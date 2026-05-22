Dorina Florea: „Eram fascinată de Sandy Bell, Perrine, poveștile lui Andersen, Sailor Moon și multe altele...”

publicat: Vineri, 22 Mai 2026

1 Iunie nu este despre vârsta din buletin, ci despre starea de spirit. Este un memento că, indiferent cât de complicată devine viața, undeva, în interiorul nostru, încă mai știm să ne bucurăm pur și simplu pentru că existăm şi, neapărat, de copilul din noi.

 

Când era mică le spunea adulţilor că atunci când va fi mare vrea să devină „musafir”. După ce a mai crescut, se gândea la profesiile de avocat, apoi profesor și în ultimul an de liceu, psiholog. Dorina Florea a ales, până la urmă, să fie prezentatoare de ştiri. A prezentat ştiri sportive, dar şi principalul Telejurnal al TVR 1. În prezent o vedem la pupitrul Telejurnalului de la ora 12.00, la TVR 2.

Cum era şi de aşteptat, provocarea de a răspunde la câteva întrebări despre copilărie a transpus-o pe ştirista TVR în minunata lume a acelei perioade, cu teatrul radiofonic şi poveştile ascultate la bătrânul aparat, cu „maşina de îngheţată” şi preferinţa, rămasă aceeaşi peste timp, pentru îngheţata la cornet. Ce „adventură” are în plan pentru 1 Iunie, alături de fetiţa ei minunată de aproape 3 anişori, Corina-Maria, ne spune mai multe Dorina Florea în interviul de mai jos.

Ce amintiri ai legate de 1 Iunie, Dorina?

Sunt câteva pe care le port în suflet. Însă cele mai vii și clare sunt cele din perioada liceului, adică de acum mai bine de 26 de ani. Eu am terminat Liceul Pedagogic din Galați, iar din primul an de liceu, sălile de clasă erau în sărbătoare: profesorii organizau evenimente în amfiteatre, piese de teatru, evenimente sportive, uneori excursii de o zi sau chiar de câteva zile. Însă, fără doar și poate, cea mai frumoasă a fost cea din 2024, când am sărbătorit primul 1 iunie alături de fetița noastră!

Dacă te-ai putea întoarce în timp pentru o singură zi din copilăria ta, ce zi ai alege și de ce?

Aș alege vacanțele de vară petrecute la țară, în căsuța străbunicii Ioana. Serile de vară, cu precădere, erau magice! Iar teatrul radiofonic și poveștile pe care le ascultam la bătrânul aparat, de care străbunica mea era nedespărțită, îndulcesc și fac atât de vie amintirea acelor vremuri.

Care era mâncarea sau desertul care te făcea cel mai fericit când erai copil? Mai e valabil acum?

Nu îmi aduc aminte de o mâncare anume, dar când apărea la noi în cartier „mașina de înghețată”, cu înghețata aceea la cornet, eram cei mai fericiți copii din Univers. Și da, încă e valabil! Înghețata la cornet, mai ales cea din Italia, rămâne slăbiciunea mea supremă...

Cine era „eroul” tău de la televizor în perioada copilăriei? Dar copilul tău ce erou tv are, dacă are?

Eroi nu cred că am avut, dar eram fascinată de desenele copilăriei mele: Sandy Bell, Perrine, poveștile lui Andersen, Sailor Moon și multe altele. Aveau o inocență și o candoare pe care nu cred că le-am mai regăsit în desenele animate din zilele noastre. Cori este mult prea mică să aibă vreun erou tv, dar încercăm să îi insuflăm și cultivăm gusturile, pe cât posibil, și în această chestiune. Nu petrece prea mult timp în fața televizorului, dar când o face, încercăm să îi oferim alternative ceva mai sănătoase și ușor educative.

Dorina Florea, alături de sotul ei si fetiţa lor, Corina-Maria

Ce planuri ai pentru 1 Iunie alături de fetița ta minunatǎ?

Încă nu am stabilit, dar vom fi, probabil, dacă nu la un loc de joacă - alături de mulți copii, cu fetița noastră alergând fericită - cu siguranță într-o nouă „adventură”. Fie un loc nou, fie o experiență nouă! „Adventura” poate fi și o vizită la gradina zoologică, o plimbare cu mașina, într-un loc nou, sau făcut bagajul și plecat într-o mini-vacanță cu trenul sau avionul.

Corina-Maria, 2 ani şi 9 luni

Genunchi juliți sau haine curate?

Genunchi juliți și haine curate :)

Ciocolată de casă sau înghețată la vafă?

Înghețată la vafă, vanilie forever.

„De-a v-ați ascunselea” sau „Nu te supăra, frate”?

De-a v-ați ascunselea.

Vacanța la mare sau vacanța la bunici?

Vacanța la mare.

Ce profesie spuneai că vei avea când te întrebau adulții?

Părinții îmi povesteau că îmi doream să fiu...musafir! Ceva mai târziu avocat, apoi profesor și în ultimul an de liceu, psiholog.

Tag-uri: 1 iunie, amintiri, copilarie, Dorina Florea, Stirile TVR, vacanta, Ziua copilului

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate