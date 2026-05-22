Regizorul serialului „Plaha”, multipremiat la Gala Gopo 2026, invitatul Irinei Păcurariu la „Reţeaua de idoli”

Igor Cobileanski vorbește la TVR 2 despre cinema, compromisurile lumii est-europene și filmele făcute „pentru prieteni”.

Luni, 25 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, emisiunea „Reţeaua de idoli”, realizată de Irina Păcurariu, îl aduce în fața telespectatorilor pe Igor Cobileanski, unul dintre cei mai apreciați cineaști est-europeni ai ultimelor decenii.

Regizorul serialului „Plaha”, recompensat anul acesta cu trei premii Gopo, vorbește într-un dialog sincer despre cinema, despre oamenii fragili prinși în mecanisme sociale dure și despre felul în care umorul poate ascunde, uneori, cele mai dramatice adevăruri.

Filme pentru „prieteni”, într-un cinema al compromisului și al adevărurilor incomode





Într-o conversație despre sensul în cinema și relația dintre autor și public, Irina Păcurariu îi adresează lui Igor Cobileanski o întrebare esențială: „Pentru cine faci un film când îl faci?”.

„De multe ori spuneam: «Nu mă interesează, îl fac pentru mine». Nu. Sau: «Îl fac pentru public». Nici asta. Cred că fac filme pentru prietenii mei”, mărturisește Igor Cobileanski în ediția de luni a emisiunii „Reţeaua de idoli”.

Născut la Comrat, în 1974, Igor Cobileanski aparține unei generații de autori care au traversat prăbușirea lumii sovietice și transformările brutale ale Estului european. Absolvent al Facultății de Regie Film și TV din cadrul UNATC București, cineastul și-a construit un stil recognoscibil prin realism, ironie și o atenție aproape documentară pentru fragilitatea umană.

Despre universul cinematografic al invitatului său, Irina Păcurariu spune: „Igor Cobileanski s-a născut la Comrat, în 1974, într-o lume în care Estul își purta cenușiul ca pe o uniformă obligatorie. A studiat regia la UNATC București și a venit în cinema fără aerul solemn al autorului european care vrea să explice lumea. El o privește direct, cu ironie rece și cu răbdarea omului care știe că drama adevărată nu țipă niciodată.”

Realizatoarea emisiunii amintește și de unul dintre cele mai importante filme ale regizorului, „La limita de jos a cerului”, producție care a adus cinemaului din Republica Moldova o importantă recunoaștere internațională.

„În «La limita de jos a cerului», probabil filmul care îl definește cel mai limpede, Cobileanski filmează Republica Moldova nu ca pe o geografie, ci ca pe o stare: blocuri obosite, vise second-hand, oameni care încearcă să zboare cu un deltaplan stricat. Personajele lui trăiesc într-un compromis moral permanent, iar regizorul nu le judecă niciodată. Filmul a fost selecționat la Karlovy Vary și a primit premiul FIPRESCI la Cottbus. Igor are mereu în obiectiv omul mărunțit de sistem, de bani, de instincte. Cinemaul lui are ceva profund est-european: râzi, apoi îți dai seama că motivul râsului era, de fapt, tragic”, afirmă Irina Păcurariu.

Un parcurs artistic premiat internațional

Igor Cobileanski a debutat ca actor încă din adolescență, în filmul „Durerea”, ecranizare după romanul lui Vladimir Beșleagă, iar ulterior și-a construit o carieră complexă în televiziune, documentar și film artistic.

A realizat emisiuni de televiziune în Republica Moldova, a colaborat cu studioul Moldova-Film și a devenit unul dintre cei mai premiați regizori ai spațiului românesc și moldovenesc. Printre distincțiile obținute se numără Premiul „Alexandru Sahia”, Premiul Publicului la Festivalul de Film de la Trieste, Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj la TIFF și Premiul Gopo pentru debut regizoral, acordat pentru filmul „La limita de jos a cerului”. În 2017, a primit Premiul Național al Republicii Moldova pentru contribuția adusă cinematografiei autohtone.

