loader
Foto

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

publicat: Vineri, 22 Mai 2026

PROMO  TVRCULTURAL   TVR1 

Luni, 25 mai, de la ora 20.00, Teatrul Odeon București va fi gazda celei de-a 34-a ediții a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR 1 şi TVR Cultural.

 

Fără a deveni un simbol al exprimării formelor sociale beligerante pe care le trăim și pe care ne închipuim că le depășim fără a ne slăbi sufletește, Gala Premiilor UNITER de anul acesta se înscrie în seria manifestărilor culturale care oferă timp și spațiu de reflecție asupra felului în care ne raportăm la realitatea imediată, chiar și pe tărâmul artei. Luni, 25 mai, la Teatrul Odeon din București va avea loc cea de-a 34-a ediție a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va putea fi urmărit în direct la TVR 1 şi TVR Cultural, începând cu ora 20.00.

Răzvan Mazilu și Dragoș Buhagiar – pentru a doua oară împreună creatori ai spectacolului Galei Premiilor UNITER – și-au asumat misiunea extrem de provocatoare de a oferi o sărbătoare teatrală cu strălucire și glam, dar mai ales cu „atenție și luciditate la contextul social-politic în care facem, azi, teatru; Gala UNITER va fi un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim”. (Răzvan Mazilu)

Una dintre surprizele pe care organizatorii le dezvăluie despre spectacol este prezența extraordinară pe scena Galei UNITER a contratenorului Valer Săbăduș, muzician german de origine română, născut la Arad. Discografia bogată și variată a lui Valer Săbăduș acoperă o gamă largă, de la lucrări baroce până la muzică sacră italiană, operă și lucrări contemporane. A fost distins cu numeroase premii internaționale.

16 categorii de premii cu nominalizări, cinci premii de întreaga activitate, un premiu de excelență, patru premii speciale, un premiu omagiu – Victor Rebengiuc, Premiul Președintelui și Premiul British Council, acestea sunt cele care formează palmaresul Galei Premiilor UNITER 2026.

Juriul Galei UNITER 2026 care va decide câștigătorii este format din: Cosmin Florea (scenograf), Iulian Postelnicu (actor), Bobi Pricop (regizor), Miruna Runcan (critic de teatru), Andrea Tokai (actriță). Iar publicul își poate vota favoriții în perioada 22-25 mai pe www.uniter.ro.

Prin autenticitatea pe care și-a păstrat-o încă de la primele ediții, prin amploarea, originalitatea și actualitatea conceptului regizoral și scenografic, Gala Premiilor UNITER a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii teatrale românești – un context al celebrării teatrului ÎMPREUNĂ.

„În idealismul meu, eu tot mai sper că teatrul, arta, pot aduce surplus de viață, pot aduce speranță. Dincolo de probleme, ceea ce mi se pare important e că, în urma noastră, poate să rămână ceva frumos, o stare de grație.” (Răzvan Mazilu)

 

Producător: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România

Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin ARCUB

Co-producător: Televiziunea Română

Tag-uri: cultură, Dragoș Buhagiar, Gala Premiilor UNITER 2026, Gala UNITER, premii, Răzvan Mazilu, Teatrul Odeon, transmisiune directa, TVR 1, TVR Cultural

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Gala Premiilor UNITER 2026 – un spectacol al contrastelor, în direct la TVR 1 şi TVR Cultural

Luni, 25 mai, de la ora 20.00, Teatrul Odeon București va fi gazda celei de-a 34-a ediții a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va fi ...

O pădure de liliac întinsă pe aproape 20 de hectare... Totul despre rezervația naturală unică în România, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

O pădure de liliac întinsă pe aproape 20 de hectare... Totul despre rezervația naturală unică în România, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1

Faimoasa comună Ponoarele, Muzeul Regiunii Porților de Fier (de fapt, trei muzee într-unul singur), la 100 de ani, savantul care anticipase ...

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRMOLDOVA   TVRI 

"Ora Regelui": 10 Mai, Ziua Independenței noastre

Familia Regală română a dedicat sărbătoarea de 10 Mai de anul acesta României și Republicii Moldova.

Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Strasbourg (WTA)

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului de la Strasbourg (WTA)

Tenisul românesc consemnează o performanță notabilă pe scena internațională, prin calificarea unei reprezentante în penultimul act al turneului ...

Generația care muncește mult, dar nu se simte bogată

  RECOMANDARI     TVR1 

Generația care muncește mult, dar nu se simte bogată

Sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 12:30 Narcis POPESCU îi are ca invitați pe Vlad MUNTEANU, artist de muzică underground, cunoscut sub numele de ...

Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

Analistul Dragoş Mateescu discută cu Marian Voicu despre inițiativa privind înființarea unui Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune ...

Tudor Furdui: „Pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam”

  VEDETE     TVR1 

Tudor Furdui: „Pe 15 iunie începea o perioadă de 3 luni în care făceam ce voiam”

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în ...

Germania - inspirația continuă

  RECOMANDARI     TVR2 

Germania - inspirația continuă

Târgul de Turism al Germaniei organizat de Organizația Națională de Turism a oferit participanților oportunitatea descoperirii unor obiective din ...

Shifting Sands, din nou împreună, după 10 ani. Detalii - sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Shifting Sands, din nou împreună, după 10 ani. Detalii - sâmbătă, la „Rock Maniac”

Despre reîntoarceri pe scenă și despre ce contează cu adevărat în arta muzicală, într-o nouă ediţie a emisiunii realizate de Cristi I. Popescu. ...

Diplomație, istorie și legături de suflet cu România, într-o ediție specială „Brilliant”, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Diplomație, istorie și legături de suflet cu România, într-o ediție specială „Brilliant”, la TVR INFO

Despre tradiţii, proiecte care fac cinste României în Marea Britanie, continuitate simbolică, diplomaţie culturală şi ceea ce ne uneşte, cu ...

23 mai - Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase

  RECOMANDARI     TVR1 

23 mai - Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase

Sâmbătă de sâmbătă, în cadrul rubricii “Povestea din ochii lor”, în studioul emisiunii "Week-end Matinal", la TVR1, primim invitaţi de soi. Şi-au ...

Rubrica

  RECOMANDARI     TVR1 

Rubrica "Oamenii și Legea", 23 mai, ora 09:00, în emisiunea "Weekend matinal", la TVR1

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 09:00 la rubrica “Oamenii și Legea” din cadrul "Matinalului de weekend", vor fi discutate cele mai importante aspecte ...

România conduce clasamentul inflației din Uniunea Europeană

  TVRINFO     TVRINFO 

România conduce clasamentul inflației din Uniunea Europeană

România continuă să înregistreze cel mai ridicat ritm de creștere a prețurilor de consum din întreaga Uniune Europeană, ocupând poziția de lider ...

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Voci de senzație de peste Prut, la “Drag de România mea!”

Fiecare săptămână la “Drag de România mea!” înseamnă diversitate, emoții, cântece, povești, o întreagă colecție de frumos și de momente care să ...

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Universul credinţei”, ediţie specială de Înălţare, în direct la TVR 1

Anul acesta, creştinii ortodocşi aniversează, pe 21 mai, două mari sărbători: Înălţarea Domnului şi Sfinții Împărați Constantin și Elena. ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate