care va decide câștigătorii este format din: Cosmin Florea (scenograf), Iulian Postelnicu (actor), Bobi Pricop (regizor), Miruna Runcan (critic de teatru), Andrea Tokai (actriță). Iar publicul își poate vota favoriții în perioada 22-25 mai pe www.uniter.ro.

Prin autenticitatea pe care și-a păstrat-o încă de la primele ediții, prin amploarea, originalitatea și actualitatea conceptului regizoral și scenografic, Gala Premiilor UNITER a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii teatrale românești – un context al celebrării teatrului ÎMPREUNĂ.

„În idealismul meu, eu tot mai sper că teatrul, arta, pot aduce surplus de viață, pot aduce speranță. Dincolo de probleme, ceea ce mi se pare important e că, în urma noastră, poate să rămână ceva frumos, o stare de grație.” (Răzvan Mazilu)

Producător: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România

Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin ARCUB

Co-producător: Televiziunea Română