Tribunal special pentru Putin. Detalii, la „Breaking Fake News”

PROMO TVR1

Analistul Dragoş Mateescu discută cu Marian Voicu despre inițiativa privind înființarea unui Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. În aceeaşi ediţie, despre declaraţiile controversate ale Iuliei Mendel în interviul realizat de Tucker Carlson. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 17.00, la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Un număr de 36 de țări au semnat pe 15 mai, la Chișinău, inițiativa privind înființarea unui Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. Spre deosebire de crimele de război, crimele împotriva umanității și genocid, care îi vizează pe indivizii care comit atrocitățile, agresiunea îi vizează pe cei aflați la conducerea statului agresor. Despre un Tribunal special pentru Putin discută realizatorul Marian Voicu la Povestea săptămânii, cu invitatul său, analistul Dragoș Mateescu, de la Institutul Diplomatic Român. O nouă ediţie „Breaking Fake News” se vede pe 23 mai, de la ora 17.00, la TVR 1.

La două zile după ce Rusia a marcat Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial cu o paradă modestă, Tucker Carlson publică un interviu cu Iulia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a lui Volodimir Zelenski în perioada 2019-2021. Dacă în urmă cu 4 ani aceasta îl numea pe Zelenski „o gură de aer proaspăt, care a oferit oamenilor o speranță ce nu mai existase de mult timp", astăzi ea îl descrie ca fiind un dictator, preluând multe din narațiunile propagandei Kremlinului. Ce s-a întâmplat? Se întreabă şi Tatiana Țarfulea la Conspirația săptămânii, unde ne vorbeşte despre Iulia Mendel, din purtător de cuvânt la purtătoare de vorbe.

La Istoria și istoriile sale, Gabriela Avram analizează subiectul Solidaritatea, sindicatul care a scris istorie. Sindicatul polonez Solidaritatea a dovedit că un partid comunist aflat la putere poate fi forțat să discute cu cei care contestă o guvernare totalitară.

Iar Horia Sârghi și Mihai Geamănu, aka Spărgătorii de fake news, anunţă ce se întâmplă Când ISU stinge incendii în Photoshop... Zaiafet și Geminschi au aflat că Trump câștigă războaie imaginare, Călin Georgescu ne apără de șobolani dresați, în Neamț ard munții, iar CTP a fost ucis de Inteligența Artificială. Totul, într-o nouă ediţie „Breaking Fake News”, sâmbătă, 23 mai, de la ora 17.00, la TVR 1.

***

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.