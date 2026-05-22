Filmul unei tragedii anunțate: Explozia din Rahova, la „Dosar România”

PROMO TVR1

Semne ignorate, intervenții întârziate, familii rămase fără casă și fără răspunsuri. Explozia din Rahova nu este doar povestea unui bloc distrus, ci radiografia unei Românii în care responsabilitatea se pierde între instituții, iar oamenii rămân singuri în fața doliului, a traumei și a dezastrului. Filmul Iuliei Stoian se vede marţi, 26 mai, ora 21.00, la TVR 1.

Dosar România O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

„O tragedie anunțată. Rahova, 2025”, un film de Iulia Stoian, la „Dosar România”

Pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică a zguduit cartierul Rahova din București. Patru oameni și-au pierdut viața, între care o femeie însărcinată, iar mai multe persoane au fost rănite. Un bloc întreg a fost evacuat, o școală din apropiere a fost afectată, iar 54 de familii au rămas, peste noapte, fără casă, fără acte, fără lucruri și fără certitudinea că se vor mai putea întoarce vreodată acasă. La șapte luni de la explozie, locatarii blocului din Rahova sunt încă departe de casele lor. În apartamentele în care nu au mai putut intra au rămas acte, bani, fotografii de familie, fragmentele unei vieți întregi. În documentarul „O tragedie anunțată. Rahova, 2025”, Iulia Stoian reconstruiește nu doar ziua exploziei, ci și orele de dinaintea ei, în care locatarii vorbesc despre miros puternic de gaz, fum pe casa scării, pene de curent, sesizări disperate către autorități și echipe care nu și-au făcut datoria la fața locului.

Filmul adună mărturiile celor care trăiesc cu sentimentul că pericolul a fost semnalat, dar ignorat de toată lumea până la tragedie. „Noi nu aveam gaz. Toți vecinii știau că nu e gaz. Ce se putea întâmpla? De unde să știm că problema era o fisură sub pământ?”, spune unul dintre locatarii evacuați. În film, aceste mărturii se așază într-o cronologie tensionată: gaz oprit, miros care persistă, verificări incomplete, apoi deflagrația care a schimbat viața locatarilor și a întregii comunități din Rahova.

Documentarul urmărește și momentul intervenției de urgență: oameni evacuați din apartamente, familii care își caută copiii printre ruine, părinți care primesc informații contradictorii în cele mai cumplite ore ale vieții lor. Una dintre cele mai puternice secvențe ale filmului este povestea Alexandrei, adolescenta văzută făcând cu mâna dintre dărâmături. Mama ei povestește cum a strigat-o de afară, cum a înțeles că fata o aude și cum, în acel haos, un gest mic a devenit semnul că viața ei încă mai putea fi salvată. În același bloc, o tânără însărcinată, de 24 de ani, a murit prinsă sub un planșeu. Pentru familia ei, tragedia înseamnă ore de așteptare, informații greșite despre starea tinerei și o absență care nu va mai putea fi reparată.

Filmul nu se oprește la ziua de 17 octombrie 2025. Documentarul „O tragedie anunțată. Rahova, 2025” arată ce înseamnă să supraviețuiești unui dezastru urban: cazări în hoteluri, chirii provizorii, dosare, promisiuni, facturi care continuă să vină pentru apartamente în care oamenii nu mai pot intra și un bloc distrus care rămâne, luni la rând, în fața lor, ca o rană deschisă.

La șapte luni de la explozie, pentru locatarii din strada Vicina nr. 1, „acasă” rămâne un spațiu inaccesibil, la fel ca accesul la propria lor biografie. „Nu e ca la tine acasă”, spune o femeie evacuată, mutată temporar într-un alt apartament. „Ai tot ce-ți trebuie, dar nu lucrurile și amintirile tale.”

Documentarul pune față în față mărturiile oamenilor cu explicațiile autorităților, ale specialiștilor și ale reprezentanților implicați în gestionarea crizei. În cazul Rahova, tragedia scoate la suprafață o problemă gravă: vidul legislativ în care ajung oamenii după o calamitate urbană. Autoritățile pot interveni punctual, pot caza temporar, pot pune o clădire în siguranță. Dar când vine vorba despre reconstrucția unei locuințe private distruse, despre despăgubiri, păstrarea proprietății și întoarcerea efectivă acasă, România nu are un mecanism clar.

„Această țară nu are cadrul legal să intervină post-calamitate”, spune Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei, în documentar.

Dincolo de ancheta penală și de răspunsurile administrative, filmul deschide o discuție mai largă despre felul în care România se pregătește pentru dezastru. Ce se întâmplă cu oamenii după ce camerele de știri pleacă? Cine îi sprijină când ajutorul de urgență se termină? Ce înseamnă „acasă” pentru cineva care a rămas proprietar doar pe hârtie, însă chiriaș în propria viață?

„O tragedie anunțată. Rahova, 2025” este un film despre o tragedie care ar fi putut fi evitată, despre supraviețuire și despre încrederea pierdută în cei care ar fi trebuit să protejeze cetățenii. O poveste despre oameni care au scăpat cu viață, dar care, la șapte luni de la explozie, trăiesc încă în prelungirea ei.

Documentarul „O tragedie anunțată. Rahova, 2025” se vede la „Dosar România”, marți, 26 mai, de la ora 21.00, pe TVR 1.

Realizator: Iulia Stoian

Producător: Răzvan Butaru